Amerikaanse zakenman neemt met partners voetbalclub Chelsea over voor bijna 3 miljard euro

Chelsea wordt voor 2,5 miljard pond (zo’n 2,9 miljard euro) overgenomen door een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly. Dat meldt de voetbalclub zaterdag in een verklaring. Chelsea heeft daarmee een opvolger gevonden voor de Russische oligarch Roman Abramovitsj, die vanwege de Russische invasie van Oekraïne op een Britse sanctielijst terechtkwam en daardoor niet langer clubeigenaar mocht blijven. Boehly gaat volgens Chelsea ook 2 miljard euro in de club investeren.

Afgelopen week meldden Britse media nog dat een faillissement dreigde, maar met de verkoopdeal lijkt de toekomst van Chelsea gered. De nieuwe groep eigenaren – naast Boehly onder meer investeringsmaatschappij Clearlake Capital, de Amerikaanse zakenman Mark Walter en de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss – maken het miljardenbedrag over aan goede doelen, omdat Abramovitsj vanwege de sancties niet mag verdienen aan de verkoop. De 2 miljard aan extra investeringen gaat volgens Chelsea onder meer naar het stadion Stamford Bridge, de jeugdopleiding en het vrouwenelftal.

De Britse overheid en de Premier League moeten de overname van Chelsea nog wel goedkeuren. De club verwacht dat de deal eind mei rond is. Als dit is gebeurd, wordt Chelsea de tiende club in de Premier League die volledig of deels in Amerikaanse handen is. Onder meer Arsenal en Manchester United hebben al Amerikaanse eigenaren. Negentien jaar geleden werd Abramovitsj zelf een van de eerste buitenlandse eigenaren van een club uit de Premier League. Hij investeerde miljarden in Chelsea, dat in zijn periode twee keer de Champions League won en vijf keer landskampioen werd.

De 48-jarige Boehly is de oprichter van het investeringsfonds Eldridge. Daarnaast is hij mede-eigenaar van het Amerikaanse honkbalteam Los Angeles Dodgers en bezit hij ruim een kwart van de aandelen van basketbalclub Los Angeles Lakers. Zakentijdschrift Forbes schat Boehly’s vermogen op zo’n 4,5 miljard dollar (2,27 miljard euro).