In De Virtuoze Vogelzanggids worden vogels voortdurend met mensen vergeleken

Vogelaar en vogelambassadeur Nico de Haan is onweerstaanbaar in zijn enthousiasme. Als geen ander weet hij zijn kennis te delen met liefhebbers. Met slim gekozen titels als De Gewiekste Vogelgids (2021) en de nieuwste, De Virtuoze Vogelzanggids, bereikt hij een groot publiek. De mooi gedetailleerde, sprekende illustraties van Elwin van der Kolk dragen daartoe zeker bij.

In De Virtuoze Vogelzanggids borduurt De Haan verder op de methode van de voorganger. De indeling is niet wetenschappelijk, maar naar leefgebied, seizoen en – in dit geval – vogeltaal. Dit impliceert dat vogels als de koolmees en de grote bonte specht meerdere keren voorkomen, met veelal dezelfde beschrijving, omdat ze in uiteenlopende biotopen leven.

Vogels herkennen aan de zang is een van de moeilijkste aspecten. In vroegere gidsen staan klanknabootsende beschrijvingen, zoals ‘kie-oewit’ voor kievit. De Haan belooft dat niet te doen – al ontkomt hij er soms niet aan. Hoe dan wel? Hij verdeelt de vogels in categorieën, bijvoorbeeld „virtuoze imitators” (zanglijster, spotvogel), „krassende zangers” (rietzanger), „eigen naam roepers” (koekoek), „kabaalmakers in natuurgebieden” (blauwe reiger) en „drummende, lachende, ratelende, knorrende en blatende vogels” (zwarte specht, watersnip, lachstern). Via een QR-code bij elke soort is de zang of roep te beluisteren en geeft De Haan een korte toelichting.

Nico de Haan en Elwin van der Kolk: De Virtuoze Vogelzanggids: Stapsgewijs vogelgeluiden leren herkennen voor iedereen. Kosmos, 269 blz. € 25

In die geschreven toelichtingen gaat het echter weleens mis, mede door een ongelukkige eindredactie. Dat componisten inspiratie zoeken bij vogelzang is waar. Het was echter beslist niet Bach die het sextet Ein musikalischer Spaß (1787) schreef, maar Mozart, na de dood van zijn dierbare spreeuw als zingend gezelschapsdier. Bij de roodborsttapuit staat tot drie keer toe dat de zang klinkt als „ketsende kiezelsteetjes” in plaats van kiezelsteentjes. Of neem de bedenkelijke omschrijving van het mannetje wilde eend: „Deze mannen fluiten in de herfst als bouwvakkers naar hun vrouwen, maar wel zachtjes en beschaafd.”

Wat opvalt aan deze zanggids is de menselijke maat: vogels worden voortdurend met mensen vergeleken, zoals kleine zwanen als „gezellige wauwelaars” die „altijd wat te kletsen hebben”. De Haan maakt geen of nauwelijks onderscheid tussen lokroep, contactroep, zang (balts) en alarmroep. Voor veel vogels is dat essentieel. Bij de grauwe gans met zijn „nasale, krachtige boerenganzengeluid” gaat dat fout: „ Horen en zien vergaat je als er een vlucht dichtbij overkomt.” Grauwe ganzen hebben eerder een betrekkelijk melodieuze contactroep tijdens de vlucht; alleen als ze gealarmeerd opvliegen brengen ze dat schelle, krachtige geluid voort.

En is het niet al te zeer met menselijk oor beluisterd dat een gierzwaluw „niet [kan] zingen”? Misschien is dat waar vergeleken met de zanglijster, maar de zwierige roep van gierzwaluwen in de zomeravond klinkt voor mij als prachtige zang. Gelukkig staan er ook tal van treffende observaties in deze vogelzanggids, zoals deze over de halsbandparkiet: „Als je een heel hoog, heftig en tropisch gekrijs hoort, weet je dat je in de Randstad bent.”