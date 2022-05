‘‘Het zal bij ons wel altijd spitsuur blijven’

René: „We zijn allebei zo druk dat tijdschriften bij ons heel lang in het cellofaan blijven zitten. Kranten lezen we wel op de dag zelf, hoor.”

Annelies: „Anderzijds is ons spitsuur grotendeels achter de rug omdat we sinds een paar jaar niet meer in de spagaat zitten tussen ouders, werk, sociale dingen en kinderen. Onze ouders zijn overleden en de kinderen zijn 19 en 20, dus die zorgen min of meer voor zichzelf.”

René: „Mijn vak is business developer en ik ben druk met WeMeet, een verhuurplatform voor vergaderlocaties in sociaal-maatschappelijk erfgoed. Als je een ruimte zoekt, kun je op WeMeet zien wat waar te huur is. Zo verhuurt de Protestantse Gemeente Amsterdam kerken. Maar ook kastelen, musea, galeries, theaters en particulieren verhuren ruimtes. Met die inkomsten kan erfgoed worden onderhouden.”

In het kort René Bakker (56) en Annelies Putman Cramer (58) wonen en werken in Amsterdam. René deed heao commerciële economie en is een van de oprichters en eigenaren van WeMeet, een platform voor verhuurders en huurders van vergaderlocaties in sociaal-maatschappelijk erfgoed. Daarnaast werkt hij op projectbasis als business developer en in de IT. Annelies deed de Hogere Hotelschool en werkt sinds 1994 in de pr en communicatie. In 2012 richtte ze Fair Focus op, dat zich richt op innovatieve scale-ups. Annelies en René hebben een zoon (19) en dochter (20), die nog thuis wonen. Hun inkomen varieert nogal, maar doorgaans verdienen ze twee- tot driemaal modaal.

Annelies: „Ik heb een pr- en communicatiebureau, Fair Focus, dat innovatieve scale-ups helpt met hun communicatie. Ik maak nieuwsbrieven, blogs, plaats posts op LinkedIn en organiseer evenementen voor mijn klanten, voornamelijk techbedrijven. Heel gevarieerd en nuttig, want die mensen weten heel veel, maar van communicatie en pr hebben ze meestal geen verstand.”

René: „WeMeet werd opgericht in 2018, een vrij ongelukkige timing. Toen corona kwam, hielden evenementen op en werd er bijna niet meer live vergaderd. Maar inmiddels loopt de verhuur weer goed, al zoeken we wel een extra investeerder.””

Annelies: „Ik kreeg het juist drukker door corona, omdat ik mijn vaste medewerkers moest ontslaan. Het waren onzekere tijden voor mijn klanten, die nu eens wel, dan weer geen investeerders konden vinden. Geen financiële steun betekende geen geld voor pr. Eigenlijk bevalt het prima in mijn eentje, maar het is veel werk.”

René: „Ik steek nog zo’n 20 uur per week in WeMeet, waarvan ik mede-eigenaar ben. Ik krijg aandelen als beloning voor mijn werk. Mijn inkomen haal ik uit andere -businessdevelopmentprojecten en interimklussen. Ik heb voor een Noors bedrijf bijvoorbeeld een e-healthplatform gemaakt. Dat wordt in Oekraïne ontworpen en gebouwd. Ik zat vanmorgen nog in een online vergadering met collega’s in Kiev.”

Annelies: „Welbeschouwd zijn we allebei bezig met sociale bedrijven. Niet per se bedrijven die groen en duurzaam zijn, maar…”

René: „…die zich richten op dingen die ertoe doen.”

Pieterpad

René: „We zijn geen mensen die van 9 tot 5 werken. Dat zal wel komen doordat we niet in loondienst zijn.”

Annelies: „Vóór 9 uur en na 5 uur nemen wij onze zakelijke telefoon ook op. Daar win je klanten mee.”

René: „Daardoor zal het altijd wel spitsuur blijven bij ons.”

Annelies: „Maar dat komt ook doordat zowel de kinderen als wij niet erg van de klok zijn. We hebben een licht chaotisch, maar gezellig huishouden.”

René: „Je weet nooit wanneer de kinderen thuis zijn en mee-eten.”

Annelies: „Onze hond Chester zorgt ervoor dat we veel buiten zijn. We moeten wel 10 kilometer per dag met hem lopen, anders gaat hij schoenen opeten. René loopt drie keer per week het Amsterdamse Bos rond met hem. En samen met Chester hebben we het Pieterpad gelopen. We zijn nu bezig aan het Marskramerpad. Zo leuk, al die verschillende landschappen…”

René: „In het weekend komen er regelmatig mensen eten. Ik hou van koken.”

Annelies: „René gaat niet naar de supermarkt, maar naar de groentewinkel, de slager, de kaaswinkel, dus dat kost ook veel tijd. We doen alles lopend, met de fiets of met de metro, want twee jaar geleden hebben we onze auto weggedaan. We wonen dicht bij de Noord-Zuidlijn namelijk. Het grappige is dat we jaren hebben lopen mopperen over de komst van die metrolijn en nu grootgebruikers zijn.”

René: „In de jaren dat de kinderen naar hockey en uit logeren gingen, hadden we een oude Volvo station. Maar we gingen hem steeds minder gebruiken en toen hij het begaf, bedachten we dat we het eens zonder auto gingen proberen.”

Annelies: „Het heeft ook iets te maken met de tijdgeest. En met ontspullen.”

René: „En met het feit dat we in hartje Amsterdam wonen in een straat waar twee deelauto’s staan.”

Zonnig oord

René: „We hebben onlangs al het houtwerk aan de achterkant van ons huis laten vernieuwen. Dat was een enorme uitgave, maar verder geven we niet zoveel uit.”

Annelies: „Ik heb een kledingkast die voldoende biedt voor de komende driehonderd jaar. Aan kleren hoef ik dus ook geen geld uit te geven.”

René: „Ons pensioen hebben we niet extreem goed geregeld. Ik heb wat opgebouwd, Annelies niet – zij is al sinds 1994 zelfstandig ondernemer. We hebben wel wat woekerpolissen, maar of die wat zullen opleveren, weet ik niet.”

Annelies: „We hebben het wel eens gehad over stoppen met werken. Maar voorlopig vinden we ons werk nog heel leuk.”

René: „Volgens mij knoedel je snel af als je stopt. Ik zou niet weten wat ik de hele dag moest doen. Wijn drinken aan een costa? Je kunt natuurlijk je huis verkopen en op een andere plek gaan werken. Of in de winter gaan werken vanuit een zonnig oord.”

Annelies: „Ja, een huis in het buitenland huren of delen met anderen, dat is wel een plan voor de toekomst. Ik vind het lastig om vakantie te nemen nu ik Fair Focus in mijn eentje run. Ik werk eigenlijk constant door. Maar dat zouden we natuurlijk ook op een andere plek kunnen doen…”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Wonen Het gezin woont in een dubbel benedenhuis in het centrum van Amsterdam. Vervoer René en Annelies hebben hun auto weggedaan. Ze gebruiken nu de fiets en het openbaar vervoer. In vakanties huren ze een auto. Huisdier Hond Chester, vijf jaar oud, vuilnisbakkenras. Komt uit een Pools asiel en wil veel lopen. Taakverdeling René kookt veel en doet de administratie. Annelies doet de was. „We doen het huishouden niet perfect, zodat we tijd overhouden voor leuke dingen. En René heeft strijkvrije overhemden, echt een uitvinding!” Hulp „Ja, als ze wil komen.” Sparen „Een beetje voor ons pensioen, maar dat is niet zo goed gelukt. Ons huis is onze spaarpot.”

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven