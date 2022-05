Uit Amsterdamse haven geweerd schip met Russische olie verlaat Nederlandse wateren

De Sunny Liger, een schip met een lading Russische olie, is vrijdagavond weggevaren bij IJmuiden en heeft koers gezet naar Gibraltar, zo is te zien op scheepvaartstracker My Ship Tracking. Het omstreden schip lag sinds vorig weekend voor anker bij de Zeesluis IJmuiden, omdat Amsterdamse havenmedewerkers de lading niet wilden lossen.

FNV Havens-bestuurder Niek Stam zegt vrijdagavond laat tegen NRC niet te weten of het schip wel welkom is in Gibraltar en of het de lading daar wil proberen te lossen. Hij gaat de havenmedewerkers aldaar wel informatie toesturen over de Sunny Liger en de herkomst van de olie.