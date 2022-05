Op 9 mei komen in Rusland twee oorlogen samen

Op de top van de Mamajev Koergan in Wolgograd heerst ‘Moeder Rusland’ over de glinsterende Wolga. Met een van strijdlust vertrokken gezicht heft de 85 meter hoge, stenen vrouw haar zwaard ten hemel.

Dagjesmensen wandelen over het enorme herdenkingscomplex en kopen souvenirs: de gebruikelijke oorlogsparafernalia en bustes van Lenin en Stalin, maar ook T-shirts en vlaggetjes met de Z, steunbetuiging aan de oorlog in Oekraïne. Uit de luidsprekers schalt oorlogsmuziek uit de Sovjetjaren.

De heuvel is een van de belangrijkste historische plekken uit de recente Russische geschiedenis: hier leverde het Rode Leger tussen 1942 en 1943 strijd om de strategisch gelegen zuid-Russische stad, toen nog met de symbolische naam Stalingrad, te redden uit handen van Hitler.

Vier maanden duurde de strijd, die tegen verwachting door de Sovjets werd gewonnen en een keerpunt werd in de Tweede Wereldoorlog. De Slag om Stalingrad geldt als een van de bloedigste in de recente geschiedenis. De inwoners van Wolgograd – de nieuwe naam sinds de ‘destalinisatie’ onder Chroesjtsjov in 1961– zijn nog steeds trots op hun ‘heldenstad’.

In roze zomerjas geniet Ljoebov Aleksejevna op een bankje van de zon. Ze is geboren in 1945 en herinnert zich goed hoe ze als kind op de puinhopen van de kapotgeschoten stad speelde. „Mijn oudere zus vertelde mij de verhalen over de bombardementen. Hoe ze zich verschuilden in de kelders en geëvacueerd moesten worden toen de Duitsers kwamen.” Haar ogen krijgen een wazige glans. „Wij werden aangevallen, zomaar uit het niets.”

Nu hoort Ljoebov Aleksejevna nieuwe oorlogsverhalen. Over „Oekraïense nazi’s”. Hun slachtoffers in de Donbas worden nu door Rusland „bevrijd”. Als vanzelf rollen de complottheorieën uit haar mond. Zo weet ze dat de Amerikanen „al 26 chemische laboratoria” hebben gebouwd in Kiev, „die een stof verspreiden waarmee ze Oekraïners bedwelmen en de wereld kunnen beheersen.” En ook dat Amerika wel een kernoorlog wil riskeren. Ze zucht. „Waarom moeten de Amerikanen zich toch altijd met alles bemoeien?”

Haperende opmars

Zoals elk jaar herdenkt Rusland op 9 mei de ‘Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland’ in de ‘Grote Vaderlandse Oorlog’. Die dag staat in het teken van militaire parades, waarvan de belangrijkste zich in aanwezigheid van president Poetin op het Rode Plein ontrolt. Maar de oorlog in Oekraïne maakt de viering extra beladen. Al weken draait de Russische propaganda overuren om Poetins inval te rechtvaardigen, én de haperende opmars en de verliezen te verbloemen. Met het uitblijven van de snelle overwinning die de Russen was beloofd, zal Poetin de dag mogelijk willen aangrijpen voor een militaire escalatie, denken westerse analisten.

Speculatie te over: Poetin zou zijn „speciale militaire operatie” willen uitbreiden tot een totale oorlog tegen Oekraïne en tegen de NAVO. Volgens Oekraïne bereidt Rusland in het kapotgeschoten Marioepol een militaire parade voor, waarin Oekraïense krijgsgevangen zullen worden meegevoerd en de overwinning in de Donbas zal worden uitgeroepen.

De Russen tegen de hele wereld

Juist het extreem-rechtse Azov-regiment, dat de havenstad verdedigde, speelt een grote rol in de Russische beeldvorming over Oekraïne dat „gedenazificeerd” zou moeten worden. Oekraïense bronnen en de Britse minister van Defensie, Ben Wallace, denken dat Poetin op 9 mei kan besluiten tot een algehele mobilisatie voor een „oorlog tegen alle nazi’s van de wereld”. Een Kremlinwoordvoerder deed dit af als „kletspraat”. Russische media zwijgen over het thema.

Eén ding staat wel vast: voor verlies is op 9 mei geen plaats. „Wij vechten tegen de hele wereld”, zei de Russische generaal-majoor Roestam Minnekajev, plaatsvervangend commandant van het Centraal Militair District, toen hij verklaarde dat Rusland binnenkort heel het zuiden van Oekraïne zal beheersen. „Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen heel Europa en de wereld tegen ons waren.”

Dat de Sovjet-Unie vanaf 1941 tot de geallieerden behoorde en zwaar leunde op buitenlands militair materieel, liet hij weg. Zo vloeien de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Oekraïne in elkaar over.

Ook Marina (40), kapster, denkt dat het Westen zich tegen Rusland heeft gekeerd. Op een bankje naast een Sovjettank wurmt ze haar zoontje Dima uit een te krap soldatenpakje. Speciaal voor 9 mei mocht hij met zijn klasgenoten op de foto als soldaat van het Rode Leger. Vaderlandsliefde zit bij Russen ingebakken, zegt ze. Daarom is ze blij dat er op de school van haar zoon veel aandacht is voor de heldendaden uit de geschiedenis. „Veel landen willen dingen kapot maken. Wij Russen willen juist het goede voor de wereld. Helaas wordt dat niet altijd goed begrepen.”

Ze vindt het „vreselijk” wat er in Oekraïne gebeurt en dat er „aan beide kanten” mensen sterven. Ze hoopt dan ook dat de oorlog snel voorbij zal zijn. „We wachten op de Russische overwinning, en natuurlijk komt die. Kijk naar de geschiedenis, Rusland heeft altijd gewonnen.”

Vjatsjeslav Tsjerepachin schudt zijn grijze hoofd als hij de verhalen van zijn stadgenoten hoort. Hij is directeur van een mediabedrijf en voorzitter van de journalistenbond. Al tien jaar organiseert Tsjerepachin op 9 mei het ‘Onsterfelijke Regiment’, een optocht waarin Russen portretten meedragen van omgekomen familieleden. Hij herinnert zich de tijd dat er nog veel veteranen in leven waren. Bij de herdenking beklommen ze de heuvel, naar de eeuwige vlam. „Er was toen nog geen muziek, alles was muisstil. Je kon de medailles horen rinkelen”, zegt hij.

Gesneuvelde voorouders

Het idee voor het ‘Onsterfelijke Regiment’ ontstond in 2012. In Tomsk organiseerden drie journalisten van het onafhankelijke station TV2 toen de eerste herdenkingsoptocht. Maar wat begon als a-politiek burgerinitiatief werd snel gekaapt door de autoriteiten, die er een ideaal instrument in zagen om de officiële, heldhaftige versie van de geschiedenis onder de aandacht te brengen.

Zo groeide ‘het Regiment’ in tien jaar uit tot een gigantisch patriottisch festijn, waarbij tienduizenden Russen in het hele land de straat op gaan met portretten van gesneuvelde voorouders. De journalisten in Tomsk werden intussen buitenspel gezet, hun journalistieke werk onmogelijk gemaakt. TV2 is sinds maart geblokkeerd.

In Rusland is de afgelopen decennia al zoveel geschiedenis uitgewist. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Juist het behoud van de familieverhalen is cruciaal

Tsjerepachin betreurt het optreden van de autoriteiten maar is pragmatisch, zegt hij, in zijn kantoor met een groot schaakbord op zijn bureau. „Schaken brengt rust in mijn hoofd.” Hij onderhoudt goede contacten met het bestuur en de burgemeester van Wolgograd om de optocht in goede banen te leiden. Niet omdat hij de politieke of de militaire koers van het Kremlin steunt. In tegendeel, hij is niet gelukkig met Sovjet-verheerlijking en de manipulatie van de geschiedenis. Maar liever wil hij zich bezighouden met wat nog wel kan: de verhalen van vroeger levend houden voor toekomstige generaties.

Uitgewiste geschiedenis

Daarom probeert hij, naast de laatste overgebleven veteranen, zoveel mogelijk jongeren bij ‘9 mei’ te betrekken. Ook als die er een andere versie van de geschiedenis op nahouden. Verschillende patriottische jeugdbewegingen nemen deel aan de organisatie. Als ‘vrijwilliger van de Overwinning’ helpen jongeren veteranen, documenteren hun oorlogservaringen die online worden gepubliceerd en staan met waterflesjes langs de route.

„In Rusland is de afgelopen decennia al zoveel geschiedenis uitgewist, zoveel familieverhalen. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen een groot deel van West-Rusland werd gebombardeerd, maar ook tijdens de Sovjet-repressie, de burgeroorlog, de revoluties die dit land heeft gezien.” Juist het behoud van de familieverhalen is cruciaal, zegt hij. En precies dat maakt het Onsterfelijke Regiment en de 9 mei-viering zo belangrijk, ondanks de bemoeienis van de overheid.

„Het helpt jongeren bewust te maken van het verleden. Zodat er over vijftig jaar nog kinderen zijn die weten wat er is gebeurd en waarvoor hun overgrootouders vochten. Alleen als wij onze geschiedenis kennen, kunnen wij nieuwe fouten voorkomen.”