Mathieu van der Poel wint eerste etappe Giro d’Italia en verovert roze trui

Mathieu van der Poel heeft vrijdag de eerste etappe van de Ronde van Italië gewonnen, en daarmee de eerste roze trui veroverd in de 105de editie van de Giro d’Italia. De 27-jarige wielrenner van Alpecin-Fenix won de sprint van de eerste rit na 195 kilometer in het Hongaarse Visegrád, waarmee hij de Eritreeër Biniam Girmay en de Spanjaard Pello Bilbao achter zich liet. „Het is ongelofelijk dat ik na het geel van de Tour nu het roze mag dragen”, zegt Van der Poel in een reactie tegen persbureau ANP.

De vlakke etappe van de Giro leidde het peloton van hoofdstad Boedapest naar Visegrád. De Italianen Mattia Bais en Filippo Tagliani, beide renners van Drone Hopper-Androni Giocattoli, wisten het peloton aanvankelijk voor te blijven maar werden op ongeveer 15 kilometer voor de streep ingelopen. In de laatste kilometer sprintte Van der Poel met Gimray om de zege. Ook de Australiër Caleb Ewan deed nog een poging, maar kwam in de laatste bocht ten val nadat hij de achterwiel van de Eritreeër had geraakt.

„Ik wist dat goed positioneren de sleutel zou zijn om te kunnen winnen”, zegt Van der Poel over de laatste 5 kilometer van de etappe. „Ik raakte een paar keer ingesloten en het kostte veel energie om de mannen vooraan bij te halen. Ik begon mijn sprint en het was heel spannend, want de benen waren volgelopen met melkzuur, maar ik ben heel blij.”

Zaterdag volgt een individuele tijdrit van 9,2 kilometer met start en finish in Boedapest. „We zullen zien hoe het in de tijdrit gaat. Ik ga proberen het roze te verdedigen net als ik in de Tour heb gedaan”, verwijst Van der Poel naar zijn tijdrit vorig jaar in de Ronde van Frankrijk, waarbij hij de leiderstrui wist te behouden. Zondag is er nog een vlakke rit, waarna het peloton naar Italië wordt overgevlogen.