Een onnoemelijk populair prakje

Oliviersalade! In het interview van Jannetje Koelewijn met Pieter Waterdrinker beschrijft Waterdrinker de dag waarop Poetin aan de macht kwam. Het was rond de millenniumwisseling. „We wilden een oliviersalade maken, geprakte aardappelen, wortelen, augurken, boterhamworst, mayonaise. Russen eten er op Oudejaarsavond emmers vol van.” Hij was op weg naar de supermarkt om nog wat ingrediënten te kopen. Toen kwam het nieuws over Poetin.

Oliviersalade! Oliviersalade? Maar dit is toch de beschrijving van huzarensalade? De wortelen horen er misschien niet in, de boterhamworst zou ham of restvlees moeten zijn, maar stop er hardgekookte eieren en zilveruitjes bij en je bent er. Huzarensalade in Rusland – is nu het bewijs geleverd dat onze salade daar vandaan komt?

Dat valt tegen. De Olivier van de Oliviersalade was een Russische chefkok van Belgische en/of Franse afkomst die rond 1865 in Moskou werkte, in het uiterst chique restaurant Hermitage. Daar ontwierp hij een exotisch gerecht dat een zekere faam verwierf, er zat hazelhoen in en patrijs en gekookte kreeft en nog veel meer en had in het midden een bouwsel van aardappelen, zure augurken en hardgekookte eieren. Deze garnering was niet voor consumptie bedoeld was maar viel toch erg in de smaak, het werd de basis van de latere Oliviersalade. Nu ja, dit kan ook een verzinsel zijn, er is een ontzaglijke hoeveelheid literatuur over de salade en die gaat alle kanten op.

De grote lijn is dat Oliviers decadente gerecht al vóór de Oktoberrevolutie in kwaliteit achteruitging en dat het verdween toen restaurant Hermitage in 1917 werd gesloten. Toen dat na een tijdje weer openging was de salade terug op het menu om ook de werkende massa’s wat luxe te bieden, maar ze leek in niets op het origineel – een cynische grap misschien. Toch is het prakje onnoemelijk populair geworden, en bestaat er geen ander gerecht dat zoveel nostalgische gevoelens losmaakt onder Russen. De Amerikaanse antropologe Anna Kushkova heeft het in 2011 indringend beschreven. De Bulgaarse historica Albena Shkodrova besprak het lot van de salade in Bulgarije (2018). Wat de buitenstaander ervan onthoudt is dat de samenstelling van de salade nogal varieerde en dat steevast wordt aangenomen dat de Oliviersalade als ‘Russische salade’ West-Europa bereikte. Dat is een vergissing: er was hier al Russische salade vóór Olivier in de pannen roerde. Een tocht in omgekeerde richting is net zo aannemelijk.

Veel beroemde gasten

Het moet nog maar eens goed uitgezocht worden. Ondertussen valt er nieuws te melden over onze eigen huzarensalade. De salade van aardappel, ei, restvlees, augurk, sjalotjes en mayonaise werd hier in 2006 besproken en kreeg ook van anderen aandacht, zelfs heel recent. Tot vandaag was de conclusie dat huzarensalade voor het eerst in detail werd beschreven in een vertaling en bewerking (1867) van het Praktisches Kochbuch van Henriette Davidis die het zelf waarschijnlijk Kartoffelsalat noemde. De salade wordt voor het eerst genoemd in het boek Een Drentsch gemeente-assessor met zijn twee neven op reis naar Amsterdam (1845). Auteurs zijn de onderwijzer Harm Boom en de predikant Alexander Lesturgeon. Er is ook een aantrekkelijke geannoteerde digitale versie van te vinden.

Het boek beschrijft hoe tijdens de reis – in het voorjaar van 1843 – in het Zwolse logement De Zeven Provinciën varkenskarbonade met huzarensalade wordt gegeten waarover te veel cayennepeper is gestrooid. Meer krijgen we er niet over te horen. De Zeven Provinciën, meestal naar de eigenaar losjes ‘Scheuer’ genoemd, was geen obscure dorpsherberg maar een voor die tijd modern, groot en gerenommeerd hôtel dat veel beroemde gasten had, waaronder stadhouder Willem V en politicus Thorbecke. Het gebouw bestaat nog steeds. De stal had ruimte voor 50 paarden.

Delicatesse of noodgreep

Onduidelijk is of de huzarensalade als een delicatesse of als een noodgreep beschouwd moet worden, maar opvallend genoeg wordt het gerecht in een vervolgverhaal van 1846 opnieuw genoemd. Dat Scheuer of zijn vrouw Antje ten Zweege de salade zelf bedacht hebben is niet waarschijnlijk. In 1849 verkoopt winkelier J. Hefftrich in Leiden ook al huzarensalade.

De verrassing van de week komt van de scriptie die student Jan Coopmans in 2015 schreef voor het bachelorexamen aan de Universiteit Utrecht. De scriptie is de weerslag van een onderzoek naar eetpatronen in een Amsterdams en Rotterdams bejaardentehuis in de achttiende eeuw. De archieven van de zogenoemde ‘proveniershuizen’ zijn bewaard gebleven en laten zien wat er aan voedsel werd ingekocht en hoe de maaltijden waren samengesteld. De vermogende bejaarden kregen opvallend goed te eten en werden ook relatief oud. Op bladzijde 11 en 12 van zijn scriptie beschrijft Coopmans de standaardmenu’s van het Amsterdamse St. Jorishof. We vinden er braad, rijstebrij en gortenpap, maar ook huzarensalade.

Het staat er echt, de Franse gewoonte om salades te eten, citeert Coopmans de vermaarde dissertatie van huisarts Lambertus Burema (1953), werd in de 18de eeuw geleidelijk ook in de Republiek overgenomen. Jammer genoeg viel Coopmans niet te bereiken. Hij zal niet hebben ingezien dat de eerste vermelding van het woord ‘huzarensalade’ een eeuw naar voren was gebracht. En ook niet wat de nieuwe moeilijkheid is: dat de Nederlandse landmacht pas aan het eind van de 18de eeuw huzaren in dienst nam.