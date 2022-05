Partij Boris Johnson lijdt gevoelige nederlaag in Londen

De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson heeft tijdens de lokale verkiezingen donderdag in het Verenigd Koninkrijk enkele gevoelige nederlagen geleden. Vooral in Londen verloor de partij zetels in wijken die ze al tientallen jaren domineerde. Maar ook in de rest van het land lijdt de partij verlies, blijkt volgens Britse media vrijdag uit de eerste uitslagen.

De ‘Tories’ verloren in Londen onder andere de van oudsher conservatieve wijken Wandsworth en Barnet. Ook verliest de partij de meerderheid in de raad van Westminster, die sinds de oprichting in 1964 altijd Conservatief is geweest. De Labour-partij is in al die wijken nu de grootste. Het lijkt er volgens Britse media op dat Johnson wordt afgestraft vanwege een reeks schandalen. Zo kreeg hij vorige maand een boete voor het overtreden van zijn eigen coronamaatregelen in 2020.

Uit de eerste resultaten blijkt verder dat de Tories weliswaar gevoelige verliezen lijden, vooral in het zuiden van het land, maar dat kiezers in Centraal- en Noord-Engeland de partij nog wel blijven steunen. Labour lijkt buiten Londen weinig progressie te hebben geboekt. De partij ziet de resultaten wel als „keerpunt”, zei leider Keir Starmer.

De uitslagen van de verkiezingen in Noord-Ierland worden vrijdagavond pas verwacht. Dat kan een historisch resultaat opleveren. Sinn Féin maakt serieuze kans om te winnen en die partij, ooit de politieke tak van terreurorganisatie IRA, is voor de hereniging van Ierland.