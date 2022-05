Toen Neelie Kroes nog onbekend was

De aflevering van Jonge jaren met Neelie Kroes begint ijskoud: Pfauth merkt op dat Kroes geen terugblikker is en vraagt waarom ze toch ‘ja’ zei tegen een gesprek over haar jonge jaren. Kroes: „Onderweg hierheen vroeg ik me ook af waarom ik ja had gezegd.” „Heeft u er toch zin in?”, probeert Pfauth. „Ik loop niet weg, dus we gaan door”, zegt Kroes. Gelukkig maar, want gezien het doel van Pfauth – met beroemde mensen praten over de jaren vóór hun doorbraak, om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren – wordt het een waardevol interview waarin Kroes steeds opener vertelt over de barrières die zij als vrouw tegenkwam. Pfauths vragen zijn elegant en recht voor z’n raap. Andere gesprekken zijn met Ilja Leonard Pfeijffer, Piet Oudolf en Jandino Asporaat.

Jonge jaren Regels veranderen 7 afleveringen van zo’n 60 min. POM Media