Zijn de schillen van vruchten giftig?

Een kiwi uit het vuistje in een paar happen opeten – mét schil. Sommige mensen hebben er geen enkel probleem mee. Anderen gruwelen ervan en schillen het liefst alles, van appels en peren tot het dunne schilletje van druiven. Wat is het meest verstandig? Zijn er schillen waarin je beter niet je tanden kunt zetten?

„Van veel fruit kun je de schil prima eten”, vertelt Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum aan de telefoon. „Net als de rest van de vrucht is het gezond. Er zitten vezels en bepaalde voedingsstoffen in of vlak onder de schil. En in het kader van voedselverspilling is het ook een goed idee.”

Maar gooi niet meteen je complete fruitschaal met schil en al in de blender voor een smoothie. Sommige schillen zijn gewoon niet lekker of slecht verteerbaar door hun harde of taaie structuur – zoals de schil van een meloen. En met bepaalde schillen moet je oppassen. Dat geldt gelukkig voor vruchten waarvan bijna niemand de schil zal eten omdat die onaantrekkelijk en bitter van smaak is, zoals ananas, avocado en passievrucht. „In die schillen kunnen gifstoffen zitten die planten aanmaken om zich te beschermen”, vertelt Van der Vossen. Je hoeft je geen zorgen te maken als je een keer een stukje avocado- of ananasschil opeet. „Bij giftigheid gaat het altijd om de dosis.” Pas als je er grote hoeveelheden van binnenkrijgt, kun je last krijgen van buikklachten en misselijkheid.

Opletten met mango’s

Sommige mensen moeten ook opletten met de schil van mango’s. Die bevat het stofje urushiol, dat een allergische reactie kan veroorzaken, als je daar gevoelig voor bent.

Als we verder kijken dan vruchten, dan is er nog een product dat een ongezonde schil kan hebben: de aardappel. „Nieuwe, verse aardappelen kun je na het koken met schil eten”, vertelt Van der Vossen. „Maar als aardappelen al wat langer liggen en ze hebben een groene schil of uitlopers, dan kunnen die glycoalkaloïden bevatten.” Dat zijn plantengifstoffen die misselijkheid en buikklachten kunnen veroorzaken. In zeldzame gevallen zijn de klachten ernstiger, maar dat gebeurt alleen als je er uitzonderlijk veel van binnenkrijgt. Zie je groene plekken op je aardappelen of hebben ze uitlopers? Dan is het dus beter om ze te schillen en de uitlopers goed te verwijderen.

Welke vrucht de meest giftige schil heeft, is lastig te zeggen. Er bestaat geen ranglijst en sommige schillen die (zover bekend) toch niet gegeten worden, zijn nauwelijks onderzocht. Aardappelen met groene schil of uitlopers scoren waarschijnlijk hoog, al hangt de giftigheid af van hoe lang ze al liggen.

Plantengifstoffen komen van nature voor. Maar hoe zit het met kunstmatige bestrijdingsmiddelen? Er zijn wettelijke normen voor de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die op groente en fruit mogen achterblijven. Die normen houden rekening met de stof en de hoeveelheid die je ervan eet. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid controleert dit jaarlijks. Wat in de winkel ligt, is veilig om te eten, vertelt Van der Vossen. „Vruchten die vaak met schil worden gegeten, zoals appels en peren, maar ook kiwi’s worden in z’n geheel – inclusief schil – getest op restanten van bestrijdingsmiddelen.” Dat geldt ook voor citrusvruchten zoals sinaasappelen en citroenen waarvan mensen vaak de schil gebruiken. Bij bijvoorbeeld avocado’s, waarvan niemand de schil eet, wordt alleen het vruchtvlees getest. „Als je zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen wilt, kun je kiezen voor biologische producten”, zegt Van der Vossen. „Daarvoor worden wel bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar minder en meer natuurlijke.”

Binnen in vruchten kan ook gevaar schuilen. „Er zijn pitten die je beter niet kunt eten”, zegt van der Vossen. Abrikozenpitten bevatten bijvoorbeeld de plantengifstoffen cyanogene glycosiden. In het lichaam kan dat worden omgezet in blauwzuur (cyanide), wat in een hoge dosis de ademhaling kan belemmeren en een hartstilstand kan veroorzaken. In bijvoorbeeld kersen-, avocado- en appelpitten zitten deze plantengifstoffen in mindere mate ook. Een keer een appelpitje doorslikken is geen probleem, maar je moet er geen grote hoeveelheden van eten. Sommige alternatieve geneeswijzen raden abrikozenpitten aan, bijvoorbeeld als middel tegen kanker. Van der Vossen: „Dat is zeker niet iets dat wij aanraden.”