Waarom seksueel geweld zo vaak onbestraft blijft

Slachtoffers van seksueel geweld zien zelden de daders daarvan berecht worden. Het juridisch systeem in Nederland blijkt eerder tegen dan voor hen te werken. Verslaggevers Carola Houtekamer en Lucette ter Borg ontdekten hoe moeilijk het is om in een zedenzaak je recht te halen en waarom daders zo vaak vrijuit gaan.