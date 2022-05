Ex-eigenaren D-reizen krijgen 4,5 ton voor merknaam na schikking met curatoren

Na een rechtszaak van een jaar krijgen de oud-eigenaren van D-reizen alsnog een vergoeding van 450.000 euro voor de merkrechten van D-reizen. De curatoren staken een onderzoek naar mogelijk frauduleus handelen rondom het faillissement van de reisorganisatie door de ex-eigenaren.

Dit staat in een donderdag gepubliceerd curatorenverslag. De twee oud-eigenaren van D-reizen en de curatoren hadden een conflict over wie de rechten op de merknaam in bezit had.

Curatoren Ton Tekstra en Karel Willemse verdachten eigenaren Marije Haeck en Jan Henne De Dijn ervan de merkrechten vlak voor het faillissement, april 2021, naar een bv te hebben overgeheveld om deze buiten de boedel te houden.

In mei 2021 spanden de bewindvoerders daarom een kort geding aan. De curatoren eisten de merkrechten op om een doorstart mogelijk te maken. De merkrechten waren van cruciaal belang voor Marc van Deursen, de nieuwe eigenaar van D-Reizen. Die claimde de rechten om D-reizen te kunnen continueren.

Lees ookDe oud-eigenaren van het failliete D-reizen doen hun verhaal: ‘We lagen op schema. Dat is het zure’

Principiële kwestie

Zonder logo’s en het D-reizen merkrecht zou een doorstart van PrijsVrij bemoeilijkt worden, betoogden de curatoren die over de boedel van D-reizen waakten na het faillissement.

De voorzieningenrechter in Haarlem ging mee in de lezing dat de rechten aangeboden moesten worden. Maar daarmee was de principiële kwestie over het intellectueel eigendom van het merk nog niet beslecht.

De curatoren meenden dat de eigenaren mogelijk fraude hadden gepleegd bij de verwerving van het merkrecht en dus geen recht hadden op een vergoeding.

De eigenaren stonden op het standpunt dat de merknaam geen onderdeel vormde van de failliete boedel en dus afgerekend moest worden bij een doorstart met een nieuwe eigenaar. Ze tekenden hoger beroep aan tegen het besluit. Die zaak liep hoog op met rechtszittingen tot gevolg, waarbij over en weer verwijten werden geformuleerd.

Na een jaar is er nu besloten om alle zaken hierover te staken en hebben de curatoren en de oud-eigenaren een schikking getroffen. Uitkomst is dat de ex-eigenaren alsnog een bedrag ontvangen voor het merkrecht: 4,5 ton.

Overtuigd

Dat bedrag was overigens al geoormerkt in de boedel. De curatoren hadden 500.000 euro gereserveerd om mogelijk uit te keren aan de ex-aandeelhouders van D-reizen als mocht blijken dat hun claim rechtmatig is. Daar zijn de curatoren uiteindelijk overtuigd van geraakt.

Na wekenlange onderhandelingen tussen advocaten van Haeck en De Dijn en de curatoren is het schikkingsbedrag uitgekomen op 450.000 euro. Dit geld is inmiddels overgemaakt naar een rekeningnummer van de gezamenlijke bv van de eigenaren.

De overige 50.000 euro valt toe aan de boedel. Curator Ton Tekstra zegt in een verklaring dat de regeling is getroffen om „een einde te maken aan de discussie over de doorstart en de intellectueel eigendomsrechten”.

Ex-eigenaren Marije Haeck en Jan Henne De Dijn willen geen commentaar geven en verwijzen naar het curatorenverslag.

D-Reizen ging op 6 april 2021 failliet. De curatoren zijn een jaar na de ineenstorting bezig om de inventaris van 140 winkels, die niet zijn overgenomen door PrijsVrij, te verkopen. D-Reizen exploiteerde 285 winkels en had een personeelsbestand van 1.077 werknemers.

Het totale boedelbedrag bedraagt op dit moment 6,7 miljoen euro. De curatoren werkten 3.900 uur aan het dossier.