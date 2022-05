Van der Poel tweede in tijdrit Giro, behoudt roze trui

Mathieu van der Poel is tweede geworden in de tijdrit op de tweede dag van de Giro d’Italia. Daarmee behoudt de Nederlandse wielrenner van Alpecin-Fenix de roze trui, die hij een dag eerder behaalde na winst op de eerste etappe. Winnaar van de tijdrit is de Brit Simon Yates (BikeExchange–Jayco), die drie seconden sneller was dan Van der Poel.

Van der Poel finishte na 11.53 minuten op de rit van ruim 9 kilometer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Nederlander Tom Dumoulin van Jumbo-Visma eindigde met een tijd van 11.55 minuten als derde. In het algemeen klassement staat Yates op plek twee en Dumoulin op drie, na Van der Poel op de eerste plaats.

De Giro d’Italia begon vrijdag in Boedapest en duurt tot het einde van de maand. Zondag is de laatste etappe in Hongarije, een vlakke rit van het zuidoostelijke Kaposvár naar het centraal gelegen Balatonfüred aan het gelijknamige meer. Maandag is de eerste rustdag. Dan vliegen de renners naar Sicilië, waar de Ronde van Italië dinsdag verder gaat.

