Elke keer als er een nieuw rapport verschijnt over de opwarming van de aarde klinkt de voorspelling dat daardoor miljoenen op de vlucht zullen slaan. Vooral in Afrika moeten mensen de komende decennia door toenemende droogte massaal op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats, beweren onder meer politici en hulporganisaties. Afrikanen op weg naar Europa, die in gammele bootjes illegaal de Middellandse Zee oversteken, heten steeds vaker klimaatvluchtelingen.

„Je moet het klimaatprobleem in geopolitiek perspectief zien”, zei Eurocommissaris Timmermans in het tv-programma Buitenhof. „Als bepaalde delen van Afrika onbewoonbaar worden, door opwarming en kaalslag, gaan mensen aan de wandel.” Volgens de Franse president Macron is klimaatverandering een belangrijke oorzaak van islamitisch terrorisme, dat in landen als Mali en Nigeria grote vluchtelingenstromen veroorzaakt. „Effectieve bestrijding van terrorisme vereist de aanpak van klimaatverandering”, zei hij in 2017.

Gerbert van der Aa is journalist, gespecialiseerd in de Sahel en auteur van onder meer Terug naar Timboektoe.

Het grote probleem met deze voorspellingen en beweringen is dat de onderbouwing op meerdere punten rammelt. De recente droogte in Oost-Afrika is waarschijnlijk het gevolg van klimaatverandering en doet grote groepen mensen op de vlucht slaan. Ook het extremere weer, zoals stortbuien en overstromingen, is voor sommige Afrikanen reden te verhuizen. Maar alles bij elkaar is het aantal Afrikanen dat door veranderend weer op de vlucht slaat relatief klein. De meesten hebben andere redenen om te verhuizen.

Zo is het onzin dat vluchtelingen uit de Sahel, de overgangszone tussen de Sahara en het Afrikaanse tropisch regenwoud, door het veranderde weer huis en haard zouden verlaten. De hoeveelheid neerslag in de Sahel, voor de grotendeels agrarische bevolking het belangrijkste middel om voedsel en inkomen te genereren, is al jaren bovengemiddeld goed. Hardnekkige droogtes, zoals in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, zijn er de afgelopen 25 jaar niet meer geweest.

„Klimaatverandering pakt niet overal in Afrika slecht uit”, zegt Richard Washington, hoogleraar klimaatwetenschappen aan de Universiteit Oxford. Dat het in de Sahel recent meer regent, heeft volgens hem naar alle waarschijnlijkheid te maken met de opwarming in West-Europa. „Als de watertemperatuur in de noordelijke Atlantische Oceaan stijgt, zoals nu, neemt de hoeveelheid neerslag in de Sahel toe.” Ook voor Oost-Afrika is er goed nieuws. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwacht daar in de loop van deze eeuw meer regen en minder droogte.

De belangrijkste katalysator van oorlog en geweld in de Sahel, en de vluchtelingenstromen die daaruit voortvloeien, is niet het veranderde klimaat maar ongecontroleerde agrarische expansie. Door de snelle toename van de bevolking zijn er steeds meer boeren en nomaden, waardoor de vraag naar land is gestegen. Braakliggende grond waarop nomaden decennialang hun vee lieten grazen is op veel plaatsen in beslag genomen door akkerbouwers die er nu voedselgewassen telen.

Overlast door loslopend vee

Op talloze plaatsen veroorzaakt de strijd om grond gewelddadige conflicten. Regeringsvertegenwoordigers kiezen doorgaans de kant van de akkerbouwers, onder meer omdat het loslopende vee van nomaden relatief veel overlast veroorzaakt. Overal in de Sahel vreten ze akkers kaal. Dat het lastig belasting heffen is van mensen zonder vaste verblijfplaats is een andere reden dat nomaden impopulair zijn bij overheden. Zelden ontvangen ze compensatie voor de verloren weidegrond. Lokale afdelingen van IS en Al Qaida spelen daar handig op in. In onder meer Mali en Burkina Faso ronselen de jihadisten nomadische veehouders, die in ruil wapens krijgen waarmee ze hun weidegrond kunnen terug eisen.

„De conflicten in de regio wortelen meer in een landbouwtransformatie dan in de afname van natuurlijke hulpbronnen”, schreef de International Crisis Group twee jaar geleden in het rapport ‘The Central Sahel: Scene of New Climate Wars?. Vrijwel overal in de regio groeiden de afgelopen decennia zowel de veestapels als de grondoppervlakte gebruikt voor akkerbouw. „Daardoor is er een toename van conflicten over natuurlijke hulpbronnen, met name grond, die slecht gereguleerd worden”, aldus de onderzoekers.

Dwangarbeid op boerderijen

De ontwikkelingen rond het Tsjaad-meer in centraal Afrika, waar terreurorganisatie Boko Haram actief is, laten goed zien wat er mis gaat in de beeldvorming. Door klimaatverandering daalt het waterniveau daar al jaren, zo is alom te lezen, waardoor boeren met elkaar in conflict raken over toegang tot water. De werkelijkheid is complexer. De droogtes van de jaren zeventig en tachtig veroorzaakten inderdaad een flinke daling van het waterpeil. Maar sinds 2000 is de hoeveelheid water in het Tsjaad-meer min of meer stabiel, blijkt onder meer uit onderzoek van het Duitse Adelphi-instituut. Ook de vluchtelingen uit Eritrea, die de afgelopen jaren op grote schaal via Libië en de Middellandse Zee naar Europa reisden, zijn in de verste verte geen klimaatvluchtelingen. Dat zoveel mensen uit dat Oost-Afrikaanse land weg willen, is in de eerste plaats te wijten aan het dictatoriale regime van president Isaias Afewerki. Jonge Eritreeërs moeten dwangarbeid verrichten, onder meer op boerderijen van hoge regeringsfunctionarissen. Niet voor niets wordt Eritrea wel ‘het Noord-Korea van Afrika’ genoemd.

„Klagen over klimaatverandering is een verdienmodel”, beweert socioloog Oussouby Touré van de agrarische denktank Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) in Senegal. „Zelfs arme boeren weten dat ze daardoor een snaar raken bij hulpverleners.” Afrikaanse leiders kunnen zo de aandacht afleiden van het eigen wanbeleid en leggen de schuld van oorlog en geweld bij rijke westerlingen die met hun grote CO 2 -uitstoot het klimaat in de war schoppen. „In werkelijkheid zijn deze lokale politici vooral zelf verantwoordelijk, omdat ze veel te weinig doen om conflicten tussen veehouders en akkerbouwers op te lossen”, zegt Touré. De neiging om overal klimaatvluchtelingen te zien, bevestigt misschien vooral dat West-Europa te graag zichzelf de schuld geeft van ellende elders ter wereld. Daardoor verliest het het zicht op de werkelijkheid. Het lijdt geen twijfel dat op sommige plaatsen in Afrika mensen door klimaatverandering op de vlucht slaan. Maar politici en hulporganisaties die voorspellen dat Europa overspoeld zal worden door miljoenen klimaatvluchtelingen bedrijven een twijfelachtige vorm van populisme.