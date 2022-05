Toon maar eens aan dat je niet ‘ja!’ riep

‘Ik ga vandaag aangifte doen tegen Ali B.” BOOS-programmamaker Tim Hofman staat bij een jonge vrouw naast een hek. Ze is onherkenbaar onder haar capuchon. Haar stem is vervormd. „Waarvan?” „Verkrachting.” „Grote stap, lijkt me.” „Ja, heel spannend.” „Succes!” zegt Hofman. „Ik wacht je hier op.”

Een paar uur later.

„Nou? Hoe voel je je?” vraagt de presentator.

„Ik voel me eigenlijk heel goed!” zegt de vrouw. „Echt opgelucht. [...] Het was zo uitgebreid, zo veel details, nee, het was heel fijn.”

„Waar staat deze dag nu voor jou voor?” vraagt de presentator.

„Het is voor mij een bevestiging”, zegt ze, „dat wat met mij is gebeurd, niet mijn schuld is geweest.” Tegen iedereen die kijkt, wil zij daarom zeggen: „Als je ooit het idee hebt dat je niet geloofd gaat worden, of dat [grensoverschrijdend gedrag] je eigen schuld is geweest, dan hoop ik dat je na het zien van deze uitzending weet dat [...] je nog steeds in je recht staat om aangifte te doen.”

„Doe alsjeblieft aangifte”, zei de kersverse minister van Justitie Dilan Yesilgöz-Zegerius na de uitzending over misstanden in het muziekprogramma The Voice, eind januari. „Ik wil iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld oproepen: doe aangifte.”

De oproep werd gehoord. In het eerste kwartaal van dit jaar stapten al 4.000 mensen naar de zedenpolitie, 1.100 meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Doe alsjeblieft aangifte. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Ben je slachtoffer van aanranding of verkrachting, van stalking, intimidatie of huiselijk geweld, ga dan naar de politie, doe aangifte, en de dader wordt gestraft. Dat is het idee dat leeft onder slachtoffers, hun familie en vrienden, en blijkbaar ook een minister van Justitie.

Maar het klopt niet.

De werkelijkheid na een aangifte is ontluisterend. Een aangifte leidt maar heel zelden tot een veroordeling van de dader. Het is voor slachtoffers van zedenmisdrijven, zo stelt landelijk zedenofficier Judith van Schoonderwoerd tegenover NRC, „heel moeilijk om hun recht te halen. Dat is de harde werkelijkheid waarin we leven.”

Na #MeToo-affaires in de sportwereld, bij televisie, in de politiek, bij de universiteit en de kunstwereld besloot NRC te onderzoeken wat er precies gebeurt vanaf het moment van aangifte van zedendelicten. Hoeveel meldingen krijgt de politie? Hoeveel zaken verschijnen voor de rechter? Waar liggen de knelpunten, waar de vertragende factoren en waarom vallen zo onnoemelijk veel gevallen af?

De krant sprak met zo’n veertig personen, onder wie slachtoffers van zedenmisdrijven, onderzoekers en experts uit de strafrechtketen. Ook zijn tientallen statistieken, strafdossiers, telefoongegevens, documenten en briefwisselingen doorzocht.

Niet je recht kunnen halen

Het strafrecht is niet de plek om je gelijk te halen als je bent aangerand of verkracht. Iedereen deelt die mening: advocaten van verdachten en van slachtoffers, oud-zedenrechercheurs, wetenschappelijk onderzoekers, politici, medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) en een oud-hoofdofficier.

Waarom is dat zo? En waar kun je dan wel je recht halen?

Eerst dit. Het overgrote deel van de slachtoffers komt niet eens terecht in het strafrecht. Uit de Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld die het CBS in 2020 opstelde, blijkt dat een scherp beeld ontbreekt van de omvang en ontwikkeling van gevallen van seksuele intimidatie en seksueel geweld. Politie, het CBS, Amnesty International en het Fonds Slachtofferhulp presenteren allemaal andere cijfers.

Er zijn wel schattingen. Volgens een recent onderzoek van het CBS en het Centrum Seksueel Geweld, gepubliceerd door het Fonds Slachtofferhulp, worden in Nederland jaarlijks ongeveer honderdduizend mensen slachtoffer van aanranding, verkrachting en/of seksueel misbruik. Van hen is 90 procent vrouw en 10 procent man. Tel je fysieke seksuele intimidatie mee – knijpen in billen, borsten en kruis, ongewenst aanraken – dan zijn er volgens Slachtofferhulp 470.000 slachtoffers per jaar. Dat is 3 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder. Tel je ook niet-fysieke seksuele intimidatie mee – een opmerking of ongepaste grap, irritant staren, sissen, sexting – dan zijn er maar liefst 1,6 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die daarmee te maken kregen. Dat is meer dan één op de tien Nederlanders, ieder jaar. Bij minstens 185.000 personen, 1,3 procent, komt het seksuele geweld structureel voor, soms op wekelijkse basis.

Onze eigen norm is dat de eerste zitting binnen 180 dagen is. Dat halen we niet. Judith van Schoonderwoerd Landelijk zedenofficier van het OM

Slechts een fractie van al die mensen stapt naar de politie. In 2019 en 2020 kwamen per jaar zo’n 12.000 meldingen van een zedendelict binnen; in 2021 groeide dat aantal naar 12.800 meldingen. Dat is een brede categorie: van een notitie van de wijkagent die een veroordeelde pedofiel ziet fietsen bij een school tot een slachtoffer dat gewond het bureau binnenkomt. Bijna de helft van die meldingen betreft een zedenmisdrijf waartegen geen aangifte kan worden gedaan. Niet elke vorm van gender based violence – een term die internationaal in zwang is voor grensoverschrijdend gedrag – is immers strafbaar.

Hoe lastig die grens is te trekken, legt de Amsterdamse advocaat Margreet de Boer uit in haar kantoor aan de Amsterdamse Singel. „Het maken van seksuele opmerkingen, zoals in The Voice gebeurde, en seks zonder expliciete toestemming, zijn bijvoorbeeld niet strafbaar.” Ook is niet elke ongewenste aanraking strafbaar. „Daarvoor moet vast komen te staan of de aanraking, een toevallige hand op een bil of been, seksueel van aard is”, zegt De Boer. „En daarmee ontuchtig.”

Van de politiemeldingen blijven 4.800 voornamelijk vrouwen over die een eerste ‘informatief gesprek’ met zedenrechercheurs van de politie voeren. De meerderheid van hen zegt te zijn aangerand of verkracht. In 2021 registreerde de politie een record van 2.168 verkrachtingen – bijna vierhonderd meer dan vier jaar daarvoor. Ook registreerde de politie 2.144 gevallen van aanranding. „Maar het daadwerkelijke aantal verkrachtingen en aanrandingen”, zo schrijft Slachtofferhulp, „ligt met die honderdduizend gevallen jaarlijks veel hoger.”

De spoeling wordt daarna razendsnel dun. Na dit eerste, informatieve gesprek haakt de meerderheid af. De vrouwen raken ontmoedigd. Hen wordt verteld hoe klein de kans is dat het tot een straf komt. Pijn wordt opgerakeld, het onderzoek kan heel lang gaan duren, de wachttijden zijn eindeloos. Ook speelt angst voor wraak van de dader mee. Na dit gesprek blijven er nog geen tweeduizend aangiftes van zwaardere zedenzaken over.

Nog eens zeshonderd vallen af voordat het OM überhaupt in beeld komt. Omdat er geen verdachte in beeld is, of omdat er na onderzoek geen sprake meer is van een verdenking. Een deel van die zaken wordt, zoals dat heet, bij de politie ‘opgelegd’ – letterlijk op een plank gelegd totdat een zedenrechercheur er misschien, ooit, tijd voor heeft.

Bij het OM valt weer een groot deel af. Bijna de helft van de zedenzaken wordt geseponeerd; voor verkrachtingszaken is dat zelfs 55 procent. Van de 667 verkrachtingsdossiers die het OM in 2021 beoordeelde, stuurde het er slechts 294 door naar de rechtbank. Als er geseponeerd wordt – zo stelt het Openbaar Ministerie – is dat vrijwel altijd wegens gebrek aan bewijs. Maar er spelen meer zaken mee, zo blijkt uit gesprekken, documenten en reconstructies van zedenzaken: tijdgebrek, onderbezetting, onachtzaamheid.

In de rechtbank blijft ten slotte niet veel meer over. In 2021 zijn 195 daders veroordeeld voor verkrachting en 234 voor aanranding. Voor slachtoffers die ondanks de ontmoediging, de schaamte en het oprakelen van pijnlijke ervaringen toch aangifte doen, komt het in negen van de tien gevallen níét tot een veroordeling van de dader.

Dat vreet aan slachtoffers. „Ik heb het Nederlands rechtssysteem leren wantrouwen”, zegt een vrouw die in 2020 aangifte deed van verkrachting. Haar zaak loopt nog steeds. „Ik zou het niemand meer aanraden om aangifte te doen. Mijn dader loopt gewoon los rond. Dat voelt als een reëel gevaar. Ik ben gestalkt, met de dood bedreigd, aangerand en verkracht. Straks in de rechtbank is de kans dat hij er mee wegkomt reusachtig. En wat dan?”

Mevrouw de Boer Advocaten - Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Foto Annabel Oosteweeghel

Een enorme hoeveelheid shit

Als ze piketdienst heeft bij het Centrum Seksueel Geweld in Rotterdam, waarschuwt zedenadvocaat Nelleke Stolk de meiden die binnenkomen altijd. „Wéét waar je aan begint. Als slachtoffer die aangifte doet, krijg je een enorme hoeveelheid shit over je heen. Niet alleen van de advocaat van de verdachte, maar ook van de rechercheurs bij de politie, het Openbaar Ministerie, van vrienden, van familie.” Bovendien moet een slachtoffer een lange adem hebben. „Tussen aangifte en veroordeling zit zo twee jaar, als er al een veroordeling komt.” Slechts 10 procent van de zedenzaken komt binnen een jaar na de verkrachting of aanranding voor het eerst bij de rechter. De rest moet langer wachten.

Stolk is een kordate en zeer betrokken zedenadvocaat met een overvolle praktijk bij het Rotterdamse kantoor Meesters aan de Maas. In haar schaarse vrije tijd schrijft ze columns op de juridische website Femke Fataal. In één van haar laatste kritische columns is ze kritisch op het besluit van het OM om de aangiftes van grensoverschrijdend gedrag met minderjarige meisjes tegen zanger Marco Borsato met voorrang te behandelen, terwijl bij haar in de praktijk slachtoffers van ernstig seksueel geweld wel tot „een jaar” moeten wachten voordat hun zaak überhaupt wordt opgepakt.

Stolk stuit in haar werk op veel problemen. Officieren en zedenrechercheurs die het veel en veel te druk hebben. Rechters die geen kennis van zaken blijken te hebben. Lange verhoren waarin trauma’s worden opgerakeld. Het OM doet te weinig onderzoek, de wachttijden zijn te lang, te veel zaken worden geseponeerd.

Voor het slachtoffer voelt de artikel 12-procedure vaak als een farce Nelleke Stolk Zedenadvocaat

„En als het dan wél lukt om een verdachte voor de rechter te krijgen”, zegt Stolk, „dan komt hij er vaak met een voorwaardelijk strafje vanaf, omdat het zwaard van Damocles zo lang boven zijn hoofd heeft gehangen. Dat is niet te verteren voor de slachtoffers. Dáárom vraag ik die meiden: kun je dit aan?”

Waar slachtoffers óók tegen moeten kunnen, benadrukt ze, is de diepe argwaan over de waarheid van hun verhaal, die in de werkwijze zit gebakken. Zo krijgen slachtoffers van zedendelicten geen kopie van hun aangifte mee naar huis, omdat zij en hun getuigen – zo is de redenering – door die verklaring in latere verhoren beïnvloed zouden worden. Een advocaat die de verdachte verdedigt, kan het slachtoffer dan later niet meer betrappen op tegenstrijdige uitspraken. „Daarom”, zegt Stolk, „is de eerste vraag die een advocaat van een verdachte al-tijd stelt aan het slachtoffer: ‘Heb je je dossier ingezien?’ Wie ja zegt, is weg. Die zaak is kapot.”

Daarnaast wijzen advocaten die verdachten van zedendelicten bijstaan heel vaak op het fenomeen van valse aangifte. Vrouwen zouden valse aangiften doen omdat ze jaloers op een ex zijn, wraakzuchtig, of gewoon maf. Valse aangiften komen voor, maar zijn ook zeldzaam. Vorig jaar zijn volgens het CBS 754.460 criminele activiteiten geregistreerd – van joyrijden tot moord tot het weigeren van een blaastest. In al die gevallen kon niet meer dan 330 keer worden aangetoond dat er een valse aangifte was gedaan. Dat is 0,0043 procent.

De structurele argwaan tegen slachtoffers is onterecht, vindt Gabi van Driem, feministisch advocaat en sinds 1981 actief als het aankomt op het verdedigen van vrouwen en zedenslachtoffers. Ze vertelt dat ze in haar meer dan veertig jaar lange beroepspraktijk maar één keer heeft getwijfeld aan het verhaal van een cliënt. „Dat meisje klaagde een beroemde Amsterdamse psychiater aan. Iedereen twijfelde aan haar, ik ook. Maar ik vergiste me. Drie jaar later kreeg een collega een vergelijkbare klacht van een andere vrouw, over dezelfde psychiater. Toen heeft de man razendsnel geschikt. Mijn cliënte heeft dat niet meer meegemaakt. Ze kwam onder een tram en overleed. Het ging mogelijk om zelfmoord. Ik heb haar ouders nog een brief geschreven, waarin ik schreef hoe ongelijk ik had gehad.” Van Driem zucht: „Aangifte doen is een uitputtingsslag. Dat doe je niet omdat je iemand een hak wil zetten.”

Mevrouw de Boer Advocaten-Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Mevrouw de Boer Advocaten-Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Foto’s Annabel Oosteweeghel

Voor de tweede keer slachtoffer

Zedenrecherche is een lastig vak, zegt Lidewijde van Lier, senior adviseur zeden bij de politie. „Het gaat vaak om één-op-één ervaringen, zonder bewijs, en soms moet zelfs nog worden vastgesteld óf er een delict is.”

Van zedenrechercheurs wordt veel verwacht. Ze moeten in verhoren de precaire balans vinden tussen waarheidsvinding en compassie met het slachtoffer. In persoonlijke zaken met vaak weinig bewijs – want het is haar woord tegen het zijne – moeten ze weten hoe ze een „op de persoon gericht verhoor” uit moeten doen, „zonder de professionele neutraliteit” uit het oog te verliezen. Daarnaast moeten ze het psychosociale hulpverleningscircuit op hun duimpje kennen en zien te voorkomen dat een slachtoffer voor ‘de tweede keer’, zoals dat heet, slachtoffer wordt. Die secondary victimization ontstaat door vragen te stellen als: waarom had je dan zo’n kort rokje aan? Waarom was je zo dronken? Hoe weet je dat je verkracht bent?

Dat gaat vaak nog mis. Een vrouw vertelt NRC dat ze in 2018 de politie in haar woonplaats belde om aangifte te doen van verkrachting. „Ik was zo overstuur dat de politie zei: ‘Misschien kun je eerst psychische hulp zoeken.’ De politie zei meteen aan de telefoon dat er heel weinig bewijs in mijn zaak was. Ik moest er eerst nog maar over nadenken.” De vrouw besluit in 2019 toch aangifte te doen. De zaak loopt nog steeds.

Wie zedenrechercheur wil worden, volgt na de mbo-politie-opleiding de deeltijd-vervolgopleiding ‘Handelen in Zedenzaken’. Die opleiding werd vorig jaar ingekort tot twintig weken om aan de groeiende vraag naar zedenrechercheurs te voldoen. De opleiding vindt deels in de praktijk, deels via e-learning plaats.

Met die verkorte cursus moet de zeden-expertise in de politieorganisatie weer op peil komen. Die verdampte in de jaren negentig door wijzigend beleid. Van Lier is bij de politie medeverantwoordelijk voor het onderwijs. Na een aantal justitiële dwalingen rond incestzaken in de jaren negentig, vertelt ze, is het zedenonderwijs verbeterd. „Er was geen overzicht, geen sturing, geen kwaliteitscontrole. Rechercheurs hielden geen distantie tot slachtoffers. Toen ik in 1999 de zedencursus deed, duurde die maar twee weken.” Volgens Van Lier is de opleiding nu „geprofessionaliseerd.”

Er is zó hard bezuinigd in elf jaar Rutte. Kwaadaardig wat er is gebeurd met de politie Michiel van Nispen SP-Kamerlid

SP-kamerlid Michiel van Nispen weet niet of het genoeg is. Hij is jurist en hamert al jaren op verbetering van de kwaliteit van het handwerk van de politie, het politieonderwijs, de docenten, het recherchewerk. „Agenten hebben veel digitaal onderwijs, terwijl klassiek, fysiek onderwijs veel beter werkt.” Van Nispen zegt dat het een zedenrechercheur soms ontbreekt aan basale vaardigheden, zoals het correct optekenen van processen-verbaal. „Het antwoord is onderwijs”, zegt hij. „Verbeter het onderwijs.”

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft al tijden kritiek op de kwaliteit van de processen-verbaal bij de politie in het algemeen. Zeker bij zedenzaken, die zwaar leunen op verklaringen, telt de kwaliteit van wat er op papier komt, want dat is wat de rechter ziet. Tegelijkertijd typen, vragen stellen en luisteren blijkt in de praktijk lastig voor rechercheurs.

Gemiddeld komt slechts een kwart van wat gezegd wordt tijdens een verhoor terecht in het proces-verbaal, bleek uit onderzoek van Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Open Universiteit en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze is lang plaatsvervangend rechter geweest en onderzocht de kwaliteit van processen-verbaal. „Als rechter krijg je soms zaken voor je waarin de politie een onjuist proces-verbaal heeft opgenomen”, zegt Malsch. Regelmatig ontbreekt veelzeggende informatie. „Soms zegt een verdachte op tape dat hij bij zijn moeder was in plaats van bij het slachtoffer, maar is dat niet terug te vinden in het proces-verbaal. Advocaten mogen naar een politiebureau om opnames af te luisteren, maar dat kost heel veel tijd en geld dat er vaak niet is.”

De politie ervaart zelf de werkdruk als het grootste probleem. Zedenadviseur Van Lier: „We hebben een enorme werkvoorraad. Die staat ons in de weg.” Ze heeft de cijfers paraat. „Op dit moment staan er 3.350 zedenzaken open, meer dan 800 aangiftes liggen al langer dan een half jaar te wachten. Dat wil je niet. Ik kan slachtoffers niet uitleggen dat ze zo lang moeten wachten.”

Het streven van de politie is om 80 procent van de aangiftes binnen een half jaar te onderzoeken en naar het Openbaar Ministerie te sturen. Dat lukt maar bij iets meer dan de helft, schreef de minister vorig jaar naar de Tweede Kamer. Mede door bezuinigingen en tekorten is de onderbezetting van de zedenpolitie groot. De zedenpolitie (nu ruim 650 fte) krijgt er 90 fte’s bij, maar die zullen komend jaar nog niet allemaal inzetbaar zijn. En het aantal meldingen stijgt alleen maar door de aandacht voor #MeToo-zaken.

Mevrouw de Boer Advocaten - Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Foto’s Annabel Oosteweeghel

Geen kopie van de aangifte

De werkdruk zorgt niet alleen voor lange wachttijden. Zedenadvocaten zeggen dat de kwaliteit van het onderzoek er ook onder lijdt. Zedenadvocaat Gabi van Driem: „Ik heb vaak zelf bewijsmateriaal aangebracht voor een zedenonderzoek. Zo deed ik een zaak van een vrouw die verkracht was door een chirurg. Door gesprekken met andere artsen kwam ik erachter dat ze gesedeerd was. Had de politie niet uitgevonden.”

Zedenadvocaat Richard Korver: „Ik heb een zaak waarbij de politie pas tweeënhalf jaar na de aangifte bedenkt dat ze de telefoon van het slachtoffer eens moet uitlezen. Dat slachtoffer is dan al drie telefoons verder. En zo mislukt de zaak wegens gebrek aan bewijs.”

Het strafrecht werkt niet voor slachtoffers van zedenmisdrijven Gabi van Driem Feministisch advocaat

Een slachtoffer van een zedendelict kan zelf niet controleren of de politie half werk doet. Doordat die geen kopie van de aangifte mee naar huis krijgt, is er ook geen controle op wat erin is beland. Misschien mist er wel belangrijke informatie of zijn uitlatingen verkeerd opgeschreven. En ook komt het voor, zoals een slachtoffer aan NRC vertelt, dat een aangifte tot twee keer toe niet wordt opgenomen, ondanks toezeggingen van de rechercheurs. Het aantal getuigen dat wordt gesproken is beperkt, plaatsen delict worden niet bezocht, e-mailconversaties niet opgevraagd. De Inspectie Justitie en Veiligheid stelde ook vast dat slachtoffers vinden dat ze niet goed op de hoogte worden gehouden over hun zaak.

Lidewijde van Lier reageert op de vraag of de politie minder doet dan nodig is. „We gaan efficiënt om met schaarse middelen” zegt ze. „We kijken kritisch naar wat we nodig hebben om een zaak te bewijzen en leggen het plan vooraf voor aan de officier. We laten geen onderzoekshandelingen na wegens gebrek aan mankracht. Maar de wachttijden hebben wel gevolgen. Na zes maanden heeft een herinnering minder bewijskracht.”

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: „Het ís ook zo druk. Er ís zo hard bezuinigd in elf jaar Rutte. Het is gewoon kwaadaardig wat er is gebeurd met de politie.”

Graaft het OM wel diep genoeg?

Zei het slachtoffer echt nee? Was de verdachte dronken? Was zij high? Nam het slachtoffer het initiatief tot seks of werd ze juist gedwongen? Of ging het halverwege mis? Kwamen de blauwe plekken door geweld, of was het iemand die een beetje ruig wel lekker vindt?

Het is in zedenzaken vaak het woord van de één tegen dat van de ander. Aan officieren van justitie de taak om uit de chaos van conflicterende verklaringen, ongeschreven machtsrelaties en troebele herinneringen een overtuigend misdrijf te reconstrueren.

Die moeilijke bewijsbaarheid van zedenmisdrijven is volgens het OM de belangrijkste reden dat het meer dan de helft van de zedenzaken seponeert. Het gemiddeld aantal sepots is 30 procent.

Maar advocaat Richard Korver, tevens voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Geweld- en Zeden Slachtoffers (LANGZS), twijfelt aan die verklaring. Hij ziet vaak aangiftes van zedendelicten in een sepot stranden. „Ja, er zijn één-op-één situaties waarbij er echt geen aanknopingspunten voor onderzoek zijn.” Maar graaft het OM diep genoeg, vraagt hij zich af. „Er zijn zat situaties waarin het OM zegt: we zijn een paar jaar verder en we kunnen het nu niet meer onderzoeken. Ze laten de politie de plaats delict niet bekijken, of willen getuigen niet horen.”

Net als de politie wordt het OM al jaren geteisterd door bezuinigingen en een hoge werkdruk. Tegen deze achtergrond groeien de wachtlijsten. Volgens de meest recente cijfers blijft het percentage zedenzaken dat binnen een half jaar – de door het OM zelf opgestelde norm – wordt behandeld zorgwekkend laag. In slechts 39 procent van de gevallen lukt het om een zaak binnen zes maanden op zitting bij de rechtbank te krijgen. Dat is buiten de periode gerekend waarin de aangifte bij de politie op de stapel ligt. De overige 61 procent van de gevallen moet langer wachten, wat soms ook komt doordat de rechtbank nog geen plek heeft en een zaak langer bij het OM ligt te wachten.

Bij de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma The Voice ging het wél snel. Al na drie maanden besloot het OM tot een strafrechtelijk onderzoek, wegens het grote maatschappelijke belang.

Het lange wachten is bijna ondraaglijk voor slachtoffers. NRC sprak een vrouw die aangifte deed van verkrachting. „Ik heb paniekaanvallen, angst, stress, mijn handen en schouders zitten op slot. Ik ben de hele tijd alert maar sta voortdurend in de wachtstand. Me serieus aanmelden voor een artist in residency in het buitenland, zoals ik graag wil doen, kan niet, omdat ik niet weet wanneer mijn zaak voorkomt of wanneer ik voor een verhoor wordt uitgenodigd. En áls er dan een uitnodiging komt voor verhoor, blijkt dat het OM de stukken niet meestuurt en dat ik daar weer achteraan moet. Soms moet mijn advocaat wel vijf keer het OM schrijven voordat ze de stukken krijgt.”

Een wildvreemde stelde urenlang vernederende vragen over mijn seksleven Anoniem Slachtoffer verkrachting, aanranding en mishandeling

Ook voor de verdachten is de wachttijd verschrikkelijk, zegt een advocaat die vaak voor hen optreedt. Ze wil niet met haar naam in de krant, omdat ze veel weerstand tegen haar werk ervaart. „Ik heb minderjarige verdachten die wachten op een vervolgbeslissing. Ze zijn 16, ze kunnen niet verder. Ze gaan echt stuk.”

Judith van Schoonderwoerd, landelijk zedenofficier van het OM, erkent de lange wachttijden. „Onze eigen norm is dat we binnen zestig dagen een eerste beoordeling doen over 80 procent van de dossiers die we van de politie krijgen, en dat de eerste zitting binnen 180 dagen is. Dat halen we helemaal niet, nee. Zeker, zedenzaken hebben prioriteit binnen het OM. Maar jeugdzaken ook, én rellende jongeren, én moord en doodslag, én alle mensen die vastzitten, én coronahoesters.”

De wachttijd is niet het enige probleem. Advocaten zien ook slordigheden en onachtzaamheid bij officieren, vooral tegenover het slachtoffer. Advocatennetwerk LANGZS publiceerde in 2020 een ‘Zwartboek’ over de rechten van het slachtoffer van ernstige zeden- en geweldsdelicten bij het OM en de rechtbank. Het is een combinatie van ervaringen uit de praktijk, juridische achtergronden en interviews met specialisten en staat vol pijnlijke voorbeelden. Een vrouw die zwaar door haar vader is mishandeld, wordt jarenlang niet op de hoogte gesteld van wat er met haar aangifte gebeurt. Een zedenofficier zegt in de rechtbank botweg niet op de hoogte te zijn van het dossier. Een officier licht het slachtoffer en de advocaat niet in over een verdachte die is vrijgelaten.

Voorzitter Richard Korver benadrukt dat zaken „zeker” zijn verbeterd. Slachtoffers hebben nu spreekrecht op zittingen, ze hebben recht op informatie van het OM en mogen zelf processtukken aan het dossier toevoegen. Maar met grote regelmaat worden slachtoffers vergeten. Ze krijgen dossiers niet of zien pas heel laat wat de officier vergat te onderzoeken of welke stukken of getuigenissen er missen.

Wat een officier zou moeten doen, zegt Korver, is zelf in een vroeg stadium met een slachtoffer gaan zitten en vragen: wat kan ik doen in jouw zaak? Wat heb je zelf voor bewijzen?

Klagen over half werk van een officier kan niet. Sancties zijn er niet – iets waar het LANGZS sterk voor pleit. De enige manier waarop een slachtoffer een sepot-besluit kan aanvechten is via een zogeheten artikel 12-procedure bij het Hof. Bijvoorbeeld als er te weinig onderzoek zou zijn gedaan. Negen van de tien keer mislukt dat. Veelvuldig terugkerend argument: het horen van nieuwe getuigen achten wij niet relevant. En dan is de zaak gesloten.

„Vorige week”, zegt zedenadvocaat Nelleke Stolk, „heb ik weer een uitspraak in zo’n artikel 12-procedure binnengekregen: een afwijzing. Weer. Het Hof weet ook: je hebt als advocaat geen rechtsmiddel meer na dit. Er is niks. Voor het slachtoffer voelt de artikel 12-procedure vaak als een farce.”

Judith van Schoonderwoerd, landelijk zedenofficier van Justitie, bestrijdt dat zaken te weinig aandacht krijgen. „Kijk, we zijn er bij het Openbaar Ministerie niet op uit om zaken in de doofpot te stoppen. Officieren doen zedenzaken met hart en ziel en werken zich een slag in de rondte. Ik geloof niet dat zaken lekker snel worden weggewerkt door ze te seponeren. Dan hadden we glanzende doorloopcijfers gehad. En die hebben we niet.”

De verhalen uit het zwartboek van LANGZS noemt ze „incidenten”. „We hebben de laatste jaren veel ingezet op de verbetering van het proces voor slachtoffers, en 41 fte aan ‘slachtoffercoördinatoren’ vrijgemaakt. Zij zijn in het hele proces aanspreekpunt voor slachtoffers en betrokken instanties.”

Maar zelfs als alles vlot zou verlopen, dan nog is het juridische proces voor het slachtoffer een lijdensweg.

Een vrouw deed in 2020 aangifte van verkrachting, aanranding en mishandeling. Haar zaak werd geseponeerd en ze begon een artikel 12-procedure. De zitting daarover werd uitgesteld, omdat haar advocaat het dossier van haar cliënt pas de avond voor de zitting kreeg toegestuurd, en staat nu pas voor de zomer op de agenda. De vrouw is onder behandeling geweest voor ptss.

„Ik kreeg in het najaar van 2020 een nieuwe fulltime baan”, vertelt ze aan NRC. „Door mezelf op mijn werk te concentreren, dacht ik dat alles wel goed zou komen. Ik ben altijd een harde werker geweest. Dat vind ik fijn.”

Maar toen werd ze opgeroepen door de advocaat van de verdachte voor een urenlang verhoor bij de rechter-commissaris. Slachtoffers mogen in het Nederlands strafstelsel immers verhoord worden door de advocaat van de tegenpartij. „Dat verhoor duurde bijna drie uur”, vertelt de vrouw, „waarin door een wildvreemde een heleboel vernederende vragen werden gesteld over mijn seksleven en mijn alcoholgebruik.”

Daarna „brak ik”, zegt de vrouw. Sindsdien is ze ziek thuis. Heel aarzelend begint ze nu weer met werk, vooralsnog twee keer twee uur per week.

Mevrouw de Boer Advocaten - Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Mevrouw de Boer Advocaten-Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Foto’s Annabel Oosteweeghel

Rommelzaken tref ik hier niet

„Ik raad mijn cliënten altijd aan zo weinig mogelijk gedetailleerd te zijn”, zegt de Amsterdamse advocaat Gabi van Driem. „Op ieder detail glij je uit. Alsof je nog wéét hoeveel kamerplanten er in de vensterbank stonden terwijl je verkracht werd. Zodra een slachtoffer in detail treedt, gaat ze in de fout in. Dan zijn er jaren verderop in het proces handige strafrechtadvocaten die voor de rechtbank zeggen: dit kan niet, dit klopt niet.”

Het strafrecht werkt niet voor slachtoffers van zedenmisdrijven, stelt Van Driem. „Een officier zit met een strenge bewijslast. Die moet voor de rechter precies bewijzen wat in de tenlastelegging staat. Dat lukt heel vaak niet.”

De problemen zitten diep in de structuur van het strafrecht, zegt Van Driem. „Het strafrecht is niet geëquipeerd om slachtoffers van zedenzaken recht te doen. In het strafrecht is het slachtoffer niet meer dan een getuige, een figurant, bij wie alle bewijslast ligt. De verdachte staat centraal. Het slachtoffer niet.”

Advocaat Richard Korver vult aan: „We hebben een wetboek van strafrecht dat dateert uit 1881. Dat heeft de bedoeling om de burger – een verdachte – tegen een kwaadwillende overheid te beschermen. Dat er ook slachtoffers van andere burgers bestaan, daar hield men nauwelijks rekening mee. En dat slachtoffers rechten verdienen evenmin.”

Ook in de rechtbank wordt het slachtoffer makkelijk vergeten. Het ‘zwartboek’ van LANGZS beschrijft een geval waarin het slachtofferloket van het OM consequent informatie over een zaak naar een verkeerd advocatenkantoor stuurt. Zonder overleg verschijnt er een filmploeg in de rechtszaal die toestemming van de rechtbank heeft gekregen om opnames te maken voor het RTL-reality programma Voor De Rechter. Een slachtoffer komt met haar advocaat op de rechtbank, maar de zaak blijkt niet op de zittingslijst te staan. Een ander slachtoffer wordt niet op de hoogte gesteld van de zittingsdatum. De lijst is eindeloos.

Te veel emoties in de rechtszaal

En dan gaat het ook nogal eens mis in de manier waarop de rechtbank een kwetsbaar slachtoffer bejegent, ziet de Rotterdamse zedenadvocaat Nelleke Stolk. Ze stond een tijd terug op een zitting met een slachtoffer van 14. „Dat meisje is op een feestje gedrogeerd met lachgas en alcohol en vervolgens verkracht. Alles zat onder het bloed, het kind was nog maagd. En dan heb ik een rechter die zegt tegen het slachtoffer: ‘Waarom loop je niet weg als je het niet wil?’ Of tegen een andere cliënt van me, een jonge vrouw die ’s avonds naar huis liep in Rotterdam en werd aangesproken door een onbekende man die haar de weg vroeg. De man volgde haar en verkrachtte haar voor de deur van haar huis. Aan die cliënt vraagt de rechter: ‘Wat deed u zo laat op straat? Waarom sprak u met een vreemde man? Hoezo kon u zich niet verweren?’ Ik denk dan: Wat doe je hier in godsnaam als rechter? Ga lekker terug naar je bestuurskamer. Loop eens een dag mee op het Centrum Seksueel Geweld. Spijker je kennis bij.”

Zelfs het spreekrecht moet soms nog bevochten worden in de rechtbank, terwijl slachtoffers dat al sinds 2005 hebben in de rechtbank. „Vroeger noemde ik dat tissue-spreekrecht”, zegt zedenadvocaat Richard Korver. „Een slachtoffer mocht van de rechter wel janken in de rechtszaal, maar zich niet uitspreken over bewijs en strafmaat.” Sinds 2016 mag dat wel, maar Korver ziet nog te vaak een rechter die helemaal niet wil dat een slachtoffer gebruikmaakt van zijn of haar spreekrecht. Daarmee zouden er „te veel emoties” in de rechtszaal komen. „Dan zeg ik tegen die rechter: laat je eens bijscholen.”

Korver vindt dat rechters te weinig onderwijs krijgen over zedenproblematiek. „Vergelijk het met de Eerste Hulp waar je komt omdat je been moet worden geamputeerd en waar een assistent-in-opleiding je helpt die nog nooit chirurgie heeft gedaan. Dan hobbel je dus wel het ziekenhuis uit met een lelijke stomp.”

Er is wel degelijk scholing, zegt rechter Jacco Janssen in een gesprek op de rechtbank Rotterdam. Hij behandelt met regelmaat zedenzaken. Voor zedenzaken bestaat het onderwijs uit een driedaagse cursus. Dat is niet veel, „maar dat hoeft ook niet”, zegt Janssen. „Strikt juridisch gezien zijn zedenzaken niet heel complex.” De bejegening van slachtoffers en verdachten van zedenzaken is wel ingewikkeld, zegt hij. „Je doet het als rechter niet vaak goed. Het verhaal van een slachtoffer kan heel geloofwaardig zijn, maar tegelijkertijd kan er juridisch gezien toch te weinig bewijs zijn om de verdachte te veroordelen. Al het dan toch echt is gebeurd, dan is dat vreselijk voor een slachtoffer. Maar dat geldt ook voor een verdachte wanneer die onterecht wordt veroordeeld.”

Hij pleit voor meer direct contact tussen rechtbank en slachtoffer. „Ik zou willen dat de rechter, ruim vóór de zaak inhoudelijk wordt behandeld, met een slachtoffer spreekt als getuige. Dan kun je als rechter zelf het verhaal horen en zelf een oordeel vormen over de betrouwbaarheid ervan. Want daar komt het vaak in zedenzaken op neer.” Het kan een slachtoffer helpen als ze weet dat de rechter „echt het volle pond” gegeven heeft, zoals Janssen het noemt. „Als de rechter alles heeft gehoord, is het vonnis beter te begrijpen en te accepteren, ook als dat vrijspraak is.”

Het slagveld vóór de rechtbank – de zaken die door hoge werkdruk of halfslachtig onderzoek bij de politie of het OM als sepot stranden – bereikt de rechtbank niet. Janssen: „Ik krijg vooral dossiers die op orde zijn. Rommelzaken komen hier niet.”

Mevrouw de Boer Advocaten - Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Mevrouw de Boer Advocaten

Foto Annabel Oosteweeghel Foto’s Annabel Oosteweeghel

Het strafrecht pas niet bij zedenzaken

Als je als slachtoffer van een verkrachting of aanranding niet op het strafrecht kunt vertrouwen, waarop dan wel? Hoe moet het dan?

Vrijwel iedereen zegt dat de politie, het OM en de rechtspraak meer geld moeten krijgen om de tekorten weg te werken en het onderwijs te verbeteren. Maar dat is niet genoeg. Fundamenteler probleem is dat het systeem van het strafrecht niet goed bij zedenzaken past, zegt advocaat Gabi van Driem nogmaals. Het strafrecht stelt te hoge eisen aan het bewijs.

Ook de nieuwe zedenwet verandert daar niet veel aan, vinden de mensen die NRC spreekt. Dwang hoeft in de nieuwe wet niet langer aangetoond te worden. Als iemand weet dat de ander geen seks wil en toch doorzet, is dat al strafbaar. Maar het maakt in de praktijk weinig uit, zeggen alle geïnterviewden. Toon maar eens aan dat je niet heel hard ‘ja!’ riep. De problemen met bewijsbaarheid blijven.

Van Driem vindt dat niet alles binnen het strafrecht afgehandeld hoeft te worden. En deel van de minder ernstige zedenzaken kan beter afgehandeld worden búíten het strafrecht, bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon of een klachtencommissie op het werk of op een school. Zo’n commissie kan uitgebreid beide partijen horen. „En er kunnen ook experts inzitten, zoals een seksuoloog en een psycholoog.”

Ook verwachtingsmanagement helpt, zegt advocaat Margreet de Boer: „De meeste slachtoffers die ik spreek en die ik informeer over de voor- en nadelen van het strafrechtelijk traject kiezen toch voor een aangifte. Op mijn advies vaak wel met een aangepast verwachtingspatroon, en met als belangrijk doel: hun verhaal doen, een grens stellen en de verantwoordelijke door de politie laten horen.” En eenmaal in het strafrecht, dan zou het belang van het slachtoffer veel meer voorop moeten staan.

Maar dat is nu niet zo.

Mevrouw de Boer Advocaten - Zedenzaak stills

Foto Annabel Oosteweeghel Mevrouw de Boer Advocaten

Annabel Oosteweeghel Foto’s Annabel Oosteweeghel

Of wilde ze de seks gewoon zelf?

Voor dit verhaal sprak NRC een aantal vrouwen die afgelopen jaren aangifte deden wegens verkrachting, aanranding en/of mishandeling. Ze zijn allemaal teleurgesteld in het verloop, kampen met psychische en somatische klachten, zijn niet in staat naar hun werk te gaan, hebben last van slapeloosheid en nachtmerries. Ze zouden nooit meer aangifte doen.

Zo ook deze jonge vrouw, één van de honderden slachtoffer van seksueel geweld die in 2021 haar aangifte in een sepot zag stranden. Ook in haar zaak ging van alles mis. En wat ze ook aandroeg als bewijs, het was nooit genoeg.

Ze was 18 jaar toen ze met vriendinnen naar een vakantiehuisje ging, vertelt ze. Er kwamen veel jongens langs, de sfeer voelde „niet oké”. Ze wilde niet lang blijven. Ze had gedronken, vroeg om cola, maar kreeg Fanta. Daarna weet ze niets meer.

Ze kwam bij op een bed, haar broek stond open, ze voelde nattigheid in haar onderbroek. Plas, dacht ze. Maar de volgende ochtend stuurde een man via Snapchat een bericht dat ze een morning-afterpil moest gaan halen, want als ze zwanger werd ging híj niet helpen.

In paniek ging ze naar de politie. Na drie weken bleek ze ook nog zwanger. Ze liet een abortus doen. Dat is iets wat ze niet makkelijk deed, vertelt ze. Ze heeft nog steeds verdriet van het kindje dat had kunnen zijn. Ze hield er ook een geslachtsziekte aan over.

De jonge vrouw deed aangifte van verkrachting. Er waren meerdere getuigen, de politie kreeg filmpjes waarop te zien was dat ze helemaal van het pad af was die avond. Maar het was allemaal niet genoeg. Was ze wel écht wilsonbekwaam, vroeg de officier? Had ze wel écht zoveel gedronken? Of wilde ze de seks gewoon zelf? Dat was wat de man, zes jaar ouder dan zij, immers zei. Dat ze het graag wilde. Maar hoe kan het dan, antwoordde ze, dat ze de volgende dag meteen in paniek naar de politie was gerend? Dat doe je toch niet als je seks wil?

De verdachte ging in de aanval, schreef verdachtmakingen op sociale media, bedreigde haar in berichten. Het meisje durfde niet meer naar school, verloor haar baantje en raakte depressief. Op zeker moment las ze een triomfantelijk bericht dat hij op sociale media had gepost: zijn zaak was geseponeerd. Ze was in de war: zij en haar advocaat hadden nog niks gehoord. Door een technische fout, zei de officier, was het sepotbesluit niet gestuurd. De reden van sepot: gebrek aan bewijs.

Ze stuurde nog een filmpje op waarin de man samen met een andere man op een parkeerdek in een dure auto seks heeft met een ander meisje. De seks is onvrijwillig; die andere man zit nu daarom vast. Maar haar verkrachter niet. Het filmpje maakte voor haar zaak geen verschil.

De vrouw zegt nooit meer aangifte te zullen doen – nooit. Ze had het stil uit moeten zitten, het allemaal zelf moeten dragen, niemand om hulp moeten vragen. Nu weet iedereen ervan en is ze alles kwijt.

Reageren? Onderzoek@nrc.nl

Misbruik zonder straf Daders van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag worden zelden bestraft. Voor de ruim tweeduizend meldingen van verkrachting die jaarlijks bij de politie binnenkomen – slechts een van de categorieën zedenmisdrijven – wordt nog geen tweehonderd keer straf opgelegd. In een serie artikelen onderzoekt NRC hoe dat kan. Waarom is het zo moeilijk voor slachtoffers om hun recht te halen? NRC sprak afgelopen maanden met 36 deskundigen, onder wie juridisch specialisten, advocaten, slachtoffers van zedendelicten, politici, betrokkenen, vertegenwoordigers van de politie, het OM en de rechtbank, en bestudeerde rapporten, onderzoeken en statistieken. NRC bekeek ook in detail drie zaken van seksueel geweld en misbruik. Lees alle stukken en beluister de podcast over de serie Misbruik zonder straf.

Over de foto’s Fotograaf Annabel Oosteweeghel maakte de beelden bij deze serie artikelen op verzoek van NRC. Het betreft een vrije opdracht, die losstaat van de beschrijvingen in het artikel.

Het Centrum Seksueel Geweld biedt hulp aan mensen die een nare seksuele ervaring hebben meegemaakt via centrumseksueelgeweld.nl of 0800‑0188.