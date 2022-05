Door het lange wachten was zijn telefoon leeggeraakt, waardoor haar zoon bijna vier uur niet kon gamen. Els had nog aan haar man Roel gevraagd of de kleine Jasper even op zijn mobiel mocht, maar dat kon echt niet. Roel is als rouwcoach verbonden aan een middelgroot dierenhospice in de provincie Utrecht en moest bereikbaar zijn voor verdrietige baasjes. Het onvermijdelijke stukje nazorg.

Els had zichzelf ook even op app-rantsoen gezet omdat ze niet wist hoe hard ze haar telefoon in de komende dagen nog nodig zou hebben. Daardoor reageerde ze niet op berichtjes van vriendinnen, die daar weer van schrokken. Normaal antwoordt Els namelijk altijd binnen de tien seconden. Vooral haar beste vriendin Ans was daardoor in de war geraakt. Ans was naar de vijfdaagse meditatiecursus Thuiskomen bij jezelf om van haar diepgewortelde stress af te komen en had af en toe even behoefte om Els te spreken. En als die dan niet reageert.

Dit is een van de schrijnende verhalen uit de kilometerslange wachtrijen van afgelopen week op Schiphol. Het gaat hier om de familie Wildschut uit Breukelen. Hun vakantie ging uiteindelijk wel door, maar pas na drie dagen. De eerste nacht hadden ze doorgebracht tussen Vertrekhal 1 en 2 van onze nationale luchthaven en daar hadden ze gezien hoe een oude oma uiteindelijk overleed. Pure uitputting. En het ergste was: de familie liet het oudje gewoon liggen. Op de koude vloer van de hal. Iedereen schuifelde er gewoon langs. Niemand leek zich om haar te bekommeren. Hun motivatie? Anders waren ze hun plek in de rij kwijt. Els vindt het logisch. Na de pandemie en de geestelijke lockdownschade was iedereen duidelijk toe aan vakantie en dat laat je je niet afnemen. Ook niet door een dode oma.

Vol lof is Els over de hulpdiensten. Het Rode Kruis reed in golfkarretjes met flesjes water, het Leger des Heils bracht soep en broodjes en Schiphol zelf had een aantal ervaren wachtrijcoaches ingezet. Deze mensen motiveerden de slachtoffers om niet op te geven. ‘Hou vol’ was het simpele, maar zeer duidelijke motto op hun T-shirt. En waarom het met die oma mis is gegaan? Waarschijnlijk te zwak om te roepen. Zij is helaas een van de zeven doden, die door Schiphol uiteraard zeer betreurd worden. Net als de negen labradors.

Els is overigens zeer enthousiast over Schiphol-directeur Dick Benschop, die echt aan iedereen zijn excuses heeft aangeboden. Gehuld in een purperen boetekleed en op juchtleren sandalen strooide hij voortdurend as op zijn hoofd terwijl hij tegen de menigte riep: „Sorry, sorry, sorry!”. Iedereen waardeerde het dat hij zo duidelijk was. Hij kon de koffergooiers, die de oorzaak van deze ellende waren, echt niet meer betalen dan het riante tientje per uur. Of zoals hij het duidelijk uitlegde: „We kunnen moeilijk alle vakanties een euro duurder maken en het zou heel onbeleefd zijn om geld terug te vragen aan Ben Smith, de topman van Air France-KLM. We kunnen hem met zijn karige 900.000 euro salaris echt niet vragen om zijn 1,1 miljoen euro bonus in te leveren”. De wachtrij begreep dit en knikte deemoedig.

Ook was er in de wachtrijen niets anders dan diep respect voor het VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis, die zijn eigen meivakantie had opgeofferd om te komen helpen in het rampgebied. Niets was hem te veel. Hij bood zowel medische ondersteuning als mentale hulp. De man heeft zichzelf een aantal dagen volledig weggecijferd. Plus dat hij ’s avonds in een van de talkshows een vurig pleidooi voor de getroffen globetrotters heeft gehouden. De avonturier die recht heeft op zijn vakantie! Het is dat de lintjes al zijn uitgereikt, maar volgend jaar is hij de eerste. Wat een man. Wat een held. Wat een winnaar.

Een zware week voor een land dat ook al ernstig uit balans was door het vijftig jaar oude zedenincident Kaars Inside. Maar we zetten als moedig volk de schouders eronder en vechten snoeihard terug.

Begrijpelijke conclusie van de getroffen Els: „Ik kan het woord Marioepol even niet meer horen!”