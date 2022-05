Ik trakteer mijzelf op een vakblad-abonnement. Leuk en leerzaam, dacht ik zo. De contributie dient te worden betaald via de acceptgiro onderaan de welkomstbrief. Zoals een echte millennial betaamt, heb ik zoiets nog nooit gezien. Hoe werkt dit? Moet dit echt op de post? Ineens groeit sympathie voor de ‘oudjes’ die de mobiele bankieren-app niet begrijpen. Met lichte schaamte loop ik het bankkantoor in: „Mevrouw, hoe betaal ik deze papieren acceptgiro?”. „Simpel, dat kan gewoon in de app!” Mijn seniorenervaring is compleet.

