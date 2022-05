Roemer laat integriteitskwestie Ger Koopmans rusten

Het schenden van de gedragscode van de provincie Limburg door voormalig gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) is voor gouverneur Emile Roemer een afgedane zaak. Koopmans was als bestuurder betrokken bij het toekennen van miljoenen euro’s aan opdrachten, subsidies en leningen aan bedrijven en stichtingen van zijn voormalige liefdespartner.

In een brief aan de ex-partner van Koopmans, de Heerlense architect Erol Öztan, schrijft Roemer (SP) nu dat er „geen belemmeringen” meer zijn voor de provincie om opnieuw zaken te doen met bedrijven van Öztan.

Uit een inventarisatie van de provincie bleek vorig jaar dat Koopmans als gedeputeerde de besluitvorming voor de opdrachten, subsidies en leningen had voorbereid en had deelgenomen aan de stemmingen erover in het college van Gedeputeerde Staten. Dat was in strijd met de gedragscode die voorschrijft dat een bestuurder niet deelneemt aan de stemming over „een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat”.

Waarnemend gouverneur Johan Remkes legde daarna, na vragen van NRC en na bestudering van de transacties, de zaak neer bij de commissie-Visser die de Limburgse bestuurscultuur onderzocht. In het rapport van die commissie staat dat in deze kwestie „geen persoonsgericht onderzoek” is gedaan. De commissie zag ook geen reden om alsnog zo’n onderzoek te doen. Een inhoudelijke beoordeling van de handelwijze van Koopmans gaf de commissie niet.

‘Zaak afgedaan’

Roemer schrijft nu in zijn brief aan de ex-partner dat de commissie „geen aanleiding” zag voor een nader onderzoek. „Hiermee is wat ons betreft deze zaak afgedaan.” Hij kon vrijdag geen toelichting geven. Zijn woordvoerder laat weten dat de gouverneur er volgende week „in alle zorgvuldigheid” naar schriftelijke vragen van NRC gaat kijken. Het draait onder meer om de vraag wat de relevante passage in de gedragscode nog betekent. Gaat de zinsnede verdwijnen dat een bestuurder niet deelneemt aan een stemming die hem of haar aangaat? Of is het Limburgse bestuurders voortaan toegestaan om te oordelen over aanvragen van hun (ex-)partners?

Öztan zegt blij te zijn met de brief van Roemer: „Deze kwestie heeft voor mij een grote impact gehad, zowel zakelijk als privé. Ik wil daar vanaf. Blijkbaar ziet men ondanks de gedragscode geen aanleiding voor nader onderzoek. Dus is het klaar.”

IKL-affaire

Koopmans trad vorig jaar af na een publicatie in NRC over de landschapsstichting IKL en haar directeur Herman Vrehen (oud-CDA-gedeputeerde). Naar aanleiding van die affaire vertrokken daarna ook alle overige gedeputeerden en commissaris van de koning Theo Bovens. Koopmans raakte, voordat hij aftrad, ook al in opspraak vanwege de combinatie van zijn rol als gedeputeerde en commissaris bij een baggerbedrijf. In die zaak oordeelde een enquêtecommissie dat geen sprake was van belangenverstrengeling maar van „de schijn van belangenverstrengeling”.