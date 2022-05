Topvoetbal is al lang geleden zijn onschuld verloren – in Nederland sinds er in 1954 officieel betaald voetbal kwam. Voetballers kregen contracten, er ontstond een transfermarkt en clubtrouw werd een schaars goed. Het spelpeil steeg ontegenzeggelijk, maar ook de hardheid op het veld nam toe.

Inmiddels is het topvoetbal een bedrijfstak geworden waarin commerciële belangen prevaleren, zozeer zelfs dat Louis van Gaal zijn collega Erik ten Hag afraadde naar Manchester United te gaan omdat dit een „commerciële club” zou zijn.

Aanvankelijk waren de spelers vooral semi-professionals, nu zijn het doorgaans goed, soms zelfs vorstelijk, betaalde profs. Om hen heen is een schemerwereld ontstaan van mensen die stevig aan hen proberen te verdienen: de voetbalmakelaars.

PowNed vertoonde onlangs een interessante documentaire over deze wereld, althans, een deel ervan: de kleine makelaar die groot wil worden. Zij struinen vooral de jeugdcompetities af, op zoek naar dat ene briljante talent dat hen schatrijk kan maken. Liefst de nieuwe Messi of Ronaldo, maar een Frenkie de Jong zou ook al prachtig zijn.

De kans daarop is miniem en de concurrentie tussen de makelaars moordend, maar toch blijven ze hopen. Ze zijn al voldaan als het lukt een veelbelovend vijftienjarig talent bij een club onder te brengen. Zo’n talent kan op jaarbasis 30.000 tot 40.000 euro verdienen; de makelaar krijgt zijn percentage. Is het niet een soort kinderhandel? Nee, zeiden de makelaars, wij proberen de kinderen juist te helpen, we zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben.

Ik moest denken aan een recent interview in Het Parool met Piet van der Kuil (nu 89), een 43-voudig international die met het Nederlands elftal in 1959 een legendarische 9-1 overwinning op België behaalde. Hij was toen een voortreffelijke rechtsbuiten in een voorhoede met Faas Wilkes, Tonny van der Linden, Kees Rijvers en Coen Moulijn. Ik heb hem vaak zien spelen, ‘Pietje’ van der Kuil, bij VSV, Ajax en PSV.

PSV, toen nog de club van Philips, kocht hem in 1959 voor 130.000 gulden van Ajax. Frans Otten, president-directeur van Philips, vond dat Van der Kuil iets „naast het voetbal” moest doen. „Ik kreeg de kans instrumentenmaker te worden. Ben ik op school gegaan. Maar ja, ik maakte mijn huiswerk niet. Het schoot niet op. ‘Ik kan niet zo goed leren’, zei ik tegen Otten. Ging hij voor me staan en ik hoor nog die stem: ‘Piet, jij komt bij mij elke ochtend op kantoor je huiswerk maken.’ Zat ik daar.”

Ik las de anekdote voor aan mijn vrouw, in de jaren zestig ook werkzaam bij Philips. „Typisch Philips,” lachte ze meteen, „dat bevoogdende met goede bedoelingen. Mijn vader werkte ook bij Philips en daarom kregen wij van Philips een vergoeding van de schoolkosten toen ik op de middelbare school zat. Maar ik moest daarvoor wel elk trimester met mijn schoolrapport naar Philips, waar een functionaris mijn cijfers controleerde. Als er een mager cijfer bij was, kreeg je een aanmerking. Men bleef netjes, maar het had toch iets vernederends. Ik vond het altijd akelig om ernaartoe te gaan.”

Zestig jaar later probeer ik het me voor te stellen: Ajax-directeur Edwin van der Sar die tegen Ryan Gravenberch, zijn grootste jonge talent, zegt: „Jij komt bij mij elke ochtend op kantoor je huiswerk maken.”