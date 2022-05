Vrouwen in voetbalprogramma’s: geen mens doet er raar over

Hélène Hendriks hield donderdagavond twee zenders draaiende, SBS6 en Veronica. De „Adje Interim” van Talpa presenteerde het programma HLF8, en deed tegelijkertijd op het andere net de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen Feyenoord-Olympique Marseille. HLF8 bleek voor deze keer ruim voor half 8 al opgenomen, vandaar.

In beide programma’s schakelde Hendriks „naar Noa”, in het Stade Vélodrome in Marseille, waar de halve finale zou worden gespeeld. Denk, denk, denk. Noa wie? Toch niet... Jawel, dit is Noa Vahle, de 22-jarige dochter van Linda de Mol. Noa Vahle had eerder, tijdens de Olympische Spelen een eigen sportrubriek in het programma van haar neef Johnny (HLF8 dus), en ze werkte achter de schermen bij het programma VI. Hoe ze het als sportverslaggever deed? Nou, gewoon, als een sportverslaggever.

Ze vroeg Feyenoord-trainer Arne Slot naar de zwakte van Marseilles topspeler Payet. En ze vroeg naar de stemming bij de spelers, waarop Slot zich beklaagde over de spelersbus die heel erg te laat aan was gekomen in het stadion, en over de baksteen die tegen de bus aan was gesmeten. O, o, gniffelde Kees Jansma, zelf al honderd jaar sportpresentator, in de studio bij Hendriks. „Bij trainers mot alles volgens schema. Lukt dat niet, dan krijgen ze er de tyfus in.” Trainer Bert van Marwijk, die in 2002 met Feyenoord de UEFA-cup won, beschouwde de impact van de baksteen. „Als ze winnen, komt het door die steen. En als ze verliezen... ook.”

Het interessantste van vrouwen in voetbalprogramma’s is toch wel dat geen mens daar raar over doet. Geen speler, geen coach, geen trainer, geen commentator of supporter, niemand.

Uithuisgeplaatste jongeren

Voetbalmijders zagen op NPO3 de één na laatste aflevering van Jojanneke en de jeugdzorgtapes, in de slotuitzending volgende week gaat ze met de uithuisgeplaatste jongeren die ze voor het programma volgde naar Den Haag om daar verhaal te halen bij politici. Hoe Jojanneke over de jeugdzorg denkt, wordt elke aflevering duidelijk in de introductie. Per jaar worden negentienduizend kinderen „weggehaald” bij hun ouders. In totaal zijn in Nederland 43.000 uit huis geplaatste kinderen. Driekwart van hen loopt psychische of lichamelijke schade op in hun pleeggezin of instelling. En tachtig procent zegt dat ze slechter uit de opvang kwamen, dan ze erin gingen.

Maddy, Jasmin, Noam en Nando hebben ieder een geschiedenis van vechtscheidende ouders, geweld, psychische problemen, of alles tegelijk. Twee moeders (die van Maddy en Nando) zeggen dat er een punt was waarop „het” thuis niet meer ging en er hulp nodig was. Maar de hulp die kwam, zeggen de kinderen, maakte hun leven erger dan het al was.

Daarna, in de laatste aflevering van Niet normaal vies, was hulp ook het onderliggende thema. Schoonmaker Tugrul Çirakoğlu ziet de huizen van zorgmijders en hulpweigeraars. Een alleenwonende, schizofrene man van 42 kréég begeleiding en hij hád hulpverleners die bij hem aan de deur kwamen. Alleen weigerde hij die open te doen. Hij stierf, uitgehongerd, en lag zes weken dood in huis. „Waar was iedereen?”, vraagt het enige familielid zich af dat een keer per maand app-contact met hem had. Ze doet de deur open voor Tugrul en is boos. Boos op de regering en de wetgever die zo’n jongen, haar neef, wilsbekwaam achten. Medicijnen weigeren, de deur niet open doen, hulp weigeren, dat was zijn eigen keuze. En zij vindt dat „absurd”.

In de slotscène kijkt Tugrul uit over de stad en vraagt zich af onder hoeveel daken verwaarloosde en eenzame mensen wonen en hoe hij die het best kan helpen. Als schoonmaker, of als politicus? Hij knippert met zijn ogen. „Ik word schoonmaker van de politiek.”