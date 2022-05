Mopperen op de BBC hoort erbij voor de Britten, maar missen kunnen ze de programma’s niet

Het filmpje over een raketaanval op een Oekraïens treinstation heeft precies dezelfde vormgeving als de BBC. Dezelfde rode streep met witte letters, hetzelfde logo linksboven in beeld. Volgens de video zouden Oekraïense militairen verantwoordelijk zijn voor de raketaanval waarbij tientallen burgers om het leven kwamen.

Pas op, waarschuwde de BBC al snel, dit komt niet van ons. Het is nepnieuws, verspreid via pro-Russische kanalen op Telegram en uitgezonden op de Russische staatstelevisie. En al is niet bekend van wie de video afkomstig is, begrijpelijk is wel waarom de makers voor de BBC kozen als zogenaamde afzender: een internationaal gerespecteerd en gerenommeerd nieuwsmedium.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne krijgt de Britse omroep veel lof voor zijn oorlogsverslaggeving. Correspondenten doen met hun teams van cameramensen, vertalers en producers onvermoeibaar verslag. Vanaf de frontlinie in bijvoorbeeld de Oost-Oekraïense stad Charkov, vanuit hoofdstad Kiev, vanuit de zwaar bevochten regio Donbas; de BBC is erbij en doet voor het oog en oor van de wereld verslag van het geweld.

Het gebeurt in het jaar waarin de omroep zijn honderdjarig jubileum viert én continu op gespannen voet staat met de regering van de Conservatieve premier Boris Johnson. Begin dit jaar besloot minister Nadine Dorries (Media) het kijk- en luistergeld waar de BBC op draait de komende twee jaar te bevriezen op een bedrag van 159 pond (190 euro) per jaar per huishouden. Dit komt neer op een bezuiniging van ongeveer 285 miljoen pond per jaar, omdat de fee normaal gesproken elk jaar stijgt. Directeur-generaal Tim Davie maakte onlangs bekend dat ze hierdoor minder programma’s kunnen gaan maken.

De eerstelijnsverslaggeving vanaf de Oekraïense frontlinie „is precies waarmee de BBC zich onderscheidt”, zegt Richard Sambrook, emeritus hoogleraar journalistiek en oud-nieuwsmanager van de BBC. „Hun verslaggeving gaat zowel de breedte, als de diepte in, met zeer ervaren oorlogscorrespondenten die vertellen wat ze zien gebeuren en daar achtergrond en uitleg bij geven. Heel sterk.” Hij noemt de ervaren correspondent Lyse Doucet als voorbeeld, die eerst vanuit Kiev verslag deed en nu vanuit Londen onder meer de zeer goed ontvangen podcast Ukrainecast maakt, waarin ze bijvoorbeeld kalm en geïnformeerd Russische parlementariërs ondervraagt.

Slechte verhoudingen

Maar denk niet dat dit soort prestaties in moeilijke tijden iets verandert aan de slechte verhoudingen tussen the Beeb en de regering-Johnson, zegt Richard Sambrook meteen. Aan het begin van de oorlog prees minister Dorries de BBC voor haar verslaggeving in Oekraïne en vorige week zei ze ineens dat de Britse publieke radio en televisie „wereldwijd afgunst oproepen” en „baanbrekende programma’s leveren”. Ze probeert mee te gaan in de golf van publieke waardering voor de BBC, zegt Sambrook, „maar binnen de Conservatieve Partij bestaat diepe weerstand tegen publieke inmenging in de media. Die spanningen gaan decennia terug, al lijkt het onder Johnson nog erger geworden”.

De Conservatieve weerzin komt volgens Sambrook deels door het principiële bezwaar dat de BBC publiek gefinancierd wordt, terwijl de Conservatieven het liefst alles uitbesteden aan de markt. „Maar ook de lobby van mediamagnaat Rupert Murdoch en andere grote mediabedrijven speelt mee, die de schaal van de BBC veel te groot vinden.” De BBC is een van de grotere werkgevers in het Verenigd Koninkrijk, met ongeveer 22.000 werknemers. Murdoch bezit zelf meerdere Britse kranten (The Times, The Sun) en tot een paar jaar geleden ook de commerciële tv-omroep Sky.

Geïnspireerd door dit soort negatieve sentimenten over de BBC en de hoge boetes voor wie het kijk- en luistergeld niet betaalt, kondigde minister Dorries eind april officieel aan dat ze het systeem met license fees, waarvan alle opbrengsten rechtstreeks naar de omroep gaan, anders wil inrichten. Bij die heffing wordt zelfs nog onderscheid gemaakt tussen kleuren- en zwartwit-televisies. Door de vele online streamingdiensten en extra beeldschermen in huis vindt de regering zo’n ‘tv-heffing’ niet langer logisch. Critici zijn bang dat de omroep wordt uitgekleed, maar een goede optie zou zijn om de betaling via de gemeentebelastingen te regelen, zegt Richard Sambrook. „Zolang er maar een soort tussenpersoon bestaat, een instantie die directe politieke invloed tegenhoudt.”

Vragen over onpartijdigheid

Terug naar de oorlog. Naarmate die langer duurt, krijgen ongemak en kritiek over de houding van BBC-journalisten meer ruimte. Er zijn vragen over hun onpartijdigheid, toch al vaak een pijnpunt voor de omroep.

Een van de critici is Zahera Harb. Ze geeft leiding aan het cluster International Journalism Studies aan de Universiteit van Londen en heeft jarenlang vanuit Libanon verslag gedaan voor onder meer de BBC. In de jaren negentig kreeg zíj altijd kritiek, omdat ze precies die termen gebruikte die BBC-verslaggevers nu in Oekraïne hanteren, vertelt ze. „Wij mochten termen als ‘bezetter’ en ‘invasie’ niet voor Israël gebruiken, terwijl dat feitelijk wel aan de hand was. Uit naam van onpartijdigheid en objectiviteit moesten we dat soort woorden vermijden.”

Ze zet vraagtekens bij de sympathie die westerse journalisten laten zien voor de Oekraïners, over hun dapperheid die ze steeds benoemen, de kant die ze kiezen. Soms vindt ze het te ver gaan. „Ik ben voor wat ik ‘contextuele objectiviteit’ noem, dus in je journalistieke werk laten zien waarom beweringen van sommige bronnen waarschijnlijk niet kloppen. Maar een BBC-journalist die Russische beweringen ‘belachelijk’ noemt, zoals laatst op tv gebeurde, dat kan toch eigenlijk niet?”

Als ander voorbeeld geeft Harb een BBC-verslag vanuit Charkov in maart, waarin de journalist zijn verhaal vertelt terwijl hij langs dode Russische militairen loopt. Eerder in het item zijn hun gezichten te zien en ook hoe Oekraïense strijders even in de lichamen porren. „Ik sprak erover met BBC’ers die het vonden kunnen, maar wow, ik was geschokt. We zouden vrienden en vijanden toch hetzelfde moeten benaderen, zowel journalistiek gezien als vanuit humaan oogpunt.”

De BBC in cijfers 1922 1922 was het jaar waarin de British Broadcasting Company werd opgericht, later veranderde dat in de British Broadcasting Corporation. Vanaf 14 november 1922 begon de BBC met dagelijkse nieuwsuitzendingen. 498 498miljoen burgersbereikte de BBC vorig jaar elke week wereldwijd, een recordaantal. Het doel is om er dit jaar wekelijks 500 miljoen te bereiken. De BBC zou inmiddels tussen de 10 en 20 miljoen programma’s hebben gemaakt. Volgens auteur David Hendy, die naar aanleiding van het honderdjarig bestaan een boek over de BBC schreef, zou het jaren kosten om te tellen hoeveel het er precies zijn. 22.000 22.000 werknemers heeft de BBC volledig in dienst, plus nog ongeveer 15.000 werknemers met een parttime of flexibel contract. 5,06 5,06 miljard pond (ruim 6 miljard euro) waren de inkomsten van de BBC vorig jaar. Driekwart daarvan is kijk- en luistergeld, de rest komt van commerciële activiteiten zoals de productie en verkoop van series. 70 70 jaar op de troon – het jubileum van koningin Elizabeth begint volgende week bij de BBC met een toetjeswedstrijd die ter ere van haar werd gehouden: The Queen’s Jubilee Pudding: 70 Years in the Baking.

Ook klagers kunnen niet zonder BBC

De Britse mediatoezichthouder Ofcom benoemde vorig jaar „gepaste onpartijdigheid” als „complexe uitdaging” voor de BBC. Het is een van de uitgangspunten van de omroep: die hoeft niet in absolute zin neutraal te zijn, maar moet wel beide kanten adequaat de ruimte geven. De omroep scoort hoog op betrouwbaarheid en accuratesse, maar het publiek heeft minder vertrouwen in zulke onpartijdigheid. Lastig ook, als een samenleving over grote onderwerpen zo verdeeld is als de Britse . Een bekend voorbeeld is de verslaggeving over het referendum over de uittreding uit de Europese Unie. Voorstanders van de Brexit vonden dat zij te weinig aandacht kregen, terwijl de remainers juist vonden dat de leavers te weinig feitelijk weerwoord kregen.

Ook in het debat over genderidentiteit en rechten voor transgender personen krijgt de BBC vaak verwijten van beide kanten. Controversieel was vorig jaar dat de omroep zich terugtrok uit een programma van de invloedrijke lhbti-lobbygroep Stonewall, die trainingen aanbiedt aan bedrijven om hun werkplek lhbti-vriendelijker te maken. De BBC kreeg klachten over partijdigheid door deelname aan het programma, maar werd vervolgens van transfobie beticht door zich eruit terug te trekken. Op de werkvloer van de BBC zelf bestaan hier ook grote verschillen van mening over.

Mopperen op de publieke omroep is in het VK net zoiets als kletsen over het weer: het hoort erbij. Vorige week bleek uit onderzoek dat Britten die zeiden wel zonder de BBC te kunnen en liever geen license fee betaalden, na een test van negen dagen zonder BBC-programma’s van mening veranderden. Tijdens die periode konden ze geen BBC-nieuws en -sport kijken, geen Strictly Come Dancing en ook geen BBC-series op streamingdiensten als The Split of Peaky Blinders. Van de sceptische huishoudens was zeventig procent na de proef wél bereid kijk- en luistergeld te betalen. Deze resultaten waren bijna hetzelfde als in 2014, ondanks de grote concurrentie die de BBC nu heeft van Netflix, Apple TV en Amazon Prime.