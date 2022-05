Wanneer verloor het Westen de grip op Poetin?

De viering van de Dag van de Overwinning in Moskou op 9 mei voelde jaren als oudbakken militaire folklore, met veteranen, raketten en XXL-uniformpetten. De parade op het Rode Plein was ongetwijfeld cement voor de nationale identiteit, maar de rest van de wereld haalde de schouders op. De Chinese parades, met Xi Jinping staand in een open auto, waren inmiddels spannender.

In 2022 is het Rode Plein terug. Al dagen zoemen speculaties rond over wat de Russische president maandag zal verkondigen. Poetin claimt de overwinning in de Donbas. Poetin kondigt referenda aan in bezette gebieden. Poetin gaat over tot algehele mobilisatie. Poetin, voorspelde de Britse minister van defensie Ben Wallace, verklaart het wereldwijde nazisme de oorlog.

Ik bestudeer de gekken uit de geschiedenis, de Hitlers en Himmlers, en toch kon ik dit niet inbeelden, in het Europa van 2022

Maar het is Vladimir Poetin. En dus is niets zeker. Zeker is alleen dat maandag een leider op het Rode Plein staat die in twee decennia een metamorfose onderging. Van aspirant-vriend van het Westen veranderde Poetin in een onberekenbare dictator die oorlog terugbracht in Europa.

Honingzoete woorden

De gedaantewisseling dwingt tot terugblikken. Waarom zag het Westen dit niet aankomen? Tegelijk dwingt die tot vooruitkijken: hoe gaat het Westen om met een grootmacht waarmee geen gesprek meer mogelijk is?

De Amerikaanse hoogleraar Déborah Dwork, directeur van het centrum voor genocide-studies in New York, gaf deze week de ‘Nooit meer Auschwitz’-lezing. In een vraaggesprek met Trouw zei ze: „Na de inval in Oekraïne dacht ik bij mezelf: ik bestudeer de gekken uit de geschiedenis, de Hitlers en de Himmlers en de Eichmanns. En toch had ik niet de verbeelding dat zoiets nog eens zou kunnen gebeuren, in het Europa van 2022, dat een gekozen leider zijn troepen over de grens van een soeverein land zou sturen. Het stelde me voor een grote existentiële vraag: […] Hoe heb ik het niet zien aankomen?”

Historici hebben waarschijnlijk nog jaren nodig om die vraag te beantwoorden. Was het een gebrek aan verbeeldingskracht? Gemakzucht? Stond de hang naar een comfortabel leven met goedkope Russische energie lastige vragen in de weg? Was het de vurige wens dat na decennia Koude Oorlog een vredige toekomst mét Rusland mogelijk was? Was Poetin een verdienstelijke bedrieger?

Aanvankelijk voedde Poetin, aangetreden in 2000, het geloof in een succesvolle samenwerking tussen Oost en West. Op 25 september 2001 sprak hij als eerste Russische staatshoofd in de Duitse Bondsdag. De zaal zat vol. Rechts voor hem zat kanselier Gerhard Schröder, zijn latere boezemvriend. Poetin wist hoe hij zijn publiek moest inpakken. Hij haalde de denkers Lessing en Humboldt, het humanisme en de vrijheidsliefde van de stad Berlijn aan. De honing druppelde van het katheder. In vloeiend Duits zette hij Rusland in de etalage als een „vriendelijk, Europees land”. Het belangrijkste doel van de Russische binnenlandse politiek was „het garanderen van democratische principes en vrijheid”.

De Duitse politici bleven maar applaudisseren. Poetin tekende ook aan dat Rusland wél graag als gelijkwaardige partner behandeld wil worden, maar het venijn van die opmerking ging ten onder in de vreugde over de historische verzoening.

Donderpreek in München

Zes jaar later was Poetin terug in Duitsland, met een harde kop en vastberaden een rel te schoppen. Hij was te gast op de Veiligheidsconferentie in München. Hij beklom het podium en kondigde prompt aan zich niet aan diplomatieke beleefdheidsregels te houden. Hij was van plan „te zeggen wat ik echt denk”. In het Russisch deze keer. De uitbreiding van de NAVO met landen in Oost-Europa noemde hij een provocatie. Hij haalde uit naar de almacht van de Verenigde Staten, die zich de enige supermacht waanden en alle grenzen te buiten gingen. De „unipolaire wereld is gedoemd te mislukken” zei hij streng.

Poetins donderpreek in München wordt de afgelopen weken vaak aangehaald als een gemist signaal. Een jaar later viel hij Georgië binnen, zeven jaar later annexeerde hij de Krim. Toch stroomde vier jaar na ‘München’ voor het eerst Russisch gas door de Nord Stream 1-leiding naar Duitsland. De basis voor haar omstreden zusje Nord Stream 2 werd pas gelegd in 2015, ná inname van de Krim. Het Westen heeft wel meer signalen gemist.

Elk land gaat anders om met dé geopolitieke ontgoocheling van de 21ste eeuw-tot-nu-toe. Het Verenigd Koninkrijk is doortastend. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss ziet in de missers van toen een aansporing om nu wél in actie te komen. Poetin waagde de inval, redeneert Truss, omdat er geen afschrikking was. We moeten Oekraïne nu helpen met alles wat we op voorraad hebben, inclusief tanks en vliegtuigen, zei ze tijdens een vraaggesprek. Een vredesakkoord komt er alleen als Poetin verliest.

Duitsland, behept met een groot vermogen tot zelfonderzoek, draait zich handenwringend binnenstebuiten. De ster van de zestien jaar bejubelde oud-kanselier Angela Merkel daalt omdat ze te zacht was voor Poetin. Haar opvolger, Olaf Scholz, zoekt nog naar daadkracht en bondspresident Frank-Walter Steinmeier erkende openlijk het falen van zijn politiek om Rusland economisch aan het Westen te klinken. De Veiligheidsconferentie ligt onder vuur omdat de Russische elite en het Duitse bedrijfsleven er elkaar konden ontmoeten.

Lees ook: Liz Truss: ‘Poetin doet dit niet omdat hij geprovoceerd werd. Dat is het fundamentele punt!’

Nieuwe wezensvraag voor Europa

En Nederland? Den Haag sloeg soul searching Duitse stijl min of meer over. Toch was Nederland een van de drijvende krachten achter de gastransacties met Rusland, zeker ten tijde van Nord Stream 1. Nederland handelt wel: het beloofde wapensystemen die zo goed zijn dat Nederlandse militairen ze niet kwijt willen.

Handelen is noodzakelijk, terugblikken ook. Het helpt bij de grote vragen van nu. Er is nóg een ‘9 mei’: in de Europese Unie is het maandag ‘Dag van Europa’, ook zo’n sleetse jaardag die in 2022 opeens weer belangrijk is. Wat betekent de oorlog voor de toekomst van de Europese Unie?

De Russische inval in Oekraïne heeft de kern van het Europese vredesproject, verzoening tussen Duitsland en Frankrijk, „geëclipseerd” schreef denktank Carnegie. Vredesproject EU moet nu een antwoord vinden op nieuwe agressie aan de oostgrens. Dát is de nieuwe wezensvraag van het Europese project, wat Poetin maandag ook zegt.