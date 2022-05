Een land waar je als politicus op de fiets naar je werk kan: in 1997 wilde Nederland dat graag uitstralen. Voor de camera’s trapte premier Wim Kok samen met Europese leiders in Amsterdam op de pedalen. Het plezier spat van de foto’s. Vijf jaar later was de politieke gemoedelijkheid voorbij: op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn in koelen bloede doodgeschoten door een linkse dierenactivist. De fietsende premier verdween niet uit het straatbeeld, maar er kwam wel veel beveiliging bij. De Tweede Kamer kreeg poortjes. Het Openbaar Ministerie heeft ook nu nog een dagtaak aan bedreigingen van politici.

Nederland schrok in 2002 ruw wakker uit een periode van stabiliteit en zelfgenoegzaamheid. Na de Koude Oorlog leek het gedaan met grote ideologische tegenstellingen. De samenleving had geen debat nodig, maar marktwerking. In de jaren negentig kwamen er Paarse kabinetten, waarin aartsvijanden PvdA en VVD samenwerkten. Kleurloosheid als politiek ideaal. Acht maanden: het blijft verbijsterend in welk een kort tijdsbestek deze orde werd opgeschud. In augustus 2001 verklaarde publicist Fortuyn de politiek in te willen. Begin mei 2002 stond zijn LPF hoog in de peilingen voor de Kamerverkiezingen later die maand.

De tijdgeest was in Fortuyns voordeel. Door 9/11, vlak na zijn politieke entree, draaide het sentiment over de islam. Fortuyn wakkerde dat aan door de islam een achterlijke cultuur te noemen. Kok trok zich terug uit de politiek en creëerde zo onbedoeld een machtsvacuüm. Werkeloosheid, koopkracht: alles klopte. Maar achter die mooie cijfers zat ook een andere werkelijkheid: van verpauperde stadswijken, de sterke concentratie moslims daar en een groeiend gevoel van onveiligheid. Fortuyn zag dit scherper. Speelde er in ieder geval slimmer op in. De invoering van het eurogeld, op 1 januari 2002, droeg bij aan het gevoel dat alles duurder werd en minder ‘van ons’. Experts en politici relativeerden dat weg.

Na 2002 gingen politiek en media meer naar ‘de straat’ kijken – en minder naar ‘de staat’. Taboes verdwenen uit de politiek: alles moest gezegd en benoemd kunnen worden, of het nou een ongemakkelijke waarheid of een woeste emotie betrof. De vraag is in hoeverre dat de verdienste van Fortuyn was of het gevolg van de volkswoede na de moord, tegen de gevestigde orde. De angst voor de burger – om iets te missen – is nooit meer verdwenen uit Den Haag. De Fortuyn-revolte droeg bovendien bij aan de verharding van het debat. Sinds 2002 is er een stabiele markt voor populistische politiek, die qua toon en antidemocratische tendensen alleen maar is verhevigd. De kloof tussen politiek en burger is ook niet kleiner geworden. Uit de Toeslagenaffaire kwam diep wantrouwen naar voren richting de burger, vooral landgenoten met een andere huidskleur of vreemde achternaam. De Belastingdienst kreeg opdracht om de jacht ‘fraudeurs’ te openen door een politiek die bang was ‘iets te missen’.

Middenpartijen slagen er intussen slecht in om het vertrouwen van de kiezer te winnen, met steeds meer, steeds minder machtige fracties in de Kamer tot gevolg. In talrijke dossiers overheerst politieke stilstand: stikstof, landbouwhervorming, woningbouw. En net als onder Paars staat Nederland er relatief best goed voor, maar sluimert de woede over groeiende ongelijkheid, slechte arbeidscontracten en het tekort aan betaalbare woningen. Twintig jaar na de moord op Fortuyn is het hardop benoemen van problemen gemeengoed geworden, maar het oplossen ervan blijkt nog steeds niet eenvoudig.

