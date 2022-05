De schorpioenvliegvrouw wil altijd meer

Wat geef je een vrouw? Het glimmendste, grootste of duurste is niet altijd het beste cadeau. Een goed geschenk is bij voorkeur lekker en van hoogwaardige kwaliteit. Iets waarvoor moeite is gedaan, wordt ook zeer gewaardeerd. Helemaal perfect is het stapeleffect dat bereikt kan worden door meerdere cadeaus met deze eigenschappen aan te bieden. Sommige insecten weten dat. Schorpioenvliegen (familie Panorpidae) bijvoorbeeld.

Schorpioenvliegen zijn geen vliegen. Het zijn ook geen schorpioenen, al doen sommige exemplaren daar wel aan denken met hun omhooggehouden achterlijfsuiteinde, dat flinke proporties heeft en ook nog eens oranjerood is. Gif komt er niet uit. Zaad wel, want de opvallende verdikking, die vooral bestaat uit een paar stevige tangen, is het mannelijk geslachtsorgaan. Vrouwelijke schorpioenvliegen hebben niet zo’n geval. Ze hebben wel iets anders, namelijk een flink eisenpakket.

Een man moet met een cadeautje komen, in de vorm van eiwitrijk vlees. Dat kan hij van een vers kadaver knagen, maar zij vindt een dood insect ook lekker. Een geweldige bron daarvoor is een spinnenweb vol prooien die erin zijn blijven hangen. Andere insecten blijven plakken aan spinrag, maar de schorpioenvlieg niet. Hij kan gewoon over het web wandelen, een smakelijk beestje weg grissen en ervandoor vliegen, gedragen door grote, gevlekte vleugels. Komt hij bij een vrouw aan met zo’n gift, dan raakt ze misschien in hem geïnteresseerd.

Toch is het niet genoeg. Zij wil meer. Ze wil nog een cadeau. Pas als hij goed voor haar braakt, wordt ze gewillig. Voedsel dat hij eerder gegeten heeft, geeft hij op uit een soort rekbare voormaag, een krop. De vrouw eet ervan. Ze buigt haar kop, die doet denken aan een paard met de verlengde, aan het uiteinde wat breder wordende snuit waar zich haar kaakjes bevinden. Daarmee werkt ze het aangeboden overgeefsel naar binnen. Intussen laat ze de man met zich paren, waarbij hij haar stevig vasthoudt met die dikke tang aan zijn achterlijf. De duur van de copulatie is afhankelijk van de kwaliteit van het braaksel. Hoe voedzamer, hoe langer ze ervan zal eten en hoe meer zaad hij in haar kan achterlaten om haar eieren mee te bevruchten. De productie van die eieren wordt ook bevorderd door hoogwaardig overgeefsel. Verder zorgt bevredigend braaksel ervoor dat de aanstaande moeder voorlopig geen honger zal hebben en dus niet erg happig zal zijn op attenties van andere mannen. Die zullen dan niet met haar kunnen paren en dat betekent minder concurrerend zaad voor de mannelijke schorpioenvlieg. Dit alles zorgt ervoor dat de kans groter is dat híj de vader wordt van haar nageslacht en niet een ander. Ook bij sommige insecten gaat liefde dus door de maag, vooral als er moeite is gedaan voor het lekkere hapje.

