Sinn Féin voor het eerst ooit de grootste partij in Noord-Ierland

De nationalistische katholieke partij Sinn Féin is voor het eerst ooit de grootste partij geworden in Noord-Ierland. Dat melden Britse media zaterdagavond. Hoewel nog niet alle stemmen van de donderdag gehouden lokale verkiezingen zijn geteld, is het duidelijk dat Sinn Féin 27 zetels in de Assemblee van Noord-Ierland krijgt.

De conservatieve Democratic Unionist Party (DUP), sinds 2003 altijd de grootste partij van het land, staat op 24 zetels. Met de stemmen die nog geteld moeten worden, kan de DUP er maximaal één zetel bij krijgen. In tegenstelling tot het nationalistische Sinn Féin wil de DUP zo nauw mogelijk verbonden blijven met het Verenigd Koninkrijk.

De katholieke partij was ooit de politieke tak van het Ierse Republikeinse Leger (IRA), dat het eiland met geweld en aanslagen onafhankelijk wilde maken van Londen. Met de verkiezingen van deze week krijgt een nationalistische partij voor het eerst sinds de oprichting van Noord-Ierland in 1921 de meerderheid in de Noord-Ierse Assemblee. Daarvoor waren unionistische partijen altijd de grootste.

Symbolisch

De vicepresident van Sinn Féin in Noord-Ierland, Michelle O’Neill, heeft opgetogen gereageerd op de winst van haar partij en spreekt van „historische verkiezingen”. „Verkiezingen van echte verandering”, aldus O’Neill. De uitslag betekent dat Sinn Féin de premier van Noord-Ierland mag leveren en DUP de plaatsvervangend premier, in plaats van andersom. Dat was sinds in 1998 de situatie, toen in het Goedevrijdagakkoord werd vastgelegd hoe de unionisten en nationalisten de macht moeten verdelen.

Wettelijk gezien zit er geen verschil zit tussen de premier en de plaatsvervangend premier - ze hebben evenveel macht - maar de verandering is van symbolische waarde. De DUP heeft tijdens de verkiezingscampagne expres in het midden gelaten of ze mee zal werken aan een regering met Sinn Féin als de grootste partij.