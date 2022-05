Vier vrouwen die de ethiek hervormden

Voor de Tweede Wereldoorlog was de universiteit van Oxford een door mannen gedomineerde gemeenschap. Anders dan in Cambridge waren er wel colleges voor vrouwen, maar met een quotum: van de 4.000 studenten mochten slechts 820 vrouw zijn. Door de oorlog kwam daar verandering in. Alle jonge mannen moesten in dienst, opeens was er ruimte voor vrouwen om zich te ontplooien. Zoals de hoogbegaafde Philippa Foot, de rebel met messcherpe intelligentie Elizabeth Anscombe, de sensitieve Iris Murdoch, en de allround intellectuele Mary Midgley. Samen ontketenden ze een omwenteling in de ethiek.

B.J.B.Liscombe: The women are up to something How Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley, and Iris Murdoch Revolutionized Ethics. Oxford University Press, 326 blz, €29,99 ●●●●●

In de filosofie bestond destijds een fundamenteel onderscheid tussen de harde feiten van de wetenschap en subjectieve waarden. Ethiek was een zaak van emoties, zonder feitelijke fundering. Ook dat veranderde door de oorlog, die bewees dat het kwaad echt bestond. Murdoch doorzag dat het existentialisme van Sartre, een appèl aan individuen om zelf betekenis te geven aan hun leven, als antwoord tekortschoot. Ook dat ging nog uit van een tegenstelling tussen feiten en zingeving. Anscombe protesteerde dat een universiteit die een eredoctoraat verleent aan Harry Truman, de president die twee atoombommen had laten gooien, de jeugd corrumpeert. Foot betoogde dat oordelen als ‘grof’ zowel beschrijven als een morele waarde uitdrukken.

Hoe moest het dan verder met de ethiek? Die kon niet langer zonder wortels in de concrete werkelijkheid, vonden de vrouwen. Zij ijverden voor eerherstel van de ethiek van Aristoteles, met zijn nadruk op karaktervorming en deugden. De wedergeboorte van die ethiek is de rode draad van dit boek, dat veel meer biedt. Het schildert mooie portretten van de vrouwen en hun vriendschap. Anscombe, grofgebekt, moeder van zeven kinderen, kettingrookster, adept van Wittgenstein. Foot, de zorgvuldige upper class lady met een haarscherp intellect. Murdoch, de onzekere filosofe en romanschrijfster. Midgley, die bleef strijden tegen het wetenschappelijke wereldbeeld. Het is een ontroerend relaas over vier indrukwekkende filosofen.