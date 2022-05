S10 over haar Songfestivallied: ‘Ik zing mijn tranen van toen liefdevol toe’

Het was zomaar een tweet, tijdens de Eurovisie Songfestival-finale vorig jaar. Plompverloren post zangeres S10 (Stien den Hollander) een vraag: „Schatjes, hoe gaan we er voor zorgen dat ik volgend jaar mee mag doen aan #Eurovision.” Als fan van het liedjesfestijn dat ze al haar hele leven volgt en ook sinds de deelname van meer alternatievere artiesten als de Italiaanse winnaar Måneskin zag ze het wel voor zich: „Meedoen zal toch niet onmogelijk zijn?”

Het was ook de coronastilte, zal ze later verklaren. Wel een nieuwe plaat uit hebben – Vlinders (2020), officieel haar tweede, twee EP’s daargelaten – maar nauwelijks kunnen optreden. De jonge artiest, 21 jaar, bekend om haar pure teksten, was bezorgd. Zou haar moment verdampen?

S10 (spreek uit: Es-tien) ‘ontploft’ van geluk als ze is uitverkoren tot kandidaat voor Turijn. Sick. Een eigenzinnige keuze – het regent reacties van mensen die haar nog niet kennen. De selectiecommissie viel als een blok voor haar Nederlandstalige liedje ‘De Diepte’. Het niet uit het hoofd te krijgen best internationaal klinkende refreintje: „Oehoe. Aahaa. Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam.” Een liefdesbrief aan haar jongere ik, aldus S10, die voor heel wat hete vuren stond. De mentale onrust in haar jonge leven, het verdriet – ze ruimt het nu op.

S10 is onderscheidend omdat ze authentiek is, dicht bij zichzelf blijft en haar verhaal oprecht deelt met anderen

Stien den Hollander groeit met haar moeder en tweelingbroer op in het Noord-Hollandse Abbekerk. Al als tiener maakt ze naam als praatzingende rapster S10 die haar hart lucht op donkere soundscapes en getrapte beats. De persoonlijke onderwerpen in haar nummers liegen er niet om. Ze bezingt als zestien- en zeventienjarige angsten en een psychose, de stemmen in haar hoofd en de isolatiecel van een psychiatrische inrichting. Bij het toonaangevende hiphoplabel Noah’s Ark verschenen korte albums met titels als Antipsychotica en Lithium, het medicijn dat helpt bij bipolaire stoornis.

Ze vertelt er veel over in interviews, ook om anderen weer te helpen. Het delen van haar ontredderde verhaal wordt een stap naar een positiever, stabieler leven. Muziek als lifeline, met onder meer -muziekproducer Sim Fane, en een diploma van de Herman Brood Academie op zak. Op Snowsniper (2019) klinkt S10 al een stuk lichter. In ‘Wat is Real’ zegt ze tegen haar jongere zelf . „Alles lijkt oneindig in je hoofd, maar ik weet dat je ooit geluk vindt.”

Sinds kunstenfestival Kaleidoscoop in Carré in 2019 heeft ze een diepe vriendschap met zangeres Wende. Niet alleen ontpopt die zich als muzikale mentor, S10 gaat steeds meer zingen, ook vindt de jonge performer bij Wende en haar vriend Wouter van Ransbeek (voorheen directeur bij ITA, nu creatieve producer) een tweede thuis. In hun duet ‘Niet Bang Zijn’ zijn zingt Wende haar toe: „Niet bang zijn, ik vang je.” S10’s hit ‘Adem je in’ is dan weer een duidelijke ode aan haar vrienden.

Krans van lichtstralen

Dinsdagavond zal S10 op het grote Eurovisie-podium opvallen met een sobere performance. Gebruikmakend van het halvezonvormig Eurovisie-decor – als poort naar de diepte die ze bezingt – trekt de zangeres met het ruglange blonde haar de aandacht als naturelle verschijning. Een zwart scherp gesneden rokkostuum van Viktor & Rolf laat haar buik bloot en heeft oversizede mouwen. Als de muziek van mineur naar volle uithalen gaat, wordt ze omlijst met een krans van lichtstralen.

„De act is heel erg geworden wat ik wil dat het is”, zegt S10 vanuit Turijn. Ze heeft twee repetities achter de rug, geniet van elke seconde en laat veel van zich horen via de sociale media. Als ze met zachte blik in de camera kijkt , zoekt ze bewust „jou dáár op die bank”. „Iedereen voelt op een zeker moment verdriet. Ik wil de kijker laten weten: ik zíe jouw verdriet. Ik zie jou. En van daaruit breken we het open om het lichter te maken.”

Maar zeker niet met ingestudeerde pasjes. Puur op gevoel. Advies van Wende: zichzelf als artiest meer serieus nemen. „Want vroeger lachte ik alles weg”, zegt S10. „Ik vertrok uit mijn hoofd. Nu heb ik juist bedacht welke gevoelens ik bij het zingen van dit liedje wil hebben.” Ze denkt terug aan de spanning die ze voelde bij „bepaalde situaties” in haar leven. „Bij de eerste repetitie kwam dat op camera nog wat hard en koeltjes over, vindt ze. „Maar dat heb ik aangepast. Want verdriet hoeft niet hard te zijn. Beter zing ik mijn tranen van toen liefdevol toe.”

Met de minimale enscenering hoopt ze aan te spreken. Maandag is de besloten juryshow, tevens back-up voor als iets misgaat dinsdagavond in de live-show. S10 komt na het drukke rijtje van retrodisco van Slovenië met een grote discobol, de strijdlustige folkrap van Oekraïne en tussen vlammen hardrockende Bulgaren. Ze is onderscheidend, meent cultuur-programmamaker en Songfestivalkenner Cornald Maas, „omdat ze authentiek is, dicht bij zichzelf blijft en haar verhaal oprecht deelt met anderen.”

Dat S10 na elf achtereenvolgende Engelstalige inzendingen namens Nederland nu in haar moerstaal zingt, is passend en van deze tijd, meent hij. Vorig jaar eindigden in de top-5 vier liedjes die niet in het Engels werden gezongen.” Natuurlijk is Nederlands een minder toegankelijke taal dan Engels, of Frans of Italiaans, „maar als de zeggingskracht van je lied groot is maakt de taal niet veel uit”, zegt Maas. „S10 zingt ‘De Diepte’ zo gloedvol dat je voelt waar ze het over heeft, ook als je geen Nederlands verstaat.”

