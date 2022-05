Oxford University Press krijgt klop om gender

Je kon erop wachten dat de gender-oorlogen ook de academische uitgeverij zouden bereiken. Pubieksboeken over gender – en met name transgender – zoals Material Girls van de Britse filosofe Kathleen Stock zijn al langer inzet van verhitte polemiek. Titels over het onderwerp werden ook in NRC met vallen en opstaan besproken, nadat een eerste, lovende recensie was afgekeurd.

In twee open brieven is nu fel geprotesteerd tegen een aanstaande publicatie van de prestigieuze Oxford University Press (OUP), het boek Gender-critical Feminism van de Australische politiek filosoof Holly Lawford-Smith. In dat boek bekritiseert ze het denken in termen van gender. Maar volgens de open brieven is zij een bekende „anti-transactivist” die eropuit is om olie op het vuur te gooien. Transrechten staan onder druk, met name in Oost-Europa en de VS.

Holly Lawford-Smith (1982), hoofddocent aan de universiteit van Melbourne, is een radicaal-feministische criticus van het begrip gender. De meeste ‘genderkritische’ feministen, door tegenstanders gehekeld als TERF’s (trans-exclusionary feminists), accepteren gender als de sociale, contextgebonden uitdrukking van sekse. Waar ze bezwaar tegen maken is het idee dat iedereen een innerlijke, vaste ‘genderidentiteit’ heeft die los staat van biologische sekse. De positie van geboren vrouwen zou daardoor worden aangetast. Lawford-Smith gaat een stap verder. Zij pleit voor afschaffing van het hele begrip gender. Het zou vrouwen – en mannen – opsluiten in „sociale kooien” en de onderdrukking van vrouwen alleen maar bestendigen. Ook op YouTube laat ze zich ongezouten uit.

De briefschrijvers doen in stelligheid niet veel voor haar onder. Lawford-Smiths boek zou geen wetenschap zijn, maar een „gecoördineerde polemische interventie”, aldus de eerste open brief, geschreven door een Canadese hoofddocent culturele studies, Eugenia Zuroski. Zij wijst erop dat Lawford-Smith op haar website transvrouwen „mannen” heeft genoemd en genderidentiteit ontkent. Zuroski en haar medestanders vragen de uitgeverij niet direct de publicatie te schrappen. Wel eisen ze inzage in de peerreview van het manuscript. Ook houdt Zuroski OUP alvast verantwoordelijk voor „consequenties, mocht het tot publicatie komen”. Overigens hebben de briefschrijvers het boek niet gelezen, ze baseren zich op eerdere uitlatingen van Lawford-Smith.

De tweede brief, van „werknemers en auteurs” van Oxford University Press, verwijt de uitgeverij dat de publicatie „transfobe opvattingen zal legitimeren”. Zij vragen hun werkgever de belangen van transgender personen zwaarder te laten wegen dan commerciële.

Afgelopen week antwoordde OUP-directeur David Clark. Hij verzekerde de briefschrijvers dat het boek van Lawford-Smith even grondig is beoordeeld als andere titels van de uitgeverij. Hij vertrouwt erop dat de beoordelaars een „gebalanceerde” conclusie hebben bereikt. Met dat antwoord was de kous voorlopig af, al wekte dat ene woord argwaan. Want „gebalanceerd”, suggereert dat niet juist een gebrek aan oordeel? Het wachten is nu op het boek zelf, dat komende week moet verschijnen.