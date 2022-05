Taliban verplichten Afghaanse vrouwen opnieuw tot gezichtsbedekkende kleding

De Taliban verplichten Afghaanse vrouwen opnieuw hun gezicht volledig te bedekken in het openbaar. Dat heeft een woordvoerder van Hibatullah Akhundzada, de hoogste Taliban-baas, zaterdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters. Het decreet betekent een van de meest verregaande inperkingen van de rechten van vrouwen in Afghanistan sinds de Taliban er in augustus 2021 weer aan de macht kwamen.

Vrouwen die zich niet aan de regel houden, lopen het risico dat hun vader of dichtstbijzijnde mannelijke familielid ontslagen of vastgezet wordt. Ook schrijft het decreet voor dat het voor vrouwen die niet voor belangrijk werk naar buiten moeten beter is om helemaal thuis te blijven. Als ze wél naar buitengaan, is volgens Akhundzada de Afghaanse blauwe boerka de „ideale vorm” van gezichtsbedekking, omdat die „traditioneel en respectvol” is.

Deze boerka werd tijdens het vorige bewind van de Taliban – tussen 1996 en 2001 – een symbool van het restrictieve beleid van de extremistische groep. Met name in hoofdstad Kabul droegen veel vrouwen sinds 2001, toen de Verenigde Staten en hun internationale partners het land waren binnengevallen, geen gezichtsbedekkende kleding meer.

Na de machtsovername van de Taliban afgelopen augustus vreesden velen in binnen- en buitenland dat de rechten van vrouwen opnieuw sterk ingeperkt zouden worden. De extremistische groep beloofde aanvankelijk de gedurende zijn twintigjarige absentie verworven vrouwenrechten goeddeels te behouden, maar de afgelopen maanden bleek steeds meer dat dit een loze belofte was. Zo perkten de Taliban het recht van de vrouw om zonder mahram (mannelijke begeleider) te reizen sterk in, en hebben ze de meeste meisjesscholen gesloten.

