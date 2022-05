Hoe oud-zwemster Reggie de Jong een mondiale megafraude blootlegde

Een musical over het leven van de extravagante entertainer Liberace, die moet wel volle zalen trekken op Broadway. Daar zijn de in Hilversum geboren en getogen Sjoerd en Reggie de Jong eind 2012 van overtuigd. Sjoerd (dan 50 jaar oud) vertrok op zijn achttiende naar de VS en schitterde er in musicals als My Fair Lady en 42nd Street. Zijn één jaar jongere zus Reggie heeft na een succesvolle loopbaan als topzwemster en (bank)directeur besloten hem te helpen met de kroon op zijn werk.

Onder zijn tweede naam Alexander schaaft Sjoerd al zeven jaar aan All that Glitters, zijn eigen musical over ‘de grootste showman op aarde’. Sjoerd en Reggie hebben het bedrijf AX Productions opgericht, om de musical in het seizoen 2014/2015 naar Broadway te brengen. Alles is tot in de puntjes voorbereid: script, choreografie en muziek liggen klaar, de contracten met de hoofdrolspelers zijn getekend.

Slechts één ding ontbreekt: budget. Wie op Broadway een musical wil produceren, moet miljoenen meebrengen. Dat gaat Reggie, thuis in de wereld van het grote geld, voor haar broer regelen. Ze is een doorzetter. In de jaren zeventig en tachtig zwom ze 78 nationale titels bij elkaar, al haalde ze nooit een Europese of Olympische gouden plak – die gingen naar Oostblok-atletes die doping gebruikten. Na het zwembad stapte De Jong het bedrijfsleven in en bekleedde ze directiefuncties bij DSB Bank en IT-bedrijf Ordina. En nu gaat ze als vicepresident van AX Productions vanuit Nederland investeerders vinden die met 18,5 miljoen dollar All that Glitters van de grond willen trekken.

Bijna tien jaar later heeft de musical Broadway nog steeds niet gehaald. NRC onderzocht de afgelopen maanden het verhaal van Reggie de Jong dat hierachter schuilgaat. Dat begon als een glittersprookje en veranderde in een internationale financiële thriller, met de oud-zwemster in de hoofdrol. Op zoek naar de musicalmiljoenen legde De Jong een complexe wereldwijde obligatiefraude bloot en ontmaskerde zij een meesteroplichter. In de rechtbank vocht ze – tot op heden tevergeefs – tegen vijf verschillende multinationals tegelijk.

Op 18 mei volgt bij het Amsterdamse gerechtshof een nieuwe episode in de strijd van Reggie de Jong, die draait om een door haar aangetoond hiaat in het mondiale financiële systeem. Haar relaas is gedocumenteerd in gigabytes aan opgenomen gesprekken en tientallen ordners vol (deels) vertrouwelijke documenten en rechtbankstukken, waar NRC inzage in had.

De Jong, ongeveer 1,75 meter lang, heeft een gebruind gezicht en halflang krullend haar. Ze verschijnt immer onberispelijk gekleed – vaak in het zwart – en praat met licht Amsterdamse tongval. ‘Ter leering en vermaeck’, stuurt ze e-mails van haar juridische tegenstanders door. Het liefst zou ze die met ‘geachte flapdrol’ beantwoorden, zegt ze, om aan te geven hoe ze inmiddels aankijkt tegen de financiële wereld waar ze jaren onderdeel van was.

Het leven van Reggie de Jong staat al negen jaar in het teken van haar juridische strijd. Overdag doet ze interim-klussen (de laatste jaren vooral in de zorgsector), „maar al mijn avonden en weekenden ben ik met de fraude bezig”, vertelt ze. Haar ontdekkingen heeft ze vastgelegd in een veertigurige filmopname die bij een notaris in de kluis ligt. „De partijen tegen wie ik strijd zijn machtig, de opnames zijn mijn levensverzekering”, zegt ze bloedserieus.

Ajax-Feyenoord

Terwijl ze in het voorjaar van 2013 de eerste toezeggingen van investeerders binnenhaalt, stelt een bevriende advocaat Reggie de Jong voor aan de ultieme geldschieter. Het is David Milton Thomas III (1963), een in Europa werkzame Afro-Amerikaanse zakenman met een diepe stem. Als Thomas langskomt bij De Jong op kantoor in Huizen arriveert hij – strak in pak – in een limousine, vergezeld door de advocaat, een privé-chauffeur en bodyguard.

De Jong vertelt hem over de musical van haar broer en laat hem de prospectus zien. Direct nodigt Thomas haar (en nog 29 zakenrelaties) uit voor een bezoek aan Ajax-Feyenoord in zijn skylounge in de Amsterdam Arena. Tijdens de wedstrijd gaat Thomas er goed voor zitten. Hij neemt Reggie apart en vertelt haar dat hij rijk is geworden in „vastgoed, olie, goud, zilver en beleggingen” en dat hij uitstekende relaties onderhoudt met zakenbanken als Goldman Sachs, Morgan Stanley en Deutsche Bank. Hij spreekt met natuurlijk gezag over miljarden-investeringen, lucratieve obligatie-constructies en bankgaranties.

Ajax wint de topper met 2-1 en De Jong rijdt stuiterend van de adrenaline terug naar het Gooi. Thomas heeft beloofd dat hij 14,5 miljoen dollar in de Broadway-musical van haar broer wil investeren. Enkele weken later verhoogt hij dat bedrag naar 17,7 miljoen dollar, waardoor ze in één klap vrijwel de hele investeringssom binnen heeft. Kort daarna tekent hij een memorandum of understanding, begin 2014 gevolgd door het officiële contract voor de musicalinvestering, met drie betaalmomenten.

Een paar dagen later vertelt de zakenman dat hij door een samenloop van omstandigheden tijdelijk niet bij zijn geld kan. Hij vraagt De Jong om een gunst: als zij hem een ton voorschiet, kan hij zijn miljoenen veel sneller loskrijgen. Binnen een maand zal hij alles terugbetalen, met 11 procent rente. De Jong raadpleegt de bevriende advocaat. Als die zegt dat het goed zit, maakt ze honderdduizend euro over. In de maanden daarna leent ze Thomas, die elke keer een ander verhaal heeft, nog eens 30.500 euro.

Gaandeweg verliest De Jong haar geduld. De kosten van All that Glitters lopen op, maar de Amerikaan komt maar niet door. Na wekenlang aandringen doet Thomas haar een voorstel. Hij blijkt over een enorm pakket obligaties van de Duitse onderneming MBB Clean Energy te beschikken. Wil ze die als onderpand hebben?

MBB Clean Energy

Het luchtvaartbedrijf Messerschmitt-Bolköw-Blohm (MBB) werd in 1989 opgeslokt door een voorganger van Airbus en heeft lange tijd een slapend bestaan geleid, op de campus van het lucht- en ruimtevaartconcern in Beieren. Tot 2012. Dan wordt op de campus MBB Clean Energy opgericht. Het nieuwe bedrijf wil op grote schaal wind- en zonne-energieparken gaan opkopen, ziet De Jong als ze zich verdiept in het onderpand waarmee Thomas op de proppen komt.

Dat geld wil MBB ophalen bij beleggers door obligaties uit te geven – leningen waarover rente verschuldigd is en die moeten worden afgelost. De waardepapieren worden verhandeld via de Frankfurt Stock Exchange, die de notering van MBB Clean Energy in april 2013 ‘verheugd’ publiek maakt.

MBB kondigt bij die gelegenheid aan 300 miljoen euro aan obligaties uit te geven, zes jaar lang 6,25 procent rente te betalen om de lening daarna weer af te lossen. In de bijbehorende prospectus – een verplicht informatie-document voor beleggers – is MBB optimistisch: als nieuwkomer op de markt voor groene energie verwacht het in 2019 120 miljoen euro winst te maken. De onafhankelijke kredietbeoordelaar Creditreform acht MBB betrouwbaar en geeft de obligaties een BBB-rating: investeringswaardig.

Naast 300 miljoen aan vrij verhandelbare obligaties voor kleine beleggers wil MBB ook voor 500 miljoen euro aan obligaties direct aan (pensioen)fondsen en vermogensbeheerders verkopen. Dat gebeurt vaker: internationale zakenbanken verdienen goud geld met deze onderhandse plaatsingen.

MBB schakelt echter geen grote zakenbank in, ontdekt De Jong later. De onderhandse verkoop wordt in handen gegeven van twee onbekende bedrijfjes – Berkaz en TBT Germany – die kort daarvoor nieuwe eigenaren hebben gekregen. MBB roemt de firma’s niettemin vanwege hun „diepgaande kennis van de internationale obligatiemarkt” en „wereldwijde bankencontacten”. Bij een van de twee trekt David Thomas aan de touwtjes.

Op dat moment voelt De Jong geen argwaan. Het duurzame karakter van MBB spreekt haar aan, de link met Airbus voelt veilig – net als de notering aan de beurs van Frankfurt. En mocht Thomas zijn betalingsverplichtingen niet nakomen, dan mag ze de obligaties doorverkopen, zo legt ze contractueel met de Amerikaan vast. In april en mei 2014 wordt 14,5 miljoen euro aan MBB-obligaties bijgeschreven op de beleggingsrekening die zij speciaal daarvoor opent bij bank InsingerGilissen.

Stress

Kort daarna bezorgt het duurzame Duitse onderpand Reggie de Jong alsnog stress. MBB moet medio mei 2014 voor het eerst de jaarlijkse rente van 6,25 procent uitbetalen, maar er komt geen cent binnen op haar beleggingsrekening. In plaats daarvan ontvangt ze een persbericht waarin staat dat MBB ergens een handtekening is vergeten, waardoor de rentebetaling tijdelijk is vertraagd. Een paar weken later mogen de obligaties vanwege dit ‘defect’ niet meer verhandeld worden.

De Duitse financiële pers ruikt onraad. ‘Bizarre gebeurtenissen rond MBB Clean Energy’, kopt de Frankfurter Allgemeine op 16 juli 2014. De krant beschrijft dat de handel in de MBB-obligaties is stilgelegd, beleggers al twee maanden op hun rente wachten en „niemand lijkt te weten” wat er aan de hand is. „Ook ik had op dat moment geen idee wat er speelde. Het heeft me jaren gekost om dat te achterhalen”, vertelt De Jong nu.

Vanaf de zomer van 2014 verdiept ze zich „als een rechercheur” in de MBB Clean Energy-obligaties. Ze krijgt interne MBB-correspondentie en vertrouwelijke contracten boven tafel en ontdekt gaandeweg dat de obligaties aan alle kanten rammelen. Al vanaf het moment van de uitgifte in december 2013 zijn de meest basale financiële regels geschonden.

In essentie is vertrouwen de basis onder de obligatiehandel. Zodra een obligatie aan de beurs staat genoteerd, kan die van eigenaar verwisselen en mogen beleggers ervan uit gaan dat het bedrag dat op het waardepapier staat (bij MBB 1.000 euro) daadwerkelijk aan het bedrijf is uitgeleend en zal worden terugbetaald.

MBB Clean Energy slaagt er echter in om ‘lege’ obligaties op de beurs te brengen. Eén obligatie in het groene Duitse bedrijf mag dan volgens de computersystemen van de Frankfurt Stock Exchange 1.000 euro waard zijn, maar dat bedrag is nooit aan MBB uitgeleend, ontdekt De Jong.

Vanaf de zomer van 2014 verdiept ze zich „als een rechercheur” in de MBB Clean Energy-obligaties

Dat heeft alles te maken met de ongebruikelijke wijze waarop MBB Clean Energy de onderhandse plaatsing van de obligaties heeft geregeld. Zo ontvangt David Thomas eind 2013 500 miljoen euro aan MBB-papieren zonder daarvoor een cent te betalen. Hij hoeft pas weken later, als hij kopers heeft gevonden, af te rekenen met de Duitsers – staat in correspondentie die De Jong later in handen krijgt.

Die kopers blijken er niet te zijn. Toch gebruikt Thomas de ‘lege’ MBB-obligaties die op zijn Londense Deutsche Bank-rekening staan als volwaardig waardepapier in het wereldwijde financiële circuit. Zo geeft hij 50 miljoen euro aan MBB-obligaties als onderpand als hij een speciale beleggingsrekening (‘margin account’) opent bij zakenbank Jefferies in New York. Ondanks de waardeloze obligaties krijgt hij hierdoor opeens miljoenen tot zijn beschikking om te beleggen.

In Nederland brengt Thomas de MBB-stukken in als zekerheid voor de bouw van een miljoenenjacht, de aanschaf van een Amsterdams grachtenpand én de rekening van het hotel waar hij zonder te betalen maandenlang in de mooiste kamer verblijft. Niemand is achterdochtig: de obligaties hebben immers alle schakels in het financiële systeem gepasseerd en worden door bank, Frankfurter beurs én beleggers voor vol aangezien.

‘Verraad’

Bij MBB lopen ondertussen de zorgen op. Omdat Thomas niet betaalt, stellen de Duitsers het moment dat Thomas moet afrekenen noodgedwongen uit: van januari, naar februari, naar maart. In april is de maat vol en eist MBB de lege obligaties terug. Ze beschuldigen de Amerikaan van „verraad” en vrezen „een schandaal”, staat in interne mails die De Jong later (via teleurgestelde zakenpartners van Thomas) in handen krijgt.

Ook neemt MBB contact op met Deutsche Bank in de Londense City, waar de honderden miljoenen aan lege MBB-obligaties in afwachting van de onderhandse verkoop geparkeerd zijn. MBB slaat alarm en wijst op het recht in de overeenkomst met Thomas om de obligaties terug te roepen als er niet voor betaald wordt.

Deutsche Bank leest de overeenkomst anders, stelt dat alleen Thomas opdracht kan geven om de stukken terug te leveren en weigert medewerking. In de weken daarna schrijft Deutsche Bank in opdracht van Thomas nog voor zo’n kleine 100 miljoen euro aan ongedekte MBB-obligaties over naar andere banken, inclusief de 14,5 miljoen voor All that Glitters.

„Dat had nooit gemogen”, zegt De Jong nu. Ze wijst erop dat Deutsche Bank de afgelopen jaren miljardenboetes kreeg opgelegd, mede vanwege het gebrekkig monitoren van verdachte transacties en het slecht screenen van klanten.

Ondertussen blijft Thomas rommelen. Met hulp van Deutsche Bank, een Amerikaans advocatenkantoor, de bank US Trust en financiële instellingen in Malta en Roemenië weet hij in de tweede helft van 2014 en begin 2015 de geblokkeerde, waardeloze MBB-obligaties opnieuw in omloop te brengen. Kern van deze truc: Thomas creëert met de obligaties als onderpand een nieuwe obligatie die hij TWPG-Alpha ETI noemt. Ook dit financiële product omzeilt de controles en krijgt een beursnotering in Frankfurt.

De Jong alarmeert de Amerikaanse bank US Trust die bij de uitgifte van deze obligaties betrokken is. Een dag later, op dinsdag 10 maart 2015, ontvangt ze bericht van special agent Thomas Campbell van de US Secret Service. Hij wil haar spreken om meer informatie over David Thomas te verkrijgen, mailt hij. Holy shit, denkt Reggie de Jong. Waar houdt dit op?

Ze staat Campbell te woord en deelt alles wat ze weet. Hij vindt het een bizarre zaak, maar vooral een Europese aangelegenheid. Een maand later, het is inmiddels april 2015, wordt De Jongs hartenkreet ook in München gehoord. Ze wordt uitgenodigd op het hoofdkantoor van MBB en doet de directeuren van het bedrijf een voorstel. In ruil voor schadevergoeding wil ze haar bevindingen over Thomas, Deutsche Bank en de herverpakte TWPG-Alpha-obligaties aan MBB overdragen. Daarmee kunnen de Duitsers de frauduleuze obligaties terughalen en in potentie honderden miljoenen schade voor andere beleggers voorkomen.

De MBB-directie lijkt toe te happen. Ze beloven De Jong in ruil voor al haar informatie ruim 30 miljoen euro aan compensatie. Dat dekt de schade die ze door de waardeloze obligaties, de misgelopen rente, het voorschot voor de musical, haar eigen kosten en die van de privé-detective torenhoog heeft opgelopen.

Op een vrijdag verstrekt De Jong haar bevindingen in München. Direct daarna beginnen de Duitsers – die zij tot dat moment vertrouwt – te draaien. De MBB-bestuurders zeggen dat ze de schikking pas kunnen ondertekenen als de laatste fiscale aanpassingen geregeld zijn. Wel worden op maandag de foute obligaties van de beurs gehaald. „Congratulations with the delisting”, mailt De Jong de Duitsers. „Tot bij onze afspraak volgende week.”

MBB zwijgt vervolgens in alle talen. Een maand later verneemt De Jong via een persbericht dat MBB Clean Energy faillissement heeft aangevraagd. Naar de miljoenen uit de schikking kan ze fluiten.

Joris Goedbloed

Op 1 februari 2017 zit Reggie de Jong in de rechtbank Zwolle. Ze hoort hoe de officier van justitie David Milton Thomas III in zijn requisitoir vergelijkt met het strip-personage Joris Goedbloed. Net als de door Marten Toonder getekende vos betovert Thomas zijn slachtoffers volgens de officier met „een georkestreerd samenspel van loze beloftes, leugenachtige beweringen en vertrouwenwekkende uitspraken”.

De lijvige aangifte die De Jong tegen Thomas deed speelt een belangrijke rol in de strafzaak. Dat geldt ook voor Thomas’ poging om ING op te lichten met een valse bankgarantie. De Jong kwam die op het spoor en waarschuwde ING-topman Ralph Hamers er zelfs in een persoonlijk gesprek voor.

Het is een schrale troost voor De Jong dat de Amerikaan, die dan al bijna twee jaar in voorarrest zit, vervolgens door de rechter wordt veroordeeld tot vier jaar cel vanwege grootschalige oplichting. Ook moet hij haar de 130.500 euro die hij leende terugbetalen. Maar wat hebben zij en haar broer daar nu aan? All that Glitters, de musical waar het allemaal om draaide, staat door het saga op losse schroeven.

De Jong trekt een streep. Om haar schade vergoed te krijgen richt zij vanaf dat moment de pijlen op de financiële instellingen die het waardeloze onderpand van David Thomas op de beurs brachten en zonder verdere controle naar haar rekening hebben overgeboekt: Deutsche Bank, Deutsche Börse, dochterbedrijf en beursorderverwerker Clearstream en haar eigen bank InsingerGilissen. Het zijn stuk voor stuk multinationals met diepe zakken, dure advocaten en eindeloos veel geduld, beseft De Jong.

Ook betrekt ze Airbus in haar strijd. In de wereld van obscure zakenmannen, privédetectives en werknemers van inlichtingendiensten waar De Jong informatie inwint, hoort ze dat het luchtvaartbedrijf MBB gebruikt heeft voor duistere zaken. Ze verzamelt getuigenverklaringen en documenten die dwarsverbanden tussen de vliegtuigbouwer en haar voormalige dochteronderneming MBB onderbouwen.

Als The Guardian in 2017 onthult dat Airbus miljoenen aan steekpenningen heeft betaald via obscure bedrijven en het concern drie jaar later voor 3,6 miljard euro schikt met autoriteiten in Frankrijk, Engeland en de VS wegens corruptie is voor De Jong de cirkel rond. Ze raakt ervan overtuigd dat MBB ook zo’n obscuur bedrijf voor smeergeldconstructies is en dat ze via de oplichtingszaak van David Thomas in iets veel groters terecht is gekomen.

De oud-topzwemster laat Airbus niet met rust. Ze mailt in 2018 het voltallige bestuur en de raad van commissarissen. Airbus, dat mede om fiscale redenen de statutaire zetel en hoofdkantoor in Nederland heeft, reageert als door een wesp gestoken. Via een kort geding krijgt De Jong eind 2018 een spreekverbod opgelegd, op straffe van een dwangsom van 150.000 euro. Begin 2020 vernietigt het gerechtshof dat spreekverbod weer omdat het recht op vrijheid van meningsuiting van De Jong zwaarder weegt dan de aantasting van de „goede naam” van Airbus.

Het is een juridisch David tegen Goliath. Eind 2020 verliest De Jong in Amsterdam de civiele rechtszaak die ze tegen de vijf multinationals heeft aangespannen. De rechter acht enige zakelijke verbinding tussen Airbus en MBB onvoldoende aangetoond. En omdat De Jong slechts een ‘simpele’ beleggingsrekening bij InsingerGilissen aanhield hoefde de bank de obligaties volgens de rechter niet te controleren. Deutsche Börse en Clearstream doen met succes een beroep op verjaring naar Duits recht, waar kortere termijnen gelden. Deutsche Bank weet ten slotte de rechtbank ervan te overtuigen dat in deze zaak het mildere Engelse recht geldt, waardoor de bank de zorgplicht niet geschonden heeft.

Hoger beroep

Over anderhalve week staat Reggie de Jong in hoger beroep opnieuw tegenover de vijf multinationals, van wie ze inmiddels zo’n tientallen miljoenen euro’s aan schadevergoeding eist. Sinds haar (door het faillissement ingehaalde) deal met met MBB in 2015 is zeven jaar verstreken en heeft ze nog eens honderdduizenden euro’s uitgegeven aan advocaten, vertalers, schade-experts en particuliere rechercheurs. Ze heeft allerlei nieuw bewijs ingebracht, waaronder getuigenverklaringen en onderzoeken van een recherchebureau over de relatie tussen Airbus en MBB.

Ondertussen blijft haar broer Sjoerd in New York doorschaven aan All that glitters. Zodra er budget is kan hij de show direct weer oppakken. De afgelopen weken nog heeft hij een aantal songs over hoofdrolspeler Liberace opnieuw opgenomen. Als eigenaar van een bedrijf in tapdance- en fitnesslessen voorziet hij momenteel in zijn levensonderhoud.

David Milton Thomas III verblijft ondertussen vermoedelijk in de VS. Hij kwam in 2019 op vrije voeten en is toen volgens De Jong vanuit Philadelphia onder de naam T.H. King een nieuwe beleggerszwendel gestart.

Terugkijkend op de afgelopen negen jaar van permanente strijd, zegt Reggie de Jong dat ze het „allerminst verspilde tijd” vindt. „Ik ben het als mijn opdracht, mijn levensmissie, gaan zien om dit corrupte systeem bloot te leggen. Ze willen mij monddood hebben, maar corruptie- of fraude-schandalen kunnen alleen bestaan dankzij de banken én foute advocaten. Ik wil hun een spiegel voorhouden. En ik ben al een heel eind op weg.”

Illustraties Bart Nijstad

Tijdlijn 2013 MBB geeft in twee tranches voor 300 en 500 miljoen euro obligaties uit. 2013 De onderhandse plaatsing besteedt MBB uit aan de onbekende bedrijven Berkaz en het TBT Germany van David Thomas. Op 23 december staan ze op TBT’s Deutsche Bank-rekening. 2014 Zo lang Thomas de obligaties niet verkoopt, zijn het lege hulzen. Maar omdat niemand dat ziet, handelt hij er vanaf januari mee en krijgt hij krediet los. Zo belanden de lege obligaties in het financiële systeem. 2014 MBB krijgt in april door dat Thomas de obligaties niet bij beleggers plaatst, maar er wel mee handelt. Het slaat alarm bij Deutsche Bank, maar die verhindert niet dat Thomas 14,5 miljoen aan MBB-obligaties overmaakt aan De Jong. 2014 MBB betaalt geen rente op de obligaties en beleggers krijgen argwaan. Deutsche Börse blokkeert in juni de obligaties. Ondanks die blokkade maakt Deutsche Bank 400 miljoen aan lege obligaties over naar het Amerikaanse bedrijf van Thomas, die ze herverpakt en onder de nieuwe naam TWPG-Alpha ETI op de beurs in Frankfurt aanbiedt. 2015 Reggie de Jong pluist de constructie uit en waarschuwt MBB. Eind april 2015 haalt Deutsche Börse de herverpakte obligaties van de beurs.

Reacties De bedrijven tegen wie de De Jong procedeert reageren als volgt op vragen over de MBB- zaak. Airbus meldt dat het nooit commentaar levert over juridische geschillen die onder de rechter zijn. Deutsche Bank stelt op dit moment geen commentaar te willen geven. Deutsche Börse wijst erop dat de voorwaarden om effecten als aandelen en obligaties aan de Frankfurt Stock Exchange te mogen noteren onder meer zijn gebaseerd op nationale en EU-regelgeving. Het onderzoek dat aan een beursnotering vooraf gaat ziet niet op „de kwaliteit, winstgevendheid of solvabiliteit” van het uitgevende bedrijf „en ook niet op of de inschrijfprijs voor obligaties is betaald”. Inhoudelijk wil Deutsche Börse niet op de MBB-rechtszaak reageren omdat sprake is van een lopende juridische procedure. Clearstream is onderdeel van Deutsche Börse. Dat benadrukt dat de orderverwerker enkel een „administratieve rol” vervult. „Clearstream verifieert de economische levensvatbaarheid van effecten niet.” InsingerGilissen laat weten: „Op dit moment is deze zaak onder de rechter. Inhoudelijk zullen we derhalve niet op deze zaak ingaan.” David Milton Thomas III reageerde niet op een verzoek om commentaar per e-mail. Ook het benaderen van zijn voormalige Nederlandse advocaat leverde geen reactie van Thomas op.