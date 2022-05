Op de plek van de woning van waaruit Heintje Brokmeijer-Duveen werd weggevoerd staat nu mijn huis, gebouwd rond 1975.

Het struikelsteentje is maar klein. Om de aandacht erop te vestigen heb ik een plaquette gemaakt. Een foto van Heintje was niet te vinden, maar wel een van haar huis. Iedere dag wordt de plaquette wel een paar keer gelezen.

Heintje Brokmeijer-Duveen, herinner haar naam.

