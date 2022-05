Zeggen we ‘ja, ik wil’ in een bunker of in een kasteel?

Ja, ik wil. Zo begint het. Maar dan komt het pas. Vanaf het moment dat je besluit te trouwen, moet je een eindeloze reeks ingewikkelde keuzes maken. Nu ceremonies niet langer gedicteerd worden door religie, bepalen bruidsparen zelf wat ze willen op de ‘perfecte dag’. Die moet uniek zijn – en memorabel. Het hoeft niet meer in een kerk of in het gemeentehuis. Hoe vind je de perfecte trouwlocatie?

Zodra je in de zoekbalk van Google ‘trouwlocatie’ hebt ingetikt – 559.000 zoekresultaten – word je gebombardeerd met advertenties, die om de haverklap op socialemedia-tijdlijnen blijven oppoppen. Locaties die zichzelf aanprijzen, websites waar meerdere trouwlocaties op zijn verzameld. Zoals weddingspaces.com (‘Ontdek de trouwlocatie waar jouw droombruiloft tot leven komt’), ThePerfectWedding.nl (‘Trouwen is keuzes maken’) of bruiloft.nl (‘Alles voor jullie bruiloft’). In Nederland kom je, volgens deze websites, op zo’n duizend opties uit. Kastelen en landhuizen vol grandeur, sfeervolle bunkers en forten, moderne stadshotels en partycentra en locaties als musea, schouwburgen en attractieparken.

Maar dan: het maken van een afspraak om de sfeer te proeven. Doordeweeks moet je werken, in het weekend zijn locaties vaak geboekt voor een bruiloft of ander evenement. Daarvoor is de ‘Open Toptrouwlocatie Route’. Die wordt vijf keer per jaar georganiseerd door toptrouwlocaties.nl, naar eigen zeggen het platform waar „één op de drie bruidsparen” zijn trouwlocatie vindt. In elk geval is het zo te zien de enige website die een dergelijke route aanbiedt. Locaties op deze site betalen marketingkosten en worden, als ze dat willen, kosteloos in de voor bruidsparen gratis route opgenomen. Via de website merken stellen vooraf hun favoriete locaties aan en melden zich – sinds corona – aan voor een tijdslot.

Uitschieters

De editie van afgelopen 10 april biedt keuze uit 196 locaties. Een daarvan is Fort bij Vechten. Mark Taekema (57) en Irma Verkerk (38) staan er deze zondag gebogen over fotoboeken van eerdere bruiloften. Ze wilden al een afspraak maken om te komen kijken. Irma Verkerk: „Toen vroeg de locatie of we naar deze open dag konden komen. Wel zo leuk, dachten we. Dan kunnen we ook echt zien wat de opties zijn qua aankleding. Dat geeft gelijk een sfeerbeeld.”

Want waar anders alleen de kale locaties te zien zijn, wordt tijdens de routedagen alles in het werk gesteld om bruidsparen over te halen elkaar juist hier het jawoord te geven. Zalen zijn ingericht, al rondlopend kom je mensen tegen die je bij kunnen staan: stylisten, zangers, fotografen, bloemisten, visagisten.

Decoratie voor stellen met knaldrang.

Op de locatie 'Fort bij Vechten' is een dinertafel ingericht.

Decoratie-inspiratie bij Fort bij Vechten.

Foto’s Dieuwertje Bravenboer

In Fort bij Vechten zijn de gewelven klaargemaakt voor verschillende momenten van de dag: ontvangst, diner, feest. Er zijn alvast twee trouwbogen waar je uit kan kiezen, een met bloemen en een met een paars glittergordijn. Buiten staan onder slingers en lampjes stoelen klaar voor de ceremonie. Op verschillende tafels staan mini-gebakjes, er is champagne, een ceremoniezanger zingt live populaire trouwliedjes: Can’t Help Falling in Love en Stand By Me. Trouwstylist Tjarda Stip vertelt dat de tijdgeest vraagt om de more is more-look. „Twee jaar geleden was de festivalbruiloft populair, het jaar daarna werd het ingetogener, met palmgrassen en droogbloemen.” Die tijd is voorbij, zegt ze. „Na corona willen we weer víéren, dus wordt er niet beknibbeld op aankleding. Dit is het jaar van discoballen, verse bloemen en veel slingers.”

Doordat bruiloften vanwege corona vaak twee jaar uitgesteld zijn, is op veel locaties de agenda al vol. Het is, laat toptrouwlocaties.nl weten, op de routes dan ook drukker dan gebruikelijk. Doen er anders zo’n 1.100 stellen per editie mee, nu zijn het er ruim 1.500. Gemiddeld ontvangen locaties tijdens de route negen bruidsparen.

Maar er zijn ook uitschieters, sommige locaties ontvangen er op een dag meer dan zestig. Hoeve Landzicht in Nieuwer Ter Aa, Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn en Kasteel Kerkebosch in Zeist zijn elke editie populair. Maar ook bij feest- en trouwlocatie De Landgoederij in Bunnik is het druk. De oude boerderij heeft een stoere landelijke inrichting, met rijen stoelen in verschillende tinten groen. Wie hier rondloopt komt twee trouwfotografen, een bloemist, pianist, BABS en een dj tegen, in de grote zaal is een visagiste een aanstaande bruid aan het opmaken.

Pizza’s

Het idee van de route is dat je op allerlei locaties even kan kijken, afstand is wel een beperkende factor. Je kunt wel op één dag Kasteel de Wittenburg in Wassenaar, Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn én Landgoed Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch willen bezoeken, maar echt haalbaar is het niet. Wat wel kan vandaag: op tien minuten rijden vanaf De Landgoederij – en een prijsklasse hoger – vind je in een bosrijke omgeving (maar vlak naast een flatgebouw) het statige Kasteel Kerkebosch. Op de oprit staat in grote witte letters het woord ‘LOVE’ op de oprit. Hier is het niet mogelijk alleen de ceremonie of het feest te houden, maar huur je het complete kasteel voor een dag en een nacht. Inclusief veertien hotelkamers en ontbijt.

Op de locatie 'Kasteel Kerckebosch' krijgen Megan Benning en Maarten Tromp een rondleiding.

De Open Toptrouwlocatie Route. Er wordt van de taart geproefd bij De Landgoederij.

Een stel neemt plaats in de trouwzaal van De Landgoederij.

Boven: Megan Benning en Maarten Tromp krijgen een rondleiding op Kasteel Kerckebosch. Onder: een stel neemt plaats op het trouwbankje in de grote zaal van De Landgoederij, en er wordt geproefd van de taartjes.

Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Megan Benning (26) en Maarten Tromp (27) hebben een offerte aangevraagd. „Trouwen in een kasteel is mijn meisjesdroom”, zegt Megan. Ze zijn pas twee weken verloofd, maar op advies van haar zus hebben ze zich meteen ingeschreven voor deze trouwlocatieroute. „Mijn zus gaat ook trouwen en zij weet hoe druk het is vanwege alle door corona uitgestelde bruiloften. We willen volgend jaar september trouwen, dus er zit een beetje druk achter om de locatie snel vast te leggen.” De offerte wordt opgesteld, maar voor de zekerheid gaan ze tóch nog ergens anders kijken. Dat is het praktische van deze route, zegt ze, dat je snel op meerdere plekken kan kijken.

Mark Taekema en Irma Verkerk zijn er intussen wel uit. Ze gaan trouwen zonder genodigden. In Italië, waar ze elkaar tijdens een singlesreis hebben ontmoet. En op een later moment gaan ze een feest geven op Fort bij Vechten. „Ze vertelden net dat ze hier een echte houtoven hebben om pizza’s in te bakken. Zo behouden we met deze locatie toch het gevoel van Italië.”

Trouwtrends

Jolijn Tigchelaar is weddingplanner, ze organiseert gemiddeld twintig huwelijken per jaar. „Dit jaar heb ik wel 20 procent meer aanvragen.” Welke trouwfeesttrends ziet zij? Genodigden Een big fat wedding of juist een kleine intieme bijeenkomst, het kan met bruiloften in 2022 beide kanten op. Opvallend is dat het zowel op een groot feest als op de ‘ceremini’ steeds gebruikelijker is geen onderscheid te maken tussen dag- en avondgasten, je bent uitgenodigd of je bent het niet. „Dat was sowieso iets heel Nederlands, om mensen naar huis te sturen voor het diner.” Daarbij delven kinderen vaak het onderspit, bruiloften zijn steeds vaker 18+. Styling Op Disneyfilms gebaseerde prinsessenbruiloften komen niet veel meer voor, maar het sprookjesgevoel mag er nog altijd zijn. Fairy lights, lange strengen kleine lampjes, moeten een magische sfeer geven. En ook de plek van de ceremonie wordt aangekleed. Trouwbogen zijn populair. „Het kan ook een hexagon, vierkant of cirkel zijn, het liefst helemaal vol met verse bloemen.” Maar ze kunnen ook aangekleed worden met discoballen en glittergordijnen. Daarmee kunnen bruidsparen tegemoetkomen aan de knaldrang die ze ervaren, nadat ze door de pandemie twee jaar moesten wachten met trouwen. Duurzaamheid Bruidsparen hebben meer oog voor milieu en duurzaamheid. „Er wordt gevraagd wat er met de kaarsen gebeurt na de dag, en ook met de bloemen. Soms vragen stellen of alle bloemen tot losse boeketjes kunnen worden gemaakt voor de gasten.” Ook wordt vaker gekozen voor lokale leveranciers voor het eten, gerecyclede aankleding en soms zelfs voor een gehuurde trouwjurk. Events spreiden Na het meer dan eens uitstellen van hun bruiloft willen paren het ervan nemen. „Op vrijdag de ceremonie en zaterdag het feest is geen uitzondering, maar er zijn vooral weddingweekends.” In een weekend wil het paar de gasten compleet in de watten leggen. „Binnenkort heb ik een bruiloft met yoga op zaterdagochtend voor de vrouwen, mountainbiken voor de mannen, een klimcursus voor de kinderen en weddingnanny’s voor tijdens de ceremonie.” Entertainment Door de lockdowns hebben stellen de kans gehad hun spaarrekeningen extra te spekken. Een groter budget gecombineerd met ‘knaldrang’ maken van bruiloften een ware show. Bruidsparen willen vrienden en familie trakteren op vermaak. „Er zijn vuurspugers, karikaturisten, wijnproeverijen, zelfs escape rooms.” De gasten moeten constant verrast worden. De perfecte styling van de dag wordt doorgetrokken in de ceremonie. „De geloften worden steeds vaker geschreven met hulp van een professionele tekstschrijver.”