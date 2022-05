Als een vrouw verdwijnt

De podcast The Disappearance of Nuseiba Hasan gaat over een Jordaans-Canadese vrouw die in 2006 spoorloos verdween. Waargebeurde misdaad is een populair genre en er wordt ook veel rotzooi gemaakt in deze categorie, maar deze podcast is zeker de moeite waard omdat het journalistieke speurwerk buitengewoon is. Onderzoeksjournalist Habiba Nosheen werkte drie jaar aan het verhaal en het lukt haar om bekenden van Nuseiba Hasan te spreken die in geen enkel politiedossier voorkomen. In haar missie om erachter te komen wat er met Nuseiba is gebeurd, stuit ze ook op mensen die willen dat de waarheid verborgen blijft. De laatste aflevering toont hoe fragiel familiestructuren zijn en waarom familiegeheimen zo vaak onder het tapijt worden geveegd.

The Disappearance Misdaad 8 afleveringen van 30 - 50 min. Gimlet & Spotify