Arbeidsinspectie pleit voor aantrekken van minder arbeidsmigranten

De Arbeidsinspectie pleit voor een beperking van het aantal nieuwe arbeidsmigranten in Nederland. Dat blijkt uit het jaarverslag van de inspectie dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het groeiende aantal arbeidsmigranten zou een negatieve invloed hebben op een groot aantal problemen in Nederland, waaronder de woningnood, toenemende ongelijkheid en het behalen van de klimaatdoelen. De inspectie ziet verder problemen in het tegengaan van arbeidsuitbuiting, dat volgens haar „soms dweilen met de kraan open” is.

Volgens de inspectie moet arbeidsmigratie niet volledig worden stopgezet, maar vooral worden ingeperkt. Ook een kleine toename van het jaarlijkse aantal arbeidsmigranten zou een „aanzienlijke” vergroting betekenen voor de bevolkingsomvang in 2050. Omdat Nederland volgens de inspectie voor vluchtelingen – zoals momenteel voor enkele tienduizenden Oekraïners – altijd „migratieruimte” moet reserveren, is de ruimte voor arbeidsmigratie „zeer beperkt”.

Ook is de uitbuiting van vooral Oost-Europese arbeidsmigranten een groot probleem, schrijft de inspectie. Uitzendbureaus zouden hen intimideren – soms met knokploegen. Ook halen de bureaus volgens de inspectie onnodig veel arbeidsmigranten naar Nederland, om een deel vervolgens weer terug te sturen. „Wie protesteert of eerst z’n contract wil inzien, hebben ze niet nodig, die is te mondig”, aldus de inspectie. „En dat betekent: geen werk, geen huisvesting en geen loon.”

