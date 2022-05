‘Wij lichten voor, de overheid controleert’, zegt voorzitter van Aziatische horecabrancheorganisatie

Zitten ze weer in het verdomhoekje. Eerst kon de booming Aziatische restaurantsector in Nederland niet voldoende gespecialiseerde koks vinden. Daarom sloot minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) in 2014 het ‘wokakkoord’ waardoor de branche deze specialisten eenvoudig kon invliegen. Tussen 2016 en 2021 willigde immigratiedienst IND ruim vijfduizend aanvragen in. En dan ontdekt de Arbeidsinspectie nu dat grootschalig misbruik is gemaakt van die regeling. Ze stelde uitbuiting vast, valse papieren, afwassers die zich uitgaven voor kok, mensensmokkel.

Inmiddels heeft de Inspectie een aantal dossiers overgedragen aan het Openbaar Ministerie, voor verder strafrechtelijk onderzoek. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de afgelopen vijf jaar bijna zeshonderd vergunningen voor Aziatisch personeel ingetrokken. Minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) zette de ‘wokregeling’ vorig jaar tijdelijk stil. NRC berichtte er vrijdag uitgebreid over.

Liping Lin is voorzitter van de grootste Aziatische horecabrancheorganisatie van Nederland (Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers, VCHO). In die functie vertegenwoordigt ze 1.300 leden. Ze zegt verbaasd te zijn over de bevindingen van de Arbeidsinspectie in een sector met 2.500 bedrijven.

„Begin vorig jaar werd bij ons bekend dat er signalen van misbruik waren binnen de branche, naar aanleiding van het onderzoek door journalisten van Investico. Nu zijn er kennelijk nieuwe bevindingen van de Arbeidsinspectie. Ik herken absoluut niet dat er grote aantallen strafbare arbeidsuitbuitingszaken zijn in de Aziatische horeca.

„Ik ben nog nooit strafrechtelijke overtredingen tegengekomen en ik heb niks gehoord over misstanden bij onze leden. Als dat wel zo was, zouden we er direct afstand van nemen en deze leden schorsen. Elk misbruik is er een te veel.”

Hoe houdt u toezicht op uw leden?

„Normaal gesproken neemt de Arbeidsinspectie contact met ons op als ze op ernstige zaken stuit. Dat is nu niet gebeurd. Er zitten natuurlijk altijd rotte appels in de branche. Wij gaan in gesprek met leden en geven informatie. Wij doen steeds meer aan voorlichting over het Nederlandse arbeidsrecht, ook via Chinese sociale media. De rest van de controletaak ligt bij de overheid.”

De Arbeidsinspectie stelt dat kokscertificaten worden vervalst en ongediplomeerde koks naar Nederland worden gesmokkeld. Klopt dit?

„Wij zien juist dat restaurants en koks onterecht beticht worden van fraude. Sommige restaurants zijn zelfs door de rechter in dit soort zaken in het gelijk gesteld.

„De vraag is hoe je de echtheid van een certificaat beoordeelt. In China bestaat een centraal beoordelingssysteem voor kokscertificaten. Maar de Nederlandse ambassade ondervraagt koks en bemoeit zich met wat voor gerechten zij zouden moeten kunnen maken. Volgens hen klopt er van alles niet.”

Lees ook: De Chinese ‘specialiteitenkok’ blijkt een onderbetaalde afwashulp

Hoe speelt u daarop in?

„Wij zijn in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie van Buitenlandse zaken, de Arbeidsinspectie en het UWV over de terugkomst van de visumregeling. Met daarbij nu zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om misbruik te voorkomen. Je zou bijvoorbeeld de koks in China een praktijktoets kunnen laten doen, voor een extra stempel.”

Zo’n extra stempel kun je toch makkelijk vervalsen?

„Het systeem is nu ook fraudegevoelig. Daarom moet er immers een nieuw komen.”

Is het behoud van die koksregeling belangrijk? Zijn er nu niet genoeg Aziatische koks?

„Legalisering is belangrijk omdat je zo beter toezicht kan houden. Ik durf niet te zeggen of er zonder de regeling meer misstanden zouden zijn, maar er moeten meer controlemechanismes zijn.”

Klopt het dat koks in Nederland in de illegaliteit verdwijnen als hun horecaperiode erop zit?

„Dat heb ik niet direct meegemaakt. Het leven in Nederland is niet simpelweg beter. China ontwikkelt zich enorm, de lonen zijn er gestegen.

„En ik zie een jonge generatie ondernemers in Nederland die het erg goed doet. Vroeger waren restaurants elke dag van 10 tot 10 open. Nu werken ze korter en zijn een dag per week dicht. Ze hebben machines waardoor je geen zware wokpannen meer hoeft te sjouwen, de frituur is geautomatiseerd en zelfs de bediening.”