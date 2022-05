Hoe de kamers van kunstenaar Stijn ter Braak je kijk kantelen

Laten we niet te lang meer bij de voorbije stilstand stilstaan. Maar mensenkinderen, wat was het soms ingewikkeld om het beste te maken van lockdowns, avondklok en quarantaines. Stijn ter Braak (1995) deed het tamelijk voorbeeldig. Opgeleid als schilder maakte hij in de eerste coronamaanden doodkalm alles in zijn Antwerpse woonkamer op ware grootte na van beschilderd afval. Bank en stoel, boekenkast met alle boeken erin, meubels met alle spullen erop. Vervolgens ook vloer, raam en deuren, allemaal van hout, karton, papier, lijm en verf. En toen de woonkamer klaar was, begon hij aan zijn badkamer. Die exposeerde hij afgelopen winter bij Galerie Mieke van Schaijk in Den Bosch en daar stonden de bezoekers – voor en na de laatste lockdown – in de rij voor een regelrechte belevenis.

Lees ook de recensie van Stijn ter Braaks badkamer: ‘Kunstenaar Stijn ter Braak tilt sinterklaassurprises op een hoger plan’

Aan de papieren muur boven de kartonnen wastafel hing een spiegel die zo overtuigend werkte dat je hem aanvankelijk voor lief nam. Maar hoe was die spiegel eigenlijk gemaakt? Eerste hint: je zag er wel de badkamer in weerspiegeld, maar niet jezelf. Volgende vreemde gewaarwording: als je je hand ernaar uitstak om voorzichtig te voelen, ging die hand dwars door de spiegel heen. En dan viel langzaam het kwartje. De spiegel was een rechthoekig gat in de flinterdunne muur, met levensechte spiegelklemmetjes aan weerszijden, en aan de andere kant van dat gat had Ter Braak de hele badkamer nógmaals op ware grootte nagebouwd, maar dan volledig in spiegelbeeld.

Bij nader inzien bleek je de installatie van twee kanten te kunnen binnenlopen: je kon via de spiegelbeelddeur ook de spiegelbeeldbadkamer in. Voor menige bezoeker, uw verslaggever ingezonderd, was Ter Braaks badkamer het kunstwerk van het jaar. Een installatie waarover veel te denken en te praten viel (want hoe vaak zie je nou een kunstwerk dat helemaal om lucht draait, om de afwezigheid van het centrale bestanddeel), maar ook echt een beeld – sculptuur en schilderij ineen – dat van vernuft en maakplezier getuigde en groot kijkplezier teweegbracht.

Nagemaakte items op het nagemaakte nachtkastje van Stijn ter Braak in 019, Gent. Michiel De Cleene

Duizelingwekkende twist

Nu presenteert Stijn ter Braak in kunstruimte 019 in Gent zijn derde en voorlopig laatste interieur, een replica van zijn slaapkamer. Het verfrommelde beddengoed is van beschilderde broodzakken gemaakt, de lampenkap van een doorgezaagde wereldbol, de kamerplant van een pvc-buis met papieren bladeren eraan. Op het nachtkastje staan een wekker van hout, een stekkerblok van isolatieschuim en een iPhone van karton, met fluorescerende verf beschilderd om het beeldscherm echt te laten oplichten. Het nieuwe bouwsel is meer een kijkdoos dan een installatie waar je doorheen kunt lopen, maar er zijn veel kieren die een kijkje achter de schermen van de illusie bieden. En weer zit er, bij al het vrolijk stemmende geknutsel, een duizelingwekkende twist aan het werk, die zonde is om in een recensie weg te geven maar waardoor je hele kijk op de zaak kantelt. Opnieuw speelt daarbij een gat in de muur een rol. Meer zeg ik er niet over. Ga naar Gent.

Stijn ter Braaks badkamer is van 15 mei t/m 14 augustus nog te zien op de tentoonstelling ‘Making fun’ in cultuurhuis De Warande in Turnhout.

Tentoonstelling Stijn ter Braak. T/m 5 juni in 019, Gent. Inl: 019-ghent.org ●●●●●