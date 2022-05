Snel trouwen, nu het weer kan - dit is het jaar van de inhaalbruiloften

Het leek nog allemaal goed te gaan. Corona was dan wel niet helemaal verdwenen, zoals Janneke Boom (28) uit Brandwijk begin vorig jaar nog voorzichtig had gedacht, maar trouwen zoals zij en haar vriend dat in gedachten hadden, leek afgelopen oktober te gaan lukken. Ja, de honderd gasten moesten zich laten testen voor toegang en nee, een groot feest ’s avonds was niet mogelijk. Ach, daar waren ze toch niet zo van. Familie en vrienden hoefden in ieder geval niet op een vaste plek te blijven zitten, dat scheelde al.

Maar toen. Anderhalf jaar was haar familie corona bespaard gebleven, tot twee weken voor de bruiloft. Haar ouders. Twee broers en hun gezin. Haar zwager, haar schoonzus. Die had zich nog op zolder opgesloten, zodat dan ieder geval de rest van het gezin zou kunnen komen. Huilend belde ze enkele dagen later op: ook positief. Zo kort van tevoren de bruiloft afblazen, ging niet meer. Boom en haar man trouwden, en ze genoten heus nog wel. „Maar geen foto is compleet.”

Een bruiloft in een pandemie is een risicovolle onderneming gebleken. Die plan je normaal maanden vooruit, maar de maatregelen veranderden soms met de week. Hoeveel mensen mogen er komen? Mag er gefeest worden? Kan het wel op de locatie die we in gedachten hadden, bestáát die locatie überhaupt nog? En als alles dan eindelijk gepland was, kon een deel van de familie dus vlak voor de trouwdag besmet raken.

Over deze special

Twee jaar lang werden door corona de bruiloftsfeesten uitgesteld, nu halen aanstaande bruidsparen dat massaal in. „Alle trossen zijn los”, zegt Daniëlle van der Lee van Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland over de inhaalhuwelijken van 2022. En van 2023, want het is niet makkelijk nog een locatie te vinden: daarvoor worden zelfs speciale trouwlocatieroutes uitgezet. Wat komt er trouwens allemaal bij kijken als je je eigen trouwambtenaar uit wilt zoeken? Tip: begin zes maanden tevoren aan de papierwinkel.

De afgelopen twee jaar trouwden aanzienlijk minder mensen. In 2019 waren het er volgens het CBS ruim 63.500, in 2020 nog maar ongeveer 50.200 en in 2021 – er waren toen ook minder lang strikte maatregelen – zo’n 56.100 (voorlopige cijfers). De trouwbranche liep alleen al in 2020 naar schatting van trouwwebsite The Perfect Wedding 385 miljoen euro mis, meer dan de helft van de normale jaaromzet. Beduidend meer dan de afname van het aantal huwelijkssluitingen, maar dat is volgens een woordvoerder te verklaren door de vele bruidsparen die wel in het gemeentehuis, of op een andere manier intiem trouwden, maar het grote feest besloten uit te stellen tot dat weer mogelijk was.

Van de mensen die wél wilden trouwen, werd flexibiliteit en creativiteit verwacht. Janica Konings (29) uit Boven-Leeuwen en haar man zouden in april 2020 trouwen. Op de Filippijnen, waar haar familie woont. Drie dagen, alles verzorgd, vrienden en familie uit Nederland zouden ook komen – de vliegtickets waren al geboekt. In februari zagen ze al: het ging niet gebeuren. December dan? Ook niet. April het jaar erop? Lukte ook niet. Uiteindelijk zijn ze vorig jaar zomer getrouwd op Mallorca. „We besloten het niet nog verder uit te stellen, corona had ons laten zien dat je van niets meer zeker was. Het werd eigenlijk nog wat bijzonderder, de vrienden die er toen bij konden zijn, voelden zich extra vereerd.”

Inhalen

Toch hebben veel mensen besloten te wachten. Nu er voorlopig geen coronamaatregelen zijn, worden 2022 en ook 2023 de jaren van de inhaalhuwelijken. Volgens een analyse van databureau Cmotions zijn er van maart 2020 tot en met september 2021 minstens 7.000 huwelijken minder gesloten dan verwacht. Daarbij komen nog de afgeslankte ceremonies die het komende jaar alsnog een groot feest krijgen, is de verwachting. Het is al druk en het wordt nog drukker, bevestigen de Stichting Trouwbranche Nederland en de Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland. „Alle trossen zijn los”, zegt Daniëlle van der Lee, oprichter van laatstgenoemde. „Veel mensen hebben besloten het te vieren zoals ze dat altijd al wilden, dus ik merk dat veel locaties vanaf maart al vol zitten.”

Voor weddingplanners waren het twee zeer moeilijke jaren, zegt Van der Lee. „We waren vanaf maart 2020 alleen maar bezig met bruidsparen motiveren: joh, kijk eens naar alternatieven. Trouwen in een tuin bijvoorbeeld. Maar ja, zelfs dat mocht dan op het ene moment nog wel en het andere niet meer. Een bruiloft moet een van de leukste dagen in je leven zijn, maar als je als stel dan in een achtbaan wordt geduwd, dan is gemotiveerd blijven op een gegeven moment lastig. Dusdanig, dat veel mensen ook dachten: we gaan toch maar niet nu trouwen.”

Anne van ’t Hoog (30) uit Utrecht en haar vriend verloofden zich in november 2019 en het was hun bedoeling in 2020 te trouwen. Uitstellen naar 2021 was niet eens zo erg: dat betekende een jaartje extra sparen voor de bruiloft. „We hadden een datum gepland, in mei, het leek toen ook best goed te gaan met de besmettingen. We hadden een niet-officiële locatie dus daar deden ze qua maatregelen niet zo moeilijk. Maar toen we op het punt stonden de gasten uit te nodigen, dachten we: nee, wij zijn geen mensen die een half feestje geven. We wilden vol gas, iedereen erbij en dat ze ook konden blijven slapen.”

Ze zouden wel zien wanneer het weer kon zoals zij wilden. Dat gaat in juni gebeuren. Niet meer in Muiderberg, zoals het plan eerder was, maar op het eilandje Tiengemeten, waar haar vriend een recreatiepark opent. Ideaal, een geluk bij een ongeluk, zegt ze. „Al hadden we nog twee jaar moeten wachten dan hadden we dat gedaan.”

Pas na haar coronabruiloft had Janneke Boom door hoe gek haar trouwdag was geweest. ’s Ochtends voor de ceremonie langs bij de besmette familieleden met kleine kopieën van de bruidstaart, op veilige afstand. Later zijn zij en haar man nog uit eten geweest op de plek van hun bruiloft: hetzelfde menu, niet dezelfde jurk. Had ze het achteraf niet toch liever uitgesteld? „We wilden op dat moment graag trouwen, dus dat is moeilijk te zeggen. Als we het hadden uitgesteld, was het nu heel erg leuk geweest ja. Maar we kijken niet terug op een verpeste dag.”