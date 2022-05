Ook IND werkte jarenlang met discriminerende methode

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de etnische achtergrond gecontroleerd van duizenden bestuurders van bedrijven die kennismigranten naar Nederland wilden halen.

De overheidsorganisatie legde vanaf 2014 het geboorteland van deze Nederlandse burgers vast in ‘risicoprofielen’. Zo dacht de IND fraude met verblijfsvergunningen beter te kunnen bestrijden. Bedrijven geleid door mensen met een niet-westerse achtergrond overtreden eerder de regels en moeten vaker worden gecontroleerd, was de veronderstelling.

Die aanpak werkt discriminatie in de hand en de werkwijze is tegen de regels. De Grondwet verbiedt discriminatie en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verbiedt particuliere bedrijven en overheidsinstanties het gebruik van nationaliteit, etniciteit en geboorteplaats. Zulke data van burgers verzamelen mag alleen als er een goede reden voor is en het gebruik „proportioneel en uitlegbaar” is.

De IND onderzocht geboorteplaatsen ter aanvulling van zijn risicomodel voor het aanwijzen van Erkend Referenten. Met dat model controleert de dienst bedrijven die kennismigranten willen aannemen. Het is dit jaar definitief uitgeschakeld – in stilte, om imagoschade te voorkomen: „Het is niet wenselijk als IND in verband gebracht wordt met etnisch profileren”, schrijft een medewerker in een mailwisseling die NRC inzag.

Deze documenten zijn op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opgevraagd door onderzoekscollectief Lighthouse Reports en het Human/VPRO-radioprogramma Argos, in samenwerking met NRC.

De gegevens over de nationaliteit van bestuurders kwamen uit de registers van de KvK. IND-juristen waarschuwden in 2017 al dat het systeem overeenkomsten vertoonde met etnisch profileren. De juristen adviseerden de werkwijze te stoppen, maar de IND deed dat niet – een „gebrek aan prioriteit”, werd achteraf gezegd.

Pas toen de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst in 2019 aan het licht kwam, kwam de IND tot de conclusie dat zijn eigen werkwijze discriminatie in de hand kan werken. Het risicomodel werd in mei 2021 tijdelijk uitgeschakeld, om het begin 2022 definitief te staken. In een antwoord op Kamervragen over het gebruik van „foute persoonsgegevens” door overheidsdiensten, werd de omstreden methodiek echter niet genoemd.

Volgens de IND werd alleen vastgelegd of een bedrijfsbestuur westers of niet-westers was. Daarvoor werd wel eerst het geboorteland van individuele bestuurders onderzocht. De nationaliteit van bestuurders had volgens de IND beperkt of „nihil” invloed op controles. Volgens arbeidsmigratieadvocaten die NRC sprak, zijn relatief veel bedrijven onderzocht waarvan de bestuurders een Chinese achtergrond hebben, maar een causaal verband met de registratie is niet aan te tonen. Privacyjurist Tijmen Wisman is voorzitter van het Platform Burgerrechten, de organisatie die het risicoprofileringssysteem SyRI door de rechter liet verbieden. Hij noemt de aanpak van de IND discrimerend. „Dit is een verboden middel.” De Autoriteit Persoonsgegevens, toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, beraadt zich op actie tegenover de IND. „Je moet er blind op kunnen vertrouwen dat de overheid je persoonsgegevens niet onrechtmatig gebruikt om te discrimineren.” De IND werkt aan een nieuw op data gebaseerd controlesysteem, dat vooroordelen moet uitsluiten. TNO zal het gaan testen.

