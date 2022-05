De Britten zijn zoals bekend erg goed in understatement, de stijlfiguur waarin dingen opzettelijk een stuk zwakker of kleiner worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Daarnaast zijn ze niet geheel onbedreven in het maken van toetjes. Maar om hun beroemdste dessert, de meest glorieuze van al die grootse Britse puddings de naam trifle te geven, dat gaat toch wel ver. Trifle betekent zoveel als ‘kleinigheid’, of ‘iets van weinig belang’. Terwijl, nu ja, kijkt u eens naar de foto hiernaast. Aan een trifle is echt niets kleins of onbelangrijks.

Het verzoek om aandacht te besteden aan dit nagerecht viel bij mij in vruchtbare aarde. Trifle en ik go way back. In het lichtelijk anglofiele gezin waarin ik opgroeide waren zondagse lunches, kerstdiners en verjaardagsetentjes niet compleet zonder een glazen schaal gevuld met lagen in sherry gedrenkte cake, jelly, vruchten uit blik, custard en slagroom, of eigenlijk: Klop Klop. Om die jelly te maken bracht mijn vader pakjes geconcentreerde gelatine-met-een-fruitsmaakje mee van zijn zakenreizen naar Engeland. Ik herinner me het merk Rowntree, en hoe begerenswaardig ik die drillende, glazige rode, groene, oranje en gele blokjes stijfsel vond. Ik sluit geheel niet uit dat ik er weleens eentje onverdund in mijn mond heb gestoken.

De trifle kent zo’n interessante geschiedenis, dat je er een boek over zou kunnen schrijven. Sterker, dat boek ís geschreven en wel door Alan Davidson, de auteur van het gezaghebbende The Oxford Companion to Food, in samenwerking met culinair historica Helen Saberi. Ik mocht het lenen van een vriend die het ooit cadeau kreeg van Davidson zelf. Het is klein van formaat, maar barst van de recepten en is buitengewoon vermakelijk van toon. Ik las het met veel plezier en sindsdien zit mijn hoofd vol met trifleverhalen, die ik hier helaas niet allemaal met u kan delen.

Toch wil ik niet onvermeld laten dat de eerste echt herkenbare trifle werd genoteerd door Hannah Glasse in de vierde druk van haar kookboek The Art of Cookery made Plain and Easy uit 1751. Volgens Davidson en Saberi was Glasse een notoir plagiaatpleegster, dus de vraag is of ze het recept zelf heeft bedacht. Maar goed, ze besprenkelt lange vingers en amandelkoekjes met sherry, giet er custard over en bedekt de boel met syllabub. Syllabub is geslagen room met een gulle hoeveelheid drank erdoor en smaakmakers zoals citrus, specerijen en bloesemwater. Het kan worden gegeten als zelfstandig dessert, maar vormt sinds de achttiende eeuw dus ook de traditionele topping van een trifle. (Inderdaad, we kunnen in retrospectief gerust stellen dat de familie Vreugdenhil eind jaren zeventig maar wat aanklooide met die Klop Klop.)

Latere kookboekschrijvers borduurden voort op Glasse’s recept en zo groeide trifle in de loop van de negentiende en twintigste eeuw uit tot een Britse klassieker. Een klasseloos dessert mag ik het denk ik wel noemen. Al weet Alan Davidson dat veel mooier te verwoorden. Volgens hem „verdient deze zoetigheid niet alleen alle eer, maar slaagt deze creatie – die zowel volks als aristocratisch is, complex en toch eenvoudig – erin om overal, van gewone huiskamers tot kastelen, een graad van zintuiglijke voldoening en esthetisch en emotioneel effect te bereiken die zijn weerga aan de eettafel niet kent.”

Toe maar, wat een toet! En wat een trifle van een zin hè. Ik kreeg er in elk geval enorme zin van in trifle.

Trifle met aardbeien, amaretti en marsala



Trifle is een superflexibele toet. Cake, lange vingers, amandelkoekjes of alle drie. Wel of geen jelly, wel of geen fruit, slagroom of syllabub, alles mag. Ik koos als basis voor een roombotercake, die ik zelf bakte maar die u desgewenst ook bij een banketbakker of supermarkt kunt kopen. (De Britten gebruiken spongecake met geen of heel weinig vet erin.) Daarnaast gebruikte ik amaretti secchi, droge Italiaanse amandelkoekjes. Ze zijn te koop bij Italiaanse winkels, maar ook, en goedkoper, bij Xenos. Wie ze niet kan vinden, neme bitterkoekjes.

De jelly heb ik weggelaten om de aardbeien des te meer te laten schitteren. Als eerbetoon aan trifles van weleer maken we de custard niet op smaak met vanille – vroeger een zeldzaamheid – maar met foelie. Deze ouderwetse specerij geeft een heel verfijnde smaak aan de vla. De soort en hoeveelheid alcohol kunt u aanpassen aan uw eigen voorkeur. Voor geheelonthouders en kinderen kan de drank zelfs worden weglaten. Wat mij brengt op een tip voor kinderen: als je dit toetje morgen voor je moeder wilt maken en die custard lijkt je te moeilijk, kun je gewoon een pak vanillevla gebruiken.

Voor 8 – 10 personen

Voor de custard:

400 ml melk;

400 ml slagroom;

reepje citroenschil;

stukje foelie;

8 eidooiers;

50 g suiker;

4 tl maïzena

Voor de trifle:

½ grote cake (of 2/3 van een kleinere);

50 g aardbeienjam;

75 g amaretti (of bitterkoekjes);

80 – 150 ml marsala (of sherry, of whisky, of nog iets anders);

500 g aardbeien;

1 portie custard;

400 g slagroom;

30 g suiker;

1 el amandelschaafsel, geroosterd

Verder nodig:

glazen schaal met een inhoud van 2,5 – 3 liter

Doe de melk en slagroom met het citroenschilletje, stukje foelie en een klein snufje zout in een pan en breng tegen de kook aan. Roer in een kom de eidooiers los met 50 gram suiker en de maïzena. Schenk er al kloppend met een garde een scheut hete melk bij. Schenk er vervolgens al kloppend de rest van de melk bij en schenk alles terug in de pan. Verwarm al roerend op laag vuur tot de custard begint te binden. Vis de foelie en citroenschil eruit, schenk de vla in een schaal, dek af met vershoudfolie en laat afkoelen.

Snijd de cake in plakken en besmeer de helft met aardbeienjam. Leg op elke plak mét jam een plak zonder jam en snijd deze cakesandwiches in vieren. Bedek er de bodem van de schaal mee. Verkruimel daarboven de amaretti. Besprenkel alles met 50 – 100 ml Marsala. Halveer het grootste deel van de aardbeien en vlij ze bovenop de koekjes. Bedek het fruit met een dikke laag custard. Klop de slagroom samen met 30 gram suiker en 30 – 50 ml marsala lobbig en maak hiervan een laag bovenop de custard. Zet de trifle liefst 24 uur in de koelkast voor u hem serveert. (Dat hoeft niet per se, maar daar wordt hij wel lekkerder van.) Versier de trifle met de achtergehouden hele aardbeien en de amandeltjes.

