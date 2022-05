Jonge dansers en choreografen van Junior Company presenteren zich vol zelfvertrouwen

Bij de Junior Company van Het Nationale Ballet ís het vaak al genieten van de gretigheid van de pas afgestudeerde balletdansers, maar tijdens het programma Shooting Stars staan ze werkelijk te ploffen van blijdschap. Door corona moest hun entree in de professionele danswereld twee jaar worden opgeschort, op wat projecten en filmpjes na. Nu mogen ze weer. Een lach van oor tot oor valt bij sommigen de hele voorstelling niet van het gezicht te poetsen.

In Bloom van danseres/choreografe Milena Sidorova, valt die vrolijke en energieke expressie van de adolescente dansers prima op zijn plaats. Het stuk voor tien dansers in jeans en losse shirts is deels gezet op de ritmische Circlesongs van Bobby McFerrin (vooral bekend van ‘Don’t worry be happy’). In verschillende formaties volgen de dansers de accenten van stemvirtuoos McFerrin, met plotse blikken, een knakje in arm of been, trippelpasjes op de spitzen. En hoewel de lengte van de liedjes Sidorova na verloop van tijd een beetje in de weg zit, blijft het stuk met gemak overeind dankzij het aanstekelijke plezier van de dansers.

Breakdance invloeden

In The sublimeness of nobody voert Marta Reig Torres, voormalig danseres van Het Nationale Ballet, vier dansers door een sterke, vloeiende opeenvolging van sculpturale houdingen, gekromde rompen, bevallig wiegende heupen en venijnig zwiepende benen. Hier en daar zijn invloeden uit breakdance en de stijl van Hans van Manen te herkennen. Met hun lossere, maar trefzekere stijl stelen Luca Abdel-Nour en Guillermo Torrijos de show.

In the future, een onverslijtbaar werk van Hans van Manen. Foto Altin Kaftira

Abdel-Nour en Mila Micolussi Caviglia trekken ook aandacht in If only I knew the right way. Het stuk voor vijf dansers is alleen al opmerkelijk door de leeftijd van choreografe Zoë Greten: negentien jaar. Greten wisselt klassieke passen soepel af met markante en golvende bewegingen. Het stuk getuigt, zo kort als het is, van zelfvertrouwen en talent. Peter Leung, voormalig HNB-danser, creëerde het dubbelduet (Pas de deux), beginnend met twee mannen en vervolgens herhaald door een gemengd duo. Vertrouwen, intimiteit en conflict krijgen vorm in veel cirkelende en spiralende bewegingen.

Uitsmijter is een onverslijtbaar werk van Hans van Manen. Dat In the future met zijn kraakheldere choreografie en muziek van David Byrne bij uitstek geschikt is voor jonge dansers doet niets af aan het feit dat het geniaal in elkaar steekt én gekostumeerd is (Keso Dekker), met leotards die vóór knalgroen, achter signaalrood zijn. Sinds 1986 is het puur genot als het visuele effect daarvan het allerlaatst optimaal wordt uitgebuit.