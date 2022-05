Een week na het begin van de oorlog in Oekraïne werd Dozjd, de enige onafhankelijke tv-zender in Rusland, uit de ether gehaald. Dat kwam niet als een verrassing. De journalisten van Dozjd immers, spraken de waarheid: over het onmenselijke regime van Poetin, over zijn misdadige oorlog. Twee dagen eerder had Dozjd een ontzagwekkend sterk programma van Jekaterina Kotrikadze uitgezonden. Deze jonge, getalenteerde en moedige journaliste bracht de Russen de ware toedracht van Poetins verschrikkelijke oorlog; elk woord van haar was een klinkende klap in het gezicht van deze schurk, van zijn misdadige regime en van zijn leugenachtige propaganda.

Aleksandr Skorobogatov is schrijver van onder meer de roman De wasbeer. Hij is geboren in Wit-Rusland en woont in België.

Op de dag van de sluiting van de zender zat de nieuwsstudio vol met overwegend jonge mensen, journalisten, redacteuren, technische medewerkers. Sommigen huilden, anderen probeerden te lachen, iemand verzekerde de kijkers, maar vooral zichzelf, dat dit geen sluiting was, maar slechts het einde van het eerste seizoen. Ik zat aan het scherm gekluisterd. Hier werd niet alleen een tv-zender afgesloten, maar vooral ook een tijdperk. Daarin had, even, de hoop geleefd dat er enige vorm van vrijheid zou kunnen bestaan in het Rusland van Poetin.

Poetins inval in Oekraïne was een wake-upcall voor het Westen, dat tot op de laatste dag had geweigerd doeltreffende maatregelen te nemen tegen Poetin en zijn entourage.

Nu ontnemen regeringen Poetin en zijn handlangers eindelijk hun jachten en paleizen, leggen ze serieuze economische sancties op aan het Russisch regime, krijgt Oekraïne helmen en kogelvrije vesten en ook zwaar wapentuig.

De geesten en harten van Russen

Maar één front laat het Westen in handen van Poetin en dat is het informatiefront, de strijd om de geesten en harten van de Russen.

Met de inval in Oekraïne heeft Poetin ook definitief de waarheid in Rusland verboden. Er bestaat geen eerlijke journalistiek meer in Rusland. De waarheid kan de Russische bevolking enkel nog van buiten Rusland bereiken, vanuit de vrije wereld. Precies zoals het was ten tijde van de Sovjet-Unie. Toen deed het Westen al het mogelijke om de leugens van het regime te ontmaskeren, om de Sovjetpropaganda te vernietigen, om de bevolking tot verzet te inspireren.

Nu doet het Westen het tegenovergestelde. In plaats van de geesten en harten van de Russen uit hun propagandaslaap te wekken, isoleert het de volledige Russische bevolking, zonder onderscheid. En zo bevindt de Russische bevolking zich tussen twee muren. De eerste muur is opgetrokken door de beul Poetin, de tweede door het Westen.

Het regime van Poetin zal niet uit zichzelf ten val komen. Zelfs een nederlaag in Oekraïne zal niet tot Poetins vertrek leiden. De Russische president kan nog jaren en zelfs decennialang over Rusland heersen of de macht overdragen aan een andere moordenaar en misdadiger. Dan zal er decennialang geen vrede in Europa zijn. Dan zal niemand van Poetins oorlogsmisdadigers die nu in Oekraïne moorden, martelen en verkrachten, worden berecht en gestraft.

Deze strijd om de geesten en harten van de Russen – humaan en zonder bloedvergieten – is het belangrijkste slagveld. Hier zal de toekomst van Poetin en zijn regime worden beslecht. En hoewel dit regime enkel en alleen door de Russen zelf kan worden vernietigd, hebben ze daarbij wel hulp nodig. Poetins bedrog en propaganda moeten teniet worden gedaan. Het is daarom noodzakelijk om met de Russen te communiceren.

Uitzenden uit de woonkamer

Onmiddellijk na haar laatste uitzending zag Jekaterina Kotrikadze zich genoodzaakt Rusland te ontvluchten: haar persoonlijke gegevens en die van haar man Tichon Dzjadko, tevens hoofdredacteur van Dozjd, waren op het internet uitgelekt, en er volgden al snel doodsbedreigingen. Vanuit hun tijdelijke toevluchtsoord in Georgië zenden ze nu eenmaal per week een twee uur durende YouTube-stream uit. Daarbij krijgen ze technische ondersteuning van de bevriende Georgische tv-zender Formula. Een andere stream zenden ze gewoon vanuit de woonkamer uit, via een internetkanaal met een zwakke verbinding, in een lage resolutie, met een slechte geluidskwaliteit. Herhaaldelijk valt de verbinding met de gasten weg.

Ook andere getalenteerde en eerlijke journalisten van Dozjd en andere in Rusland verboden mediakanalen, als ook het team van oppositieleider Aleksej Navalny, opereren op deze manier vanuit het buitenland: vanuit Georgië, de Baltische staten, West-Europa.

Met de inval in Oekraïne heeft Poetin ook definitief de waarheid in Rusland verboden

Terwijl het budget van Poetins propagandamachine verdrievoudigd is, wordt het werk van Jekaterina Kotrikadze en haar collega's door niemand financieel ondersteund. Zij werken gratis omdat ze niet kunnen zwijgen. Omdat ze het belang en de kracht van de waarheid kennen in het totalitaire Rusland. Omdat ze weten dat journalistiek stilzwijgen het regime van Poetin enkel versterkt.

De mogelijkheden voor Russische journalisten in ballingschap zijn uiterst beperkt, zowel technisch als financieel. Het Westen kan en moet hun te hulp schieten. Laat bijvoorbeeld de journalisten van Dozjd hun werk in ballingschap hervatten. Richt een volledig nieuw Russischtalig Europees mediakanaal op dat het professionalisme van de Russische journalisten en de technische mogelijkheden van het Westen combineert, dat in staat is om door alle verbodsbepalingen en blokkades van Poetin heen de Russen te bereiken.

Hoe eerder het Westen de strijd aanbindt met Poetins propagandamachine, des te sneller zal een overwinning worden behaald. Leugens kunnen immers niet eeuwig tegen de waarheid op. Maar die strijd moet nu beginnen. Er is geen tijd te verliezen.