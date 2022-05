Poseren bij Russisch oorlogstuig: voor likes en voor de overwinning

Niet vaak zie je een foto waarop zoveel te ontdekken valt. Bijvoorbeeld: de bloemenkrans die om het tankkanon hangt. Of de loop van het kanon die naar beneden wijst, alsof het zijn eigen verslagenheid begrijpt. De langsrijdende Lada met het Oekraïense vlaggetje in het raam – om nog even duidelijk te maken dat we in Oost-Europa zijn. En het glimlachje op het gezicht van de fotograaf – is hij zich bewust van de absurditeit?