Sinds de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in Roe v. Wade in 1973, die bepaalde dat vrouwen in alle staten van de VS het recht hebben op abortus, heeft de anti-abortus beweging er alles aan gedaan om abortus ontoegankelijk te maken. Daardoor is, overigens net als in Nederland, abortushulpverlening nooit deel geworden van de normale gezondheidszorg maar geïsoleerd in aparte klinieken. Deze klinieken waren een makkelijk doel voor de anti-abortusbeweging die meer dan tweehonderd bomaanslagen en brandstichtingen hebben gepleegd en acht medewerkers van abortusklinieken vermoord, onder wie vier abortusartsen en twee verpleegkundigen.

is arts, vrouwenrechtenactivist en oprichter van Women on waves en Women on Web.

Een op de vier Amerikaanse vrouwen zal voor haar 45-jarige leeftijd een abortus ondergaan. Een out-of-pocket abortus kost tussen de vierhonderd en drieduizend dollar afhankelijk van de duur van de zwangerschap en methode.

75 procent van de vrouwen die een abortus ondergaan zijn arm of hebben een heel laag inkomen. In de meeste staten is het verboden om met Medicaid, het belangrijkste openbare ziektekostenverzekeringsprogramma voor Amerikanen met een laag inkomen, abortus hulpverlening te betalen.

Abortuspil

Met de komst van de abortuspil in 2000 was er hoop dat abortuszorg goedkoop en meer toegankelijk zou worden. Maar tot vorig jaar mocht de abortuspil, net als in Nederland, alleen maar in de speciale abortusklinieken verstrekt worden.

Pas sinds afgelopen december is het in de VS toegestaan om de abortuspil ook online te verstrekken evenals in het VK, Frankrijk, Canada en Australië. Deze vorm van self managed abortus is volgens de Wereld Gezondheid Organisatie uiterst veilig tot dertien weken zwangerschap. Het is niet nodig de duur van de zwangerschap vast te stellen met een echo. Het gebruik van abortuspillen is veiliger dan het gebruik van veel pijnstillers die aan de toonbank beschikbaar zijn.

Afgelopen week lekte uit dat het Hooggerechtshof heeft besloten het recht op abortus na bijna vijftig jaar terug te draaien. De definitieve beslissing wordt 10 juni verwacht.

Lees ook: Amerikaans recht op abortus blijkt toch niet onaantastbaar

Bijna veertig miljoen vrouwen wonen in een staat waar abortus waarschijnlijk illegaal zal worden op het moment dat de uitspraak van het Hooggerechtshof van kracht wordt.

Wat dat voor de vrouwen die in de VS wonen zal betekenen is al zichtbaar geworden toen Texas op 1 september 2021 abortus vrijwel zonder uitzonderingen na een zwangerschap van ongeveer zes weken verbood. In de maand na implementatie van de wet (SB8) is het aantal officieel geregistreerde abortussen in Texas gehalveerd.

Een grote groep vrouwen verkrijgt nu de abortuspil online. Onderzoek van de online abortusdienst Aid Access liet zien dat in de eerste week nadat de wet van kracht werd de dagelijkse hulpverzoeken met 1.180 procent steeg daarna bleef de hulpvraag 174 procent hoger dan voor het in werking treden van de wet. Verder reizen duizenden vrouwen per maand naar andere staten.

Maar een gedeelte van de ongewenst zwangere vrouwen zal geen oplossing weten te vinden en gedwongen worden de ongewenste zwangerschap uit te dragen met als gevolg een vier keer grotere kans om onder het federale armoedeniveau te leven, meer kans op ernstige complicaties vanaf het einde van de zwangerschap en meer kans om bij gewelddadige partners te blijven.

Ook in Europa bestaat geen recht op abortus

De toename in ongewenste geboorten zal ook leiden tot een toename van moedersterfte. Vrouwen in de VS hebben een zestig keer hoger risico op overlijden door een bevalling dan door een abortus. Moedersterfte is drie keer hoger bij zwarte vrouwen.

Echte mensen

Achter deze cijfers zitten echte mensen. Aid Access krijgt duizenden e-mails per week waarin zij om hulp vragen:

„Ik moest mijn laatste kind krijgen omdat ik geen abortus kon betalen. Ik zat de laatste zes maanden van die zwangerschap in de gevangenis, in maximale veiligheid. Pas twee uur voor mijn keizersnede werd ik vrijgelaten. (...) Zwangere vrouwen, vooral als ze verslaafd zijn, worden de hele tijd in de gevangenis gegooid. Het is zo beangstigend omdat alle mensen van wie ik dacht dat ze me zouden helpen, het tegenovergestelde deden.”

„Voordat ik toegang kreeg tot deze dienst, heb ik zelf thuis een abortus uitgevoerd door haakjes te gebruiken om mijn baarmoederhals een beetje te verwijden en vervolgens een plastic slangetje aan een injectiespuit te bevestigen en het foetale/zwangerschapsweefsel op te zuigen.(....) Ik ben opgeleid en upper-middle class. Ik kon niet reizen voor een abortus omdat ik de primaire verzorger ben van een kind met speciale behoeften.”

„Ik ben verkracht en ik ben dakloos en probeer van de straat af te komen. Ik kan dit niet en ik wil het niet. (...) Ik ben zo overstuur dat dit mij is overkomen en ik wil dat het zo snel mogelijk voorbij is, dus help me alsjeblieft.”

Lees ook: Toegang tot abortus wordt scheidslijn in VS

In de uitgelekte uitspraak van het Hooggerechtshof, wordt met geen woord gerept over de gevolgen die deze heeft voor de vrouwen op wie de uitspraak betrekking heeft.

Maar laten we niet vergeten dat ook in Europa geen recht op abortus bestaat. In het Verdrag van Maastricht is vastgelegd dat de abortuswetten door landen zelf bepaald mogen worden en in Polen en Malta is abortus bijna volledig verboden.

En ook in Nederland is abortus nog strafbaar en ook hier is het voor sommige vrouwen moeilijk om toegang tot een abortus te krijgen vanwege kosten of afstand terwijl abortuspillen veilig door vrouwen zelf thuis gebruikt kunnen worden.

De meeste vrouwen in Nederland weten al dat ze zwanger zijn op de dag dat ze niet ongesteld worden.

Pas op het moment dat abortuspillen gewoon bij de drogist te koop zijn, zoals de morningafterpil, is het recht op abortus werkelijk gewaarborgd.