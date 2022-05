Ineens was de Giro populair in 2017, het jaar dat Dumoulin won

Het was die zondag vol zonneschijn, roze en gouden confetti, champagne op het plein voor de Dom van Milaan. Op 28 mei 2017 om even over half zes sneuvelden alle kijkcijferrecords van Eurosport, de zender die in Nederland exclusief de honderdste editie uitzond van de Giro d’Italia. De Giro van Tom Dumoulin. ‘Tom fliVkt het’ en ‘Jan, Joop, TOM’, stond maandag op de voorpagina’s van roze gekleurde kranten. De eerste Nederlandse Girowinnaar ooit, eindelijk een opvolger voor de Tourwinnaars Jan Janssen (1968) en Joop Zoetemelk (1980).

Vijf jaar later, nu de Giro 2022 vrijdag is gestart in Boedapest, is veel veranderd. Dumoulin (31) is na jaren van fysieke en mentale problemen teruggekeerd in de Italiaanse ronde, maar toonde dit seizoen slechts sporadisch goede vorm. De beste ronderenners van het moment ontbreken. De Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic kiezen voor de Tour de France. De Colombiaan Egan Bernal, winnaar van vorig jaar, herstelt van een zware val tijdens een training. Kijkcijferrecords zijn in Nederland op voorhand niet te verwachten, ondanks het debuut van Mathieu van der Poel. De Tour, in vakantiemaand juli, is de ronde voor het grote publiek. De Giro vooral voor de wielerliefhebber.

Girowinnaar uit Ecuador

Olympisch kampioen Richard Carapaz (28) geldt dit jaar als favoriet. De kopman van Ineos Grenadiers brak door in de Giro van 2019 met winst in de vierde etappe, uitgerekend de dag dat Dumoulin een knieblessure opliep die tot opgave leidde. Dat jaar stemden gemiddeld nog 229.000 Nederlanders per dag af op Eurosport, om te zien hoe Carapaz verraste, en de eerste Girowinnaar uit Ecuador werd. Ook de corona-edities van 2020 (met even het roze en uiteindelijk een derde plaats voor Wilco Kelderman) en 2021 kwamen qua belangstelling van de tv-kijkers niet in de buurt bij 2017.

‘Onvergetelijke meimaand, van hunkering naar sportsucces’. In het blad Wielerrevue halen ploeggenoten van Dumoulin herinneringen op. Hoogtepunten als de winst in de lange tijdrit en bergop naar Oropa. Maar zeker ook tegenslagen. Meesterknecht Wilco Kelderman die naar huis moet na een val. Dumoulin zelf die in een zware bergrit van de fiets stapt voor een sanitaire stop en zijn voorsprong in het klassement ziet teruglopen van tweeënhalve minuut naar 31 tellen. „Hoe frustrerend moet het voor Nibali en Quintana zijn dat jij kunt poepen tijdens de race en toch het roze weet te behouden”, had de Duitse knecht Simon Geschke zijn kopman na afloop moed ingepraat.

Kijkcijfers illustreren hoe Nederland in de ban dat jaar raakt van de Giro. Van anderhalf miljoen mensen die in de eerste week op enig moment rechtstreeks inschakelen op Eurosport gaat het naar 2,2 miljoen in week twee. Daarbij zien velen de samenvattingen bij de NOS. In de derde week kijken 3,9 miljoen mensen minimaal een minuut naar de Giro op Eurosport. De koers is razend spannend. Gaat Dumoulin in rit negentien toch nog verliezen?

„Quintana en Nibali hadden een combine”, herinnert ploeggenoot Laurens ten Dam zich. De Colombiaan Quintana neemt de leiderstrui over, maar Dumoulin beperkt zijn achterstand en is bij de start van de slottijdrit favoriet.

Nooit eerder keken meer dan een miljoen Nederlanders naar een uitzending van Eurosport, het record staat op dat moment op 489.000 bij de tennisfinale van de Australian Open. Maar als Dumoulin op het podium in Milaan met een gezichtsuitdrukking tussen ongeloof en euforie de loodzware Trofeo senza fine boven zijn hoofd tilt, piekt de score naar 1.781.000 kijkers.

Ter vergelijking: diezelfde zondag scoort de Grote Prijs van Monaco, met Max Verstappen, op Ziggo Sport ‘slechts’ 783.000. Drie dagen later zijn 880.000 mensen via NPO1 getuige hoe de Limburgse wielerheld op de Markt in Maastricht wordt gehuldigd door 10.000 fans, onder wie Janssen en Zoetemelk.

Elke rit oogt als een klassieker

De Giro d’Italia als deel van het collectieve geheugen, dat was in Nederland alleen eerder gebeurd toen eind jaren tachtig Erik Breukink (vergeefs) streed om het roze. Zijn heroïsche ritwinst over de besneeuwde flanken van de Passo di Gavia, met een bijrol voor Johan van der Velde, inspireerde programmamaker Wilfried de Jong vijftien jaar na dato nog tot een reconstructie.

Nederlandse wielerhistorie is er ook in 2016, als een val Steven Kruijswijk de vrijwel zekere eindzege kost. Dumoulin, die een jaar na zijn Girozege na een geweldig gevecht in de koninginnerit verliest van Chris Froome. Mooie voetnoten zijn er ook, zoals de verrassende ritwinst vorig jaar van Taco van der Hoorn.

Tegen een vaak schilderachtig decor oogt elke rit in Italië als een klassieker. De klassementsrenners strijden deze editie op beklimmingen als de Etna (rit 4), Blockhaus (rit 10), Mortirolo (rit 17) en de Pordoi (rit 20), op 2.239 meter de hoogste top, de Cima Coppi. In de tussenritten zijn de ogen gericht op de debutanten Van der Poel, vrijdag winnaar van de eerste etappe, en Biniam Girmay, de net 22-jarige Eritreeër die eind maart in Gent-Wevelgem de eerste Afrikaanse klassiekerwinnaar werd. En kan Mark Cavendish (36), al vijftien keer de snelste in een Giro-sprint, nog winnen?

De terugkeer van Dumoulin zorgt op voorhand niet voor hooggespannen verwachtingen. Zijn Girozege van 2017 en het wonderjaar erna, met een tweede plaats in Giro en Tour, liggen ver in het verleden. De Limburger, vorig jaar na zijn comeback tweede op de olympische tijdrit, moet het kopmanschap bij Jumbo-Visma delen met landgenoot Sam Oomen en de Noor Tobias Foss. De ploegleiding wil pas na de Giro praten over verlenging van het riante contract waarmee Dumoulin in 2019 werd weggelokt bij Sunweb, het huidige DSM.

In die ploeg van manager Iwan Spekenbrink rijdt deze Giro een opvallende debutant mee. De 22-jarige Tymen Arensman werd in 2018 achter Pogacar tweede in de Tour de l’Avenir, vanouds kraamkamer voor rondetalent. Dit voorjaar eindigde hij als zesde in Tirreno-Adriatico en als derde in de Tour of the Alps. Arensman, een goede klimmer en tijdrijder, zal in dienst rijden van kopman Romain Bardet. En wie weet over drie weken eens voor eigen kans gaan in de slottijdrit in Verona. Maar, zei hij bij de start in Boedapest, „je moet er wel eerst zien te komen.”