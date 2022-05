Hongarije gaat niet akkoord met de huidige invulling van het zesde Europese sanctiepakket. Dat heeft premier Viktor Orbán vrijdag gezegd op de staatsradio van het land, meldt persbureau Reuters. Een embargo op Russische olie zou volgens Orbán als een „atoombom” inslaan op de Hongaarse economie. Als de Europese Commissie met een nieuw voorstel komt dat wél aan Hongaarse belangen tegemoetkomt, kan er volgens de premier opnieuw worden onderhandeld.

Dat Hongarije niet zomaar van Russische olie af kan stappen, was al bekend. Het Midden-Europese land is voor een belangrijk deel van zijn energievoorziening van Rusland afhankelijk. De Europese Commissie is bereid Hongarije — net als bijvoorbeeld Slowakije — daarom tot eind 2023 te geven om ergens anders olie vandaan te halen. Maar ook dat is te kort dag, zei Orbán, die stelt dat zijn land daar vijf jaar voor nodig heeft.

Zonder unanimiteit onder EU-lidstaten kunnen nieuwe sancties niet worden doorgevoerd — Hongarije kan dus zijn veto uitspreken over het olie-embargo. Orbán: „Ik wil geen conflict met de Europese Unie, ik wil met haar samenwerken. Maar alleen als onze belangen in acht worden genomen.” De premier van Hongarije, dat tevens niet bereid is om wapens aan Oekraïne te leveren, voegde daaraan toe dat de sancties tot dusver meer problemen opleveren voor Europa dan voor Rusland.

Religieuze vrijheid

Ook sancties tegen patriarch Kirill, de hoogste geestelijke van de Russisch-Orthodoxe kerk, gaan Hongarije te ver. Volgens Orbán betreft de zegen die Kirill over Poetins oorlog tegen Oekraïne uitsprak „een kwestie van religieuze vrijheid”. Patriarch Kirill is een trouwe bondgenoot van Poetin. Samen zien ze de Russische invasie van Oekraïne als een een heilige oorlog tegen de verspreiding van westerse waarden, bijvoorbeeld met betrekking tot het homohuwelijk.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hongarije niet akkoord met huidige invulling zesde EU-sanctiepakket