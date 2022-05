Op de Filippijnen is een terugkeer van de Marcos-dynastie ophanden

‘Ik dacht echt dat de Marcos-jaren nooit meer zouden terugkomen”, zegt een broze maar nog altijd heldere Etta Rosales (84) in haar ijskoud gekoelde kantoor in de Filippijnse hoofdstad Manila. „Ik zat er flink naast.” In 1976 werd ze gevangen genomen tijdens een protest tegen het dictatoriale Marcos-regime. Net als tienduizenden andere dissidenten werd ze gemarteld. Nog eens duizenden werden gedood.

De prijzen in haar boekenkast, waaronder een plakkaat van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties voor haar moedige verzet, onderschrijven de vasthoudendheid van Rosales. Als activiste had ze een prominente rol in de revolutie van 1986: massale, geweldloze protesten verdreven Ferdinand Marcos na ruim twintig jaar wrede onderdrukking, kleptocratie en corruptie. De volksopstand inspireerde anti-autoritaire activisten wereldwijd.

Nadat het echtpaar Marcos door de Amerikanen in allerijl naar banningsoord Hawaii was gebracht, bestormden duizenden betogers regeringspaleis Malacañang. Videobeelden van kamers vol haute couture-jurken, beroemde kunstwerken en andere luxebezittingen gingen de wereld over. Televisiekijkers van toen zullen zich de vondst herinneren van de drieduizend paar schoenen die zijn vrouw, schoonheidskoningin Imelda Marcos, had verzameld.

Je zou denken dat deze volksrevolutie de Filippino’s in het geheugen gegrift staat. Toch is de Marcos-dynastie nu populairder dan ooit. Bij de presidentsverkiezingen van maandag is de zoon van de inmiddels overleden oud-dictator, Ferdinand Marcos junior, door zijn aanhangers liefkozend Bongbong Marcos (BBM) genoemd, de grootste favoriet als opvolger van Rodrigo Duterte, die vooral bekend is vanwege zijn nietsontziende drugsoorlog.

De mogelijke terugkeer van de Marcos-dynastie maakt deze verkiezingsstrijd in de ogen van kenners de belangrijkste in vijftig jaar. Hoe kan het dat een telg uit zo’n omstreden familie een serieuze kanshebber is voor de macht? Betekent een stem op BBM een terugkeer naar autocratie? En waarom is de zoon van de oud-dictator vooral populair bij de armsten, het leeuwendeel van het electoraat?

Rosemary Ruzi (37) is zo’n achtergestelde kiezer die op Marcos gaat stemmen. Strijdvaardig zit ze, lippen rood gestift, op de rode brommer die ze voor haar sloppenwoning heeft geparkeerd. Aan een glimmende kralenketting op haar borst hangt een mondkapje. De inwoners van Tondo, een sloppenwijk in de hoofdstad van Manila zitten buiten – overdag is het te benauwd in de golfplaten hutten. Er is geen riolering, geen privacy, geen ruimte. Bij gebrek aan kasten hangen de wanden van de krotten vol met plastic huisraad.

„Ik was eerst niet voor BBM”, zegt Ruzi. Doordeweeks stapelt ze kisten in een goederenopslagplaats om in het levensonderhoud van haar gezin, met man en vier kinderen, te voorzien. „Maar toen mijn zoon me een YouTube-video liet zien over de Marcos-jaren, en hoe goed het leven toen was, was ik om.”

Financier van Duterte

Uit objectieve cijfers blijkt dat de armoede juist steeg tijdens de heerschappij van Marcos senior, die in 1965 democratisch aan de macht kwam maar in 1972 de staat van beleg afkondigde. Het echtpaar zelf had wél een exorbitante levensstijl, betaald met naar schatting 6 tot 10 miljard dollar die ze uit de staatskas stalen. Verschillende Filippijnse regeringen na hen hebben geprobeerd om die miljarden terug te vorderen, grotendeels vergeefs.

De familie Marcos in 1986. President Ferdinand en vrouw Imelda vooraan, midden. Achter hen zoon Ferdinand ‘Bongbong’ jr., nu kanshebber op de macht. Foto Mari Yamaguchi/AP

In 1991 besloot president Corazon Aquino dat de verbannen Imelda Marcos en haar kinderen geen gevaar meer waren voor het land – Ferdinand Marcos was twee jaar daarvoor in Honolulu overleden. Ze mochten terugkomen uit Hawaii.

„Sinds hun terugkeer naar de Filippijnen in de jaren ’90 heeft de familie Marcos al haar middelen ingezet om macht te heroveren”, zegt politicoloog en opiniepeiler Victor Manhit in een café in het zakendistrict van Manila. „Met steekpenningen kochten ze overal invloed.”

In 1995 werd Imelda gekozen als gouverneur van haar geboortedistrict Leyte. Dochter Imee werd senator, en het was het de bedoeling dat zoon Ferdinand in 2016 zou worden gekozen als de vicepresident van presidentskandidaat Duterte. „Het is bekend dat de Marcosfamilie een flinke financiële bijdrage heeft geleverd aan de campagne van Duterte”, zegt Manhit. „Het is niet voor niets dat Duterte na zijn inauguratie in 2016 Marcos senior heeft laten bijzetten op de nationale erebegraafplaats.”

De steun aan Duterte lijkt zich nog altijd uit te betalen. Zo is Sarah Duterte, de dochter van Rodrigo, verkiesbaar als vicepresident van Marcos junior. Ze is burgemeester van de zuidelijke stad Davao en wordt gezien als een ervaren politica. „Nadat zij haar kandidatuur aankondigde steeg Marcos in de peilingen”, zegt Manhit. „Maar de belangrijkste troef van de Marcos-dynastie zijn de sociale media. De familie heeft, eerst via traditionele media en sinds de jaren 2000 ook via sociale media, een uitgebreid systeem van desinformatie opgetuigd.”

Zo hebben ze van Ferdinand jr. het beeld geschapen van een vriendelijke familieman die ‘de gouden Marcos-jaren’ gaat terugbrengen. „Je zult hem nooit iets naars horen zeggen over een tegenkandidaat. Dat wordt gedaan via talloze accounts op sociale media”, zegt Manhit. „Indirect, zodat ze niet in een rechte lijn naar de familie leiden.” Ook vermijdt Marcos kritische vragen.

De familie Marcos zou een goudschat in handen hebben en eenmaal aan de macht zouden ze het goud verdelen onder het volk

‘Je weet dat ze corrupt waren?’

Op straat in de sloppenwijk Tondo, hangend op een afgeleefde sofa, moedigen buurtjongens hun vrienden aan die hun zondagse partijtje basketbal spelen. Werkende moeder Ruzi vertelt verder over „de gouden Marcos-jaren” die ze zag in de video. „Er was geen armoede. Je hoefde niet te betalen voor elektriciteit. Kinderen bleven binnen, zodat ze niet het slechte pad op gingen.”

Buurvrouw Gigi Giranco (41) luistert mee. „Je weet toch ook wel dat ze corrupt waren?” zegt ze tegen haar vriendin. Giranco probeert stemmen te winnen voor de liberale presidentskandidaat Leni Robredo, Marcos’ voornaamste opponent. De ideeën van deze mensenrechtenadvocate spreken Giranco aan, omdat haar broer is doodgeschoten door agenten die Dutertes drugsbeleid uitvoerden.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er tijdens Dutertes regeerperiode zo’n dertigduizend verdachten van drugshandel en drugsgebruikers zonder proces vermoord. Robredo is al jaren een uitgesproken tegenstander van dit beleid. Zij en Marcos jr. streden in 2016 om de positie van vicepresident. Robredo won, maar al snel beschuldigde Duterte haar van samenzwering. In 2019 nam Robredo, bedolven onder juridische procedures, afstand van haar positie. Nu is ze terug als presidentskandidaat, maar ze blijft volgens opiniepeilingen ver achter bij Marcos.

„Dat de Marcosfamilie corrupt was, geloof ik wel”, reageert Ruzi. „Maar het was toen echt beter. BBM wil die tijd terugbrengen. Hij gaat de salarissen verhogen. Ik hoorde ook dat de familie elektriciteitsmaatschappijen gaat opkopen zodat iedereen gratis stroom heeft. Bovendien: ook al heeft Ferdinand Marcos iets gestolen, de zoon is niet verantwoordelijk voor de daden van de vader. Ik wil BBM een kans geven. Dat mag toch? We leven in een vrij land.”

Giranco zucht. „Ik geef niet op”, zegt ze. „Ik blijf proberen mensen ervan te overtuigen dat Leni voor onze rechten zal opkomen. Maar zelfs mijn beste vriendin gelooft de video’s op sociale media. Het is een gevecht tegen mythes en roddel.”

Na zes jaar Duterte zijn er niet veel kritische media meer over, legt politicoloog Manhit uit. „Democratische instituties zijn niet meer onafhankelijk. Ze zijn op de hand van Duterte of betaald door de Marcos-dynastie. Desinformatiestromen zijn zo sterk dat de strijd gaat om welke informatie de mensen bereikt. Wat geloven ze?”

Zo doet zelfs een oude legende over een Filippijnse goudschat weer de ronde, die in de zestiende eeuw op de eilanden zou zijn verstopt. In de ene versie door een voorname Spaanse familie, in een andere door een Japanse generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Marcos-familie zou de schat nu in handen hebben en eenmaal aan de macht zouden ze het goud verdelen onder het volk.

„Iedereen krijgt tienduizend pesos,” zegt Ruzi, die het verhaal ook heeft gehoord. Omgerekend is dat zo’n 180 euro. Elders in de wijk klinken dezelfde geluiden. Mensen hopen dat het waar is. „Uiteraard zegt Marcos dit niet zelf hardop”, zegt Manhit. „De geruchten worden via hun sociale media verspreid.”

Gratis melkpoeder

Daarnaast heeft de familie op alle mogelijke manieren het idee de wereld in gebracht dat de Marcos-jaren fantastisch waren, stelt Manhit. „Het verleden is witgewassen. Ook zaaien ze twijfel over democratische kandidaten, zoals Robredo, met als doel mensen te overtuigen dat een sterke man beter is dan een democratie.”

Jade Mariel Villana (46) en haar moeder Vasefina Baldor (70), gekleed in een eenvoudige korte broek en verwassen hemd, wonen al drie generaties in Tondo. Villana, die op de basisschool zat toen Marcos senior ten val kwam, wil laten weten dat haar familie veel aan diens dynastie te danken heeft. „Ze waren niet corrupt. Iedereen blijft het maar hebben over moorden en martelingen, maar ik ken niemand die dat heeft meegemaakt. Het was toen echt beter. Elektriciteit was betaalbaar en mensen waren veel gedisciplineerder. We konden tenminste ’s avonds naar buiten om iets te kopen. Dat is nu veel te gevaarlijk.”

„We kregen gratis melkpoeder van Imelda”, vult Villana’s moeder aan. „Ik heb haar toen gezien. Ze reed langs onze wijk in een open bus. Iedereen stond te zwaaien.”

Mensen hebben ontzag en bewondering voor dynastieën, duidt Manhit. „Slecht onderwijs creëert dankbaarheid en loyaliteit, geen kritische houding. Veel burgers realiseren zich niet dat ze recht hebben op hun eigen belastinggeld. Ze zijn dankbaar voor iets waarvoor ze zelf betaald hebben.”

Activiste Rosales vreest een herhaling van het verleden als Marcos, eenmaal verkozen, zijn beloftes niet kan nakomen. „Marcos jr. heeft nog nooit interesse getoond in democratische waarden. Hij belooft economische groei. Mensen hopen daarop, maar hij heeft niet de capaciteiten om het waar te maken. Ik denk dat de kans groot is dat, zodra hij de macht heeft en mensen zich tegen hem keren, hij net als zijn vader het leger zal mobiliseren.”