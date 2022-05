Herman Bolhaar: ‘Zorg voor een brede omslag in het denken over seksueel geweld’

In 2020 deed Herman Bolhaar onderzoek naar het leven en de problemen van tien meiden in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema had bij hem, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, haar zorgen geuit over ernstig seksueel geweld tegen jonge vrouwen in haar stad. Wie waren deze slachtoffers die vaak uit het zicht van hulpverlening en justitie bleven?

Er waren veel dingen waar Bolhaar van schrok, ook al schrikt hij niet snel meer. De stapeling van problemen waarmee deze meiden te kampen hadden, de langdurige fysieke en emotionele gevolgen van het seksueel geweld.

Maar er vielen hem en zijn medewerkers nog iets op. Veel meiden ervoeren sommige vormen van misbruik helemaal niet als misbruik. Ze hadden seks in een hotelkamer in ruil voor dure spullen, stuurden op verzoek naaktfoto’s van zichzelf op, ze liepen van huis weg en belandden via chatgroepen in ‘slaapnetwerken’ van veelal oudere mannen die een bed aanboden. Maar opvallend vaak zeiden ze dat ze vrijwillig in die situaties waren beland. Bolhaar: „Dit was hun normale vorm van overleven. Alles, ook seks, is onderhandelbaar.”

Het kleine onderzoekje illustreert voor Bolhaar één van de grote problemen rond seksueel geweld. Als er geen gedeelde norm is in een maatschappij over wat de randvoorwaarden zijn voor fijne en veilige seks, dan kun je de opsporing en het strafrecht uitbreiden wat je wilt, maar dan is het nooit genoeg.

Herman Bolhaar (66 jaar) kent de strafrechtketen door en door. Hij was jarenlang hoofdofficier van justitie in Amsterdam, en tussen 2011 en 2017 voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. In 2018 werd hij rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, een functie die hij over twee weken neerlegt.

Het rapporteurschap heeft hem geraakt, zegt hij. „Telkens als ik het op me in laat werken, realiseer ik me hoe akelig seksueel geweld is. Seks is intiem, en zou om respectvolle wederkerigheid moeten draaien. Geweld op zich is vreselijk, maar geweld gecombineerd met seks is echt verschrikkelijk. Zeker als het om een bekende gaat, dan wordt het vertrouwen diep geschaad.”

Staar je niet blind op de problemen in het strafrecht, stelt Bolhaar. Kijk liever naar de vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden slachtoffers van verkrachting, aanranding, mishandeling en uitbuiting die nooit naar de politie stappen. „Iedereen schrikt zich nu dood na The Voice en alle #MeToo-zaken. Maar dat is valse schrik. Als je serieus gaat kijken, dan vind je een groot beest onder het zand.”

Wat is dat voor beest?

„Seksueel geweld is een breed maatschappelijk probleem, dat dominant is onder jongeren. Voor veel mensen is seksueel geweld een vast onderdeel van hun leven. En we kunnen aannemen dat het onvoorstelbaar veel breder is dan we nu weten.” Volgens cijfers van het CBS wordt jaarlijks meer dan één op de tien Nederlanders slachtoffer van seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom is het zo moeilijk om de omvang van het probleem in beeld te krijgen?

„Het onderwerp heeft in zichzelf de neiging verborgen te blijven. Sowieso is het niet makkelijk om open over seks te zijn, we leren dat niet goed. Bij grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld speelt ook schaamte een rol. Vaak is sprake van dwang, zijn de slachtoffers jong, en gaat het om bekenden of familieleden die dader zijn. Zeker als het om uitbuiting gaat en er verdienmodellen mee gemoeid zijn, is het belang van onzichtbaarheid groot.”

Zeer weinig daders worden bestraft. Hoe kan dat?

„De eerste vraag is: hoe bereikbaar is het strafrecht voor slachtoffers, als deze niet eens over hun verkrachting durven te praten?

„Daarnaast zijn zedenzaken hartstikke lastig. Soms zijn er geen forensische aanknopingspunten, geen sporen, geen getuigen, of alleen getuigen die in de vertrouwelijke sfeer zitten. Het telt als slachtoffers in een vroeg stadium durven praten met vrienden of hulpverleners: dit versterkt hun zaak ook inhoudelijk omdat er meer getuigen en meer bewijzen te vinden zijn.”

Komt het lage percentage veroordelingen niet ook door mankementen aan het strafsysteem? Moet er niet gewoon meer geld heen?

„Natuurlijk moeten er dingen beter. Het feit dat een slachtoffer na aangifte gemiddeld meer dan een jaar moet wachten voordat de zaak voorkomt en de rechter uitspraak doet, kan afschrikwekkend werken. Ik heb er als rapporteur op aangedrongen dat de politie meer gebruikmaakt van digitaal bewijs. Nu worden alleen af en toe berichten uitgelezen of naar data van zendmasten gekeken, terwijl dat het uitgangspunt bij de opsporing zou moeten zijn. Daarnaast hebben de politie en het OM meer capaciteit nodig en moet er langjarige deskundigheid worden opgebouwd.

„Maar wat het strafrecht niet kan, is op de troepen vooruit lopen. Het strafrecht kan niet de norm stellen in de maatschappij, als die norm niet door scholen, gezinnen en sportclubs wordt gedragen. Het is politiek heel makkelijk om te zeggen: de zweep erover, méér repressie, méér capaciteit. Je kunt het strafrecht alleen maar uitbreiden als onderdeel van een veelsporige, meerjarige aanpak, gericht op preventie, hulpverlening en bestraffing.”

Hoe werkt dat? Meer meldpunten?

„Nee, geen meldpunt, hou op, daar hebben we het Centrum Seksueel Geweld voor. Er zal een brede omslag moeten komen in het denken over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Wéten mensen wel dat het ongevraagd sturen van een dickpic strafbaar is?

„Overigens zijn dit geen vrijblijvende suggesties. Nederland heeft allerlei internationale verdragen getekend, en heeft zich daarmee verplicht om seksueel geweld te voorkomen. Maar veel actie zie ik nog niet.Er staat niet eens wat over in het regeerakkoord”

Wat moet er concreet gebeuren?

„Je moet zo vroeg mogelijk leren met elkaar over seks te praten. Binnen alle bedrijven en sectoren moet gesproken worden over wat gepaste omgangsvormen zijn. Veel jongeren hebben een leefwereld die zich aan ons zicht onttrekt. Die leefwereld speelt zich deels online af, waar veel seksuele misdragingen voorkomen.

„En we moeten zwaar inzetten op preventie. We moeten ons richten op daders en potentiële daders, en die zo snel mogelijk stoppen. De beste aanpak van seksueel geweld is niet: méér straffen of méér hulpverlening. De beste aanpak is: voorkomen dat het gebeurt.”

Misbruik zonder straf Daders van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag worden zelden bestraft. Voor de ruim tweeduizend meldingen van verkrachting die jaarlijks bij de politie binnenkomen – slechts een van de categorieën zedenmisdrijven – wordt nog geen tweehonderd keer straf opgelegd. In een serie artikelen onderzoekt NRC hoe dat kan. Waarom is het zo moeilijk voor slachtoffers om hun recht te halen? NRC sprak afgelopen maanden met 36 deskundigen, onder wie juridisch specialisten, advocaten, slachtoffers van zedendelicten, politici, betrokkenen, vertegenwoordigers van de politie, het OM en de rechtbank, en bestudeerde rapporten, onderzoeken en statistieken. NRC bekeek ook in detail drie zaken van seksueel geweld en misbruik. Lees alle stukken en beluister de podcast over de serie Misbruik zonder straf.