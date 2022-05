Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Een vraag die ik laatst moest beantwoorden tijdens mijn examen Vaarbewijs II: „Je vaart op het Markermeer met kompaskoers 270° ten zuiden van Wijdenes. Je peilt met het stuurkompas de kerktoren van Oosterleek op 022° en de kerktoren van Schellinkhout op 314°. Bepaal met die gegevens, de passer en plotter [een soort lineaal] de deviatietabel en de kaart, de breedte en lengte van die positie.” Antwoord: 52 graden 36,2 minuten noord, 5 graden 10,5 minuten oost.

Die lineaal en passer kunnen na dit theorie-examen worden opgeborgen – we hebben straks immers vier apparaten met GPS aan boord. Ik durf zo goed als blind te varen op die datapunten, net zoals een piloot in de mist durft te landen en u met uw ogen dicht durft te fileparkeren, luisterend naar de piepjes die worden gevoed door de data van sensoren.

Die data werken, in combinatie met de technologie, ‘debiliserend’. Maar ik ben te veel techoptimist om me daar iets van aan te trekken. We kunnen ook niet meer breien, vuur maken en koken. Daar hebben we tegenwoordig machines voor. Sommigen geloven dat er met onze achteruithollende handschriften en gebrekkig hoofdrekenen iets fundamenteels verloren gaat, maar mij baart het geen zorgen. Als een apparaat iets goed en betrouwbaar voor jou kan doen, moet je er zelf geen aandacht, energie en tijd aan verspillen.

Het probleem is dat data zo nu en dan een doel op zich lijken te worden. Sinds data tot het nieuwe goud werden gebombardeerd, lijken mensen ervan overtuigd dat meer data ook altijd beter zijn, ook al brengen die data ons helemaal nergens. Ik zag het recent in een publicatie van een onderzoeksgroep over het Nederlandse darmmicrobioom. De wetenschappers hadden zoveel mogelijk data gegenereerd uit meer dan 8.500 poep- en bloedsamples en die verbonden met allerlei gegevens over hoeveel de mensen rookten, dronken, verdienden; over hoeveel eieren, boter of soep ze aten; of ze landelijk of stedelijk woonden; welke ziektes ze hadden.

Al die gegevens werden in een algoritme gegooid. Zo werden er 7.519 associaties gevonden, waarvan de belangrijkste al bekend waren uit eerdere onderzoeken zoals het Vlaamse darmproject. Maar ja, die waren niet gedaan met Nederlandse gegevens.

Grote afwezige: een vraag. Laat staan een urgente. Een echte, nieuwe hypothese. Wetenschap, zeg maar. Dit is data-analyse als doel op zich – we varen er nergens mee naar toe. De computer typt nog net niet zelf het paper. Wetenschappers besteden het denken uit aan robots, met matige resultaten.

Er zit ook een zekere mate van machismo in: mijn dataset is groter dan de jouwe. Bedrijven als het farmaceutische onderzoeksbedrijf Galapagos worden ook gegijzeld door de nieuwe goudkoorts. Ze richten hun research & development platforms volledig in met pipetteer-robots die duizend stofjes aan duizend verschillende soorten weefsels toevoegen in de verwachting dat één stofje blijft plakken, en dat dat stofje dan daadwerkelijk een nieuw succesvol medicijn blijkt te zijn.

Het is wachten op een goede kandidaat. Wellicht levert de goudkoorts iets op – al zijn de belangrijkste ontdekkingen in de biologie tot nu toe gedaan door mensen die vragen stellen, alert zijn, experimenten uitvoeren, gericht zoeken naar het antwoord.

Het is veelzeggend dat statistici, wiskundigen en datawetenschappers steeds belangrijker worden in de wetenschap. Ik ben ervan overtuigd dat onderzoekers hun kunde pas echt nodig hebben als de effecten die ze bestuderen nauwelijks boven de ruis uitkomen. Als ze het niet echt begrijpen. Als de associatie, zoals tussen soep eten en een specifieke darmbacterie, daarbij blijft en ze er niet achter komen waarom soep ervoor zorgt dat de bacterie toeneemt, of dat de connectie irrelevant is.

Het enige voordeel is dat de megadatabases regelmatig online verschijnen en daardoor beschikbaar zijn, en dat wanneer ik wél een vraag wil stellen, ik best even in de goudmijn mag rondwandelen om het antwoord te zoeken. De statisticus kan dan iets voor zichzelf gaan doen.

Wij kunnen met het blote oog zien of de kerk van Oosterleek ligt waar we denken dat-ie ligt.

