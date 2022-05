Meer palmolie én minder ontbossing? Zet eens een koe tussen de bomen

Palmolie in de shampoo, palmolie in de chocopasta, palmolie om in te bakken of op te rijden – de wereld schreeuwt om palmolie. Dat was voor Poetins oorlog al zo en sindsdien piekt de vraag naar plantaardige olie door (verwachte) tekorten aan zonnebloemolie uit Oekraïne. Toen Indonesië eind april een exportverbod op geraffineerde palmolie afkondigde om de prijzen van consumptie-olie voor de eigen bevolking binnen te perken te houden, werd nog eens extra duidelijk hoe afhankelijk de wereld is van het veelzijdige vet.

Wat Oekraïne betekent voor zonnebloemolie, is Indonesië voor palmolie: zo’n 60 procent van alle palmolie komt ervandaan. Tussen 2000 en 2018 is het areaal palmplantages volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties met een factor 6 toegenomen, meer dan 10,2 miljoen hectare. Voor een derde daarvan werden veengronden ontgonnen en oerwoud gekapt. En het is nog lang niet genoeg. Verwacht wordt dat de Indonesische productie tot 2036 met bijna de helft moet groeien om aan de stijgende vraag tegemoet te komen. Met alle zorgen van dien over het verdwijnen van plant- en diersoorten en uitstoot van broeikasgassen.

Je kunt proberen het gebruik van palmolie terug te dringen, zoals veel westerse consumenten willen die nu palmolievrije pindakaas of margarine kopen. Maar de behoefte van de groeiende bevolking in opkomende landen, waar ook nog eens veel met palmolie wordt gekookt, laat zich moeilijk beteugelen. Realistischer lijkt de weg van verduurzaming van palmolie.

Deels wordt dat geprobeerd met afspraken van bedrijven en overheden, onder meer om geen oerwoud en veen meer op te offeren. Maar in Wageningen wordt ook nagedacht over de vraag hoe het tegengaan van ontbossing te verenigen is met groei, met méér palmolie. Daar werkt Maja Slingerland met andere onderzoekers aan ‘klimaatslimme’ manieren om de productie van palmolie te intensiveren. Dat doet ze ter plaatse met boeren en overheden in Indonesië, en in Nederland. Ze vertelt erover vanaf de universiteit, via Teams.

De 60 miljoen ton die Indonesië in 2035 wil produceren, dat kán binnen het bestaande areaal Maja Slingerland Wageningen University

Slingerland maakt zich ook zorgen over de gevolgen van palmteelt. Toch stoort ze zich soms aan de selectieve verontwaardiging over palmolie, vooral als die komt uit Europese landen, die ooit zelf hun bossen voor landbouw omhakten en nu met hun koopgedrag de vraag opstuwen. „Eerst was het de bedreigde orang oetan die het beeld bepaalde, als symbool van het verlies van biodiversiteit. Nu zijn het klimaat en de uitstoot van broeikasgassen. Maar het negatieve imago van palmolie is niet veranderd”, ziet Slingerland. Het debat is zelfs nog actueler geworden nu de Europese Unie producten wil weren die bijdragen aan ontbossing. Palmolie staat met soja, rundvlees, koffie, cacao en hout in het rijtje risicoproducten.

Slingerland laat het onderzoek naar de schade van palmolieproductie over aan collega-onderzoekers. Als landbouwkundige, met ervaring in West-Afrika en Zuidoost-Azië, ziet zij de groeiende vraag als een gegeven. „De 60 miljoen ton die Indonesië in 2035 wil produceren, dat kán binnen het bestaande areaal”, stelt ze. Dat is nu nog 43 miljoen ton.

Zeeën van oliepalmen

„Je ziet in Indonesië zeeën van oliepalmen”, zegt Slingerland om te schetsen hoe de monocultuur van palmplantages eruitziet. De plantages zijn georganiseerd rond ‘mills’, fabrieken waar de olie uit de vruchten wordt geperst. Daarna gaat de ruwe palmolie naar raffinaderijen in en buiten Indonesië, die de olie verwerken voor consumptie.

Iets meer dan de helft van de palmolie in Indonesië komt van grote bedrijven, 42 procent van kleine boeren, met zo’n twee hectare grond. „Dat zijn 2,6 miljoen boeren, met miljoenen familieleden. Palmolie is voor hen een belangrijke inkomstenbron.” Het verbeteren van hun opbrengsten is dus ook een manier om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te halen: honger de wereld uit en voedselzekerheid voor iedereen.

Meer productie, grotere opbrengsten, intensivering. Dat klinkt ook als: kunstmest, pesticiden, watervervuiling, watertekorten, landroof of uitlevering van kleine boeren aan op winst beluste multinationals. Alles wat er fout ging tijdens de Groene Revolutie en waar ook de palmteelt mee te maken heeft. Maar het kan wel anders, zegt Slingerland. Op een natuurinclusieve, klimaatvriendelijke en sociale manier. En dat begint bij simpelweg beter boeren.

„Nummer één is goed wieden.” Opkomende jonge bomen moeten weg, maar grassen kunnen blijven staan en door koeien begraasd worden. „Twaalf grote bedrijven zijn daar al mee bezig”, zegt Slingerland. Een kleine cirkel rond de palm moet wél kaal blijven, zodat je de vruchten ziet vallen en precies op het juiste moment kunt oogsten. Bladeren zonder functie moeten van de boom, zodat ze niet de voedingsstoffen opsouperen die de vruchten nodig hebben om te groeien. Dat blad kan, met het afvalwater en de lege trossen die terugkomen van de mill, gebruikt worden als bodembedekker en organische voeding.

Intensiveren kan door de palmbomen „tot het uiterste te pushen” en de opbrengst per palm te maximaliseren. En ja, dan komt er ook kunstmest bij kijken, zegt Slingerland. „Maar pas als al het andere op orde is. Kunstmest levert weliswaar CO 2 -uitstoot op, maar meer olie per hectare maakt de voetafdruk per liter olie lager.”

Een andere benadering is om dezelfde grond voor meer teelten te gebruiken. Op jonge plantages is er tussen de bomen een jaar of vier ruimte voor maïs, rijst, of stikstofbindende peulvruchten. De winst van zo’n gemengd bedrijf is evident: als je rijst of koeien tussen de palmbomen zet, gebruik je dezelfde grond twee keer. Zo beperk je ook het landgebruik.

Miljoenen hectaren

Slingerland kan eindeloos doorgaan over hoe je zoveel mogelijk uit een palm kunt halen. „Van de bast kun je fineer maken, dat scheelt houtkap elders. En een collega, Wolter Elbersen, werkt aan manieren om uit omgehakte palmen zetmeel te halen.” De meeste palmbomen hebben na 25 jaar hun beste tijd gehad. Maar omgehakte bomen zorgen behalve voor voedingstoffen ook voor uitstoot van broeikasgassen. „Als je het zetmeel eruit haalt en dan de vezels als koolstof terugstopt in de bodem, beperk je de uitstoot.”

Al die oplossingen vinden nu nog op kleine schaal plaats. Maar dat betekent ook dat er nog veel te halen is, juist bij kleine boeren die gemiddeld veel lagere opbrengsten hebben dan de grote. „Als een groot bedrijf van 19 naar 20 ton vruchten per hectare per jaar gaat, is dat mooi meegenomen. Als miljoenen kleine boeren van 15 naar 20 ton gaan, is de winst enorm.”

Vruchten van de oliepalm.

Foto Lim Huey Teng/Reuters De oogst van een plantage op Sumatra wordt per motor afgevoerd.

Foto Dedi Sinuhaji/EPA De vruchten van de oliepalm worden geoorgst op een plantage op Sumatra.

Foto Dedi Sinuhaji/EPA

Vorig jaar schreef Slingerland met anderen in Nature Sustainabilaty wat intensivering van palmolie in Indonesië kan opleveren. Grote bedrijven oogsten nu zo’n 60 procent van wat haalbaar is, kleine bedrijven blijven steken op gemiddeld 53 procent. Door het verkleinen van de yield gap – het gat tussen werkelijke en haalbare opbrengsten – kan op het bestaande areaal veel meer palmolie gewonnen worden. Zo zou tot 2035 zo’n 2,6 miljoen hectare bos en veen en het equivalent van 732 ton CO 2 bespaard kunnen worden, ten opzichte van wanneer de groei doorzet zoals in het verleden en er de komende jaren miljoenen hectaren nieuw land worden ‘verpalmd’.

Die rekensom lijkt nattevingerwerk. Maar er zijn wél standaardmodellen om te berekenen wat de potentiële opbrengst van een gewas in een regio is. Om die som voor palmolie in Indonesië te maken – Slingerland deed dat voor het eerst – werden data van 22 weerstations ingevoerd. Er werd gebruik gemaakt van de kennis over de groei van palmbomen. „En om die input niet klakkeloos over te nemen, toetsen we die aan echte opbrengsten van bedrijven die het goed doen en betrouwbare data konden leveren.”

Je kunt niet van iedereen topprestaties verwachten Maja Slingerland Wageningen University

De onderzoekers maken onderscheid tussen ‘potentiële’ en ‘haalbare’ opbrengsten: potentieel kan een boer 100 procent oogsten, maar haalbaar? Dat is eerder 70 procent, schrijven ze, want er gaat ook weleens iets mis en de investeringen in de laatste kilo’s zijn het duurst. Voor kleine plantages zijn potentiële opbrengen bovendien moeilijker haalbaar dan voor grote. „Kleine boeren kunnen minder snel in nieuwe bomen investeren, hun kennis en de toegang tot productiemiddelen zijn beperkter. Je kunt niet van iedereen topprestaties verwachten.”

Intussen werkt Slingerland op zes locaties in Indonesië met kleine boeren aan verbetering van hun management. „Want in een wetenschappelijk artikel zeggen dat iets kan, is niet genoeg. Je moet het ook laten zien.”

Intensivering, mengteelt, overlappend landgebruik: als het zoveel oplevert, waarom doet niet iedere boer dat dan al? Een deel van de verklaring ligt in de palm zelf, zegt Slingerland: met weinig inspanning heb je elke maand al een behoorlijke opbrengst. En een traditie van mengteelt is er niet bij palmboeren: „Oliepalm is geïntroduceerd als een monocultuur.”

Een andere complicatie is dat kleine boeren minder georganiseerd zijn dan vroeger, toen ze verbonden waren aan een mill. Die hielp hen de plantage op te zetten in ruil voor verplichte levering van de oogst. „Maar de overheid heeft dat losgelaten. Er zijn steeds meer onafhankelijke kleine boeren, en daar is het vaak een rommeltje.” Boeren die meedoen aan certificeringsprogramma’s moeten weliswaar aan allerlei duurzaamheidseisen voldoen, maar intensivering door mengteelt en begrazing bijvoorbeeld zit daar niet expliciet bij.

Het goede nieuws, zegt Slingerland, is dat de Indonesische overheid maïs en vee op palmplantages stimuleert. Kleine boeren zetten soms spontaan pepers, pinda of cassave tussen hun palmen. Slingerland kent diverse dorpen in Kalimantan waar de mannen er voor de palmen zijn en de vrouwen bananen telen, die ze als chips in de stad verkopen. „Dat geeft meteen een nieuwe sociale dynamiek.”

Duurzaam Palm of andere olie?

Er zijn uiteenlopende alternatieven voor palmolie, met een duurzamer imago. Toch komt palmolie in veel opzichten beter uit de bus. Zo vraagt palmolie per liter veel minder grond dan andere gewassen, zoals soja, zonnebloem, koolzaad en kokos. Voor een ton palmolie is 0,26 hectare nodig, voor een ton soja-olie bijna tien keer zoveel. Palmolie is verantwoordelijk voor bijna 5 procent van de ontbossing wereldwijd. Het oppervlak dat voor soja (veevoer en olie) ontbost wordt is vijf keer zo groot. Van alle grond die gebruikt wordt voor olie komt 7 procent voor rekening van palm, terwijl palm 39 procent van de olie levert. Door palmolie worden 321 plant- en diersoorten bedreigd, veel meer dan voor andere gewassen geldt. Dat komt ook doordat in de tropen zoveel soorten leven. De soortenrijkdom in soja- en koolzaadgebieden is kleiner. Per liter olie worden door kokos de meeste soorten bedreigd. Koolzaad (een eenjarig gewas) heeft meer kunstmest nodig dan palmbomen en geeft een hogere CO 2 -uitstoot. De impact van palmolie is overigens beter onderzocht dan bijvoorbeeld zonnebloem, schrijft Erik Meijaard e.a. in Nature Plants.

RSPO gecertificeerd

Circa 90 procent van de palmolie in Nederlandse voedingsmiddelen heeft een keurmerk dat duurzame productie moet garanderen (RSPO). 19 procent van de palmolie wereldwijd is gecrtificeerd. Bedrijven dit keurmerk voeren, moeten aan strenge sociale en milieu-eisen voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld geen bos kappen en moeten de landrechten van de lokale bevolking respecteren. Milieu- en mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over RSPO. Het toezicht op naleving van de regels is onvoldoende, ontbossing en mensenrechtenschendingen vinden nog steeds plaats. Keurmerken belemmeren de invoering van effectievere maatregelen zoals wetgeving en vermindering van grondstoffengebruik, stelt Greenpeace. De milieuorganisatie vindt dat Europa bedrijven moet verplichten om hun ketens op te schonen en de import terugdringen. Solidaridad en Wereld Natuur Fonds willen palmolie niet vervangen door andere soorten olie: een boycot op palmolie ondermijnt het draagvlak voor verduurzaming, stellen ze.