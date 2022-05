Brute cipiers, kwetsbare gevangenen

Soms is pepperspray de manier om iemand in bedwang te houden, zegt psychiater Pablo Stewart. „Maar meestal heeft een gevangene die out of control is iets heel anders nodig: psychische hulp.” Het vierde seizoen van Motive zoomt in op een gevangenis in Illinois en vertelt over schrijnende incidenten tussen bewakers en gevangen. Woede is niet altijd een uiting van agressie, maar wordt door cipiers wel vaak bestreden met geweld. Verhalen over dreigementen, verwondingen door bewakers buiten het zicht van beveiligingscamera’s en gebruik van te veel traangas laten zien hoe kwetsbaar gevangenen zijn, en hoe weinig cipiers weten van mentale problemen. Aan het woord zijn gevangenen, bewakers en gevangenispsychologen en dát maakt de vertelling sterk: anekdotes worden van alle kanten belicht.

Motive Gevangenisproblemen 8 afleveringen van zo’n 45 min. WBEZ Chicago